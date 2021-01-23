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Задержаны десятки человек на акциях в поддержку Навального на Дальнем Востоке

15:27 23.01.2021 Фото: pxhere.com
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В Якутске акция проходила при –50°C. На нее вышло около 50 человек.

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Хабаровск

В Хабаровске на акции в поддержку Алексея Навального задержано около 40 человек, сообщил источник “Ъ” в правоохранительных органах, около 30 протестующих задержали в Комсомольске-на-Амуре. По подсчетам корреспондента “Ъ” с места событий, 10–20 человек задержаны во Владивостоке и еще несколько — в Якутске.

В Хабаровске на акцию протеста на главную площадь города (имени Ленина) вышло более 200 человек. По данным местных СМИ, среди задержанных — координатор местного штаба господина Навального Алексей Ворсин, журналисты RusNews Сергей Плотников и Даниил Куликов, председатель хабаровского отделения Либертарианской партии Артем Мозгов.

Во Владивостоке участники акции перекрыли движение по центральной улице города. В демонстрации принимает участие около 3 тыс. человек. ОМОН стоит цепью на Светланской улице. В 50 м от них — протестующие.

В Якутске акция проходила при –50°C. На нее вышло около 50 человек. Люди прошлись от площади Дружбы народов до площади Орджоникидзе. Некоторых задержанных отпустили после недолгой беседы. Начальник отдела по работе со СМИ департамента по связям с общественностью мэрии Роман Мандзяк сообщил “Ъ”, что «в окружную администрацию Якутска уведомления о проведении публичных мероприятий в форме митинга, собрания, шествия и пикетирования на указанные даты не поступали». В республиканском МВД предупредили об ответственности за призывы и участие в подобных мероприятиях.

На митинг в Петропавловске-Камчатском вышло больше 200 человек. Полиция никого не задержала.

акция Дальний Восток задержанные митинг поддержка протесты
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От редакции

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Аноним, 23 января 2021 15:50
Лично я считаю Навального предателем, и протисткющих за него.

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