Кети Топурия родила второго ребенка. Как назвали сына?

Пара воспитывает 5-летнюю дочь Кети Топурии Оливию, рожденную в первом браке — с бизнесменом Львом Гейхманом.

Лев Деньгов и Кети Топурия

Певица Кети Топурия и предприниматель Лев Деньгов стали родителями, сообщает «СтарХит» со ссылкой на несколько источников в окружении пары.

Утверждается, что роды прошли в одном из московских роддомов. Артистка и ее новорожденный сын Адам чувствуют себя хорошо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Для 34-летней артистки ребенок стал вторым. Пара воспитывает 5-летнюю дочь Кети Топурии Оливию, рожденную в первом браке — с бизнесменом Львом Гейхманом.

Источник: газета.ru