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Умерших и зараженных коронавирусом за сутки на 23 января посчитали в Новосибирской области

14:53 23.01.2021 Фото: pixabay.com
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Всего с начала пандемии в Новосибирской области провели 1 161 410 тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 2 664 жителя региона, 90 434 человека сняты с меднаблюдения.

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В реанимации—137 пациентов,на ИВЛ—22 человека.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Умерших и зараженных коронавирусом за сутки на 23 января посчитали в Новосибирской областиКоронавирус снова пошел в рост: Выявили новых заразившихся за сутки на 23 января в БердскеЕщё 1223 новостей

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на 23 января за сутки заболевание выявили у 137 человек. Выписали по выздоровлению 218 пациентов.

В регионе от коронавируса скончались за последние 24 часа еще 7 человек. Это мужчины в возрасте 55 лет, 60 лет, 68 лет, 84 года и женщины в возрасте 66 лет, 79 лет, 83 года. Всего в Новосибирской области ковид унес жизни 1 155 человек.

С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 31 171 человека, в том числе у 1 766 детей. Выздоровели 28 307 новосибирцев. В реанимации находятся 137 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 22 человека.

Госпитализировали 16 детей с подозрением на коронавирус и с подтверждённым диагнозом. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1 519 человек, в больницах районов области 908.

Всего с начала пандемии в Новосибирской области провели 1 161 410 тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 2 664 жителя региона, 90 434 человека сняты с меднаблюдения.

23 января выявили заболеваемость коронавирус новосибирск
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