Назван главный недорогой продукт для снижения давления

Ученые отмечают, что такой положительный эффект наблюдался у мужчин и женщин, а также у людей старшего возраста.

Узнайте, какой овощ придет на помощь, если у вас проблемы c давлением

Научные сотрудники Токийского медицинского и стоматологического университета поделились итогами исследований изданию «Food Science and Nutrition», в котором описали влияние томата на давление.

Специалисты пришли единому мнению, что регулярное присутствие томатного сока в рационе человека благотворно влияет на снижение артериального давления и сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В этом опыте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Они в течение одного года они должны были пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах. Результаты опыта показали интересную статистику – у некоторых снизилось кровяное давление. А если точнее, то у 94 людей с гипертонией, а также наблюдалось сокращение липопротеинов низкой плотности («плохого холестерина») у 125 участников исследования.

Ученые отмечают, что такой положительный эффект наблюдался у мужчин и женщин, а также у людей старшего возраста.

Японские профессора подчеркивают, что данное исследование, изучающие влияние помидор и томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых болезней проводилось впервые.

Источник: ivona.bigmir.net