Что такое токсичные отношения?
Первое попавшееся определение о токсичных отношениях: связь между людьми, в которой оба партнёра испытывают эмоциональную боль. Надо сказать, что слово «токсичный» грамотные психологи и социологи стараются вообще не употреблять, т.к. его облако значений этого слова слишком велико и неконкретно. Если посмотреть в словаре, окажется, что «токсичный» — способный отравить, вызвать отравление. В целом, каждый понимает, что в его случае означает «отравление».
И всё же определить токсичность отношений довольно сложно. Зачастую оба партнёра взаимозависимы и не осознают, что травмируют друг друга. Стереотипы вроде «Стерпится — слюбится», «Зато я не один», которые подаются нам как норма — совсем не упрощают жизнь, а наоборот — разрушают семейное счастье!
Токсичные отношения не просто отравляют, они — негативно влияют на нашу самооценку и развитие личности, что может привести к расстройствам психики. Кроме того, это первый звоночек к домашнему насилию
ТОП признаков токсичных отношений
Если партнёр регулярно напоминает вам, что вы созданы целиком из недостатков и что вам стоило бы быть благодарной(-ым), что он (она) самоотверженно вас терпит, вы — в токсичных отношениях.Унижения и высмеивания
Унижение и высмеивание достижение абсолютно неприемлемо в здоровых отношениях. Если у вас постоянно портится настроение, а партнёр пытается принизить вашу самооценку — к добру это не приведёт!
Контроль
Контроль за вашим доходом, контроль звонков и сообщений, вопросы «с подковыркой», похожие на допрос с пристрастием, — всё это признаки токсичного партнёра.
Манипуляции
В целом, манипуляции — это плохо. Даже если манипуляция — позитивная, факт такой манипуляции может деструктивно влиять на доверие. Что касается негативной манипуляции — это стопроцентный признак токсичных отношений.
«В нормальных здоровых отношениях партнёр бережёт вас, и не только никогда сам не унизит вас, но и не позволит это делать другим»
Бывает, что ревность может привнести пикантности в сексуальные отношения, но одно дело, если это осознанно или шутливо, а другое — если серьёзно и маниакально. От ревнивцев лучше бежать — свободы и психологического здоровья в отношениях точно не будет!
Вы не можете прекратить отношения
Измученные переменами настроения партнёра, невыполнимыми требованиями, истериками и претензиями, жертвы зачастую не способны прекратить токсичные отношения. Если вы чувствуете, что не видите большой разницы между тем, чтобы остаться с близким человеком или уйти от него — значит пора позаботиться о собственном спасении!
Поверьте, надежда на улучшение ситуации — это ошибка, и, вполне вероятно, пора закончить любовную историю, пока вы ещё способны осознать ситуацию.