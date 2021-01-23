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Кети Топурия родила второго ребенка. Как назвали сына?

19:30 23.01.2021 Фото: инстаграм певицы
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Пара воспитывает 5-летнюю дочь Кети Топурии Оливию, рожденную в первом браке — с бизнесменом Львом Гейхманом.

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Лев Деньгов и Кети Топурия
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Певица Кети Топурия и предприниматель Лев Деньгов стали родителями, сообщает «СтарХит» со ссылкой на несколько источников в окружении пары.

Утверждается, что роды прошли в одном из московских роддомов. Артистка и ее новорожденный сын Адам чувствуют себя хорошо.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Для 34-летней артистки ребенок стал вторым. Пара воспитывает 5-летнюю дочь Кети Топурии Оливию, рожденную в первом браке — с бизнесменом Львом Гейхманом.

Источник: газета.ru

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