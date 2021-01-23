Перекрыли скверы из-за незаконных акций в поддержку Навального в Новосибирске

На площади Ленина, Калинина и на Красном проспекте стоят усиленные экипажи ГИБДД. В столице Сибири появилось много автозаков.

Оперный театр - символ Новосибирска и место протестов

В центре Новосибирска из-за запланированной незаконной акции в поддержку Навального в субботу, 23 января, закрыли входы в скверы. На улицах появились десятки автомобилей правоохранительных органов.

Ограничения коснулись всех центральных парков и скверов по предполагаемому маршруту несогласованной и незаконной акции. В соцсетях сообщают, что полиция с ограждениями дежурит на улице Орджоникидзе, а также возле Оперного театра. На площади Ленина, Калинина и на Красном проспекте стоят усиленные экипажи ГИБДД. Также в городе появилось много автозаков.

Причиной произошедшего стали призывы, из-за которых уже заведено уголовное дело, вывести людей на улицы в поддержу арестованного Навального. Запланированные в России акции не получили официального одобрения власти и являются нелегальными. В самом Новосибирске накануне, 22 января, был задержан глава штаба Навального Сергей Бойко. В субботу его и других членов местного штаба Навального судят, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".