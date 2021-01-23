23.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Назван главный недорогой продукт для снижения давления

21:00 23.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Ученые отмечают, что такой положительный эффект наблюдался у мужчин и женщин, а также у людей старшего возраста.

% name% title
Узнайте, какой овощ придет на помощь, если у вас проблемы c давлением

Научные сотрудники Токийского медицинского и стоматологического университета поделились итогами исследований изданию «Food Science and Nutrition», в котором описали влияние томата на давление.

Специалисты пришли единому мнению, что регулярное присутствие томатного сока в рационе человека благотворно влияет на снижение артериального давления и сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В этом опыте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. Они в течение одного года они должны были пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах. Результаты опыта показали интересную статистику – у некоторых снизилось кровяное давление. А если точнее, то у 94 людей с гипертонией, а также наблюдалось сокращение липопротеинов низкой плотности («плохого холестерина») у 125 участников исследования.

Ученые отмечают, что такой положительный эффект наблюдался у мужчин и женщин, а также у людей старшего возраста.

Японские профессора подчеркивают, что данное исследование, изучающие влияние помидор и томатных продуктов на риск развития сердечно-сосудистых болезней проводилось впервые.

Источник: ivona.bigmir.net

давление помидоры сок томаты ученые
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите томатный сок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Назван главный недорогой продукт для снижения давления
21:00 23-01-2021
Назван главный недорогой продукт для снижения давления
Самая тяжелая женщина в России. Кто она и сколько весит? 1
20:30 23-01-2021
Самая тяжелая женщина в России. Кто она и сколько весит?
Детальный гороскоп для каждого знака зодиака индивидуально на воскресенье 24 января 2021 года
20:00 23-01-2021
Детальный гороскоп для каждого знака зодиака индивидуально на воскресенье 24 января 2021 года
Кети Топурия родила второго ребенка. Как назвали сына?
19:30 23-01-2021
Кети Топурия родила второго ребенка. Как назвали сына?
Что категорически нельзя делать 24 января 2021 года на Великого Федосея?
19:00 23-01-2021
Что категорически нельзя делать 24 января 2021 года на Великого Федосея?
Мыть полы во сне дома: к чему?
18:20 23-01-2021
Мыть полы во сне дома: к чему?
Не ставить прививку от коронавируса призвала переболевших Голикова 1
18:19 23-01-2021
Не ставить прививку от коронавируса призвала переболевших Голикова
Назвали сумму индексации пенсий работающим пенсионерам с 2021 года - Госдума готова рассмотреть 1
18:16 23-01-2021
Назвали сумму индексации пенсий работающим пенсионерам с 2021 года - Госдума готова рассмотреть
Бердск369 человека задержали на незаконных акциях в поддержку Навального в России. Из них 67 в Новосибирске 4
17:54 23-01-2021
369 человека задержали на незаконных акциях в поддержку Навального в России. Из них 67 в Новосибирске
Болит стопа сбоку: в чем может быть причина?
17:50 23-01-2021
Болит стопа сбоку: в чем может быть причина?