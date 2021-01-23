Кети Топурия родила второго ребенка. Как назвали сына?

Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
Певица Кети Топурия и предприниматель Лев Деньгов стали родителями, сообщает «СтарХит» со ссылкой на несколько источников в окружении пары.
Утверждается, что роды прошли в одном из московских роддомов. Артистка и ее новорожденный сын Адам чувствуют себя хорошо.
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Для 34-летней артистки ребенок стал вторым. Пара воспитывает 5-летнюю дочь Кети Топурии Оливию, рожденную в первом браке — с бизнесменом Львом Гейхманом.
Источник: газета.ru