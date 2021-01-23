Что такое токсичные отношения?

Первое попавшееся определение о токсичных отношениях: связь между людьми, в которой оба партнёра испытывают эмоциональную боль. Надо сказать, что слово «токсичный» грамотные психологи и социологи стараются вообще не употреблять, т.к. его облако значений этого слова слишком велико и неконкретно. Если посмотреть в словаре, окажется, что «токсичный» — способный отравить, вызвать отравление. В целом, каждый понимает, что в его случае означает «отравление».

И всё же определить токсичность отношений довольно сложно. Зачастую оба партнёра взаимозависимы и не осознают, что травмируют друг друга. Стереотипы вроде «Стерпится — слюбится», «Зато я не один», которые подаются нам как норма — совсем не упрощают жизнь, а наоборот — разрушают семейное счастье!

Токсичные отношения не просто отравляют, они — негативно влияют на нашу самооценку и развитие личности, что может привести к расстройствам психики. Кроме того, это первый звоночек к домашнему насилию