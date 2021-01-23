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Что такое токсичные отношения

22:00 23.01.2021 Фото: pixabay.com
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Если у вас постоянно портится настроение, а партнёр пытается принизить вашу самооценку — к добру это не приведёт!

Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Ознакомьтесь с популярным термином и его признаками
Отношения, которые не делают счастливым и не обогащают духовно, можно считать «токсичными». Такие отношения ведут к психологическим проблемам, вплоть до психических расстройств и физических недугов. Но самое опасное: «токсичные отношения» — дорога к домашнему насилию!

Что такое токсичные отношения?

Первое попавшееся определение о токсичных отношениях: связь между людьми, в которой оба партнёра испытывают эмоциональную боль. Надо сказать, что слово «токсичный» грамотные психологи и социологи стараются вообще не употреблять, т.к. его облако значений этого слова слишком велико и неконкретно. Если посмотреть в словаре, окажется, что «токсичный» — способный отравить, вызвать отравление. В целом, каждый понимает, что в его случае означает «отравление».

И всё же определить токсичность отношений довольно сложно. Зачастую оба партнёра взаимозависимы и не осознают, что травмируют друг друга. Стереотипы вроде «Стерпится — слюбится»«Зато я не один», которые подаются нам как норма — совсем не упрощают жизнь, а наоборот — разрушают семейное счастье!

Токсичные отношения не просто отравляют, они — негативно влияют на нашу самооценку и развитие личности, что может привести к расстройствам психики. Кроме того, это первый звоночек к домашнему насилию

ТОП признаков токсичных отношений

Один — плохой, другой — святой!
Если партнёр регулярно напоминает вам, что вы созданы целиком из недостатков и что вам стоило бы быть благодарной(-ым), что он (она) самоотверженно вас терпит, вы — в токсичных отношениях.Унижения и высмеивания
Унижение и высмеивание достижение абсолютно неприемлемо в здоровых отношениях. Если у вас постоянно портится настроение, а партнёр пытается принизить вашу самооценку — к добру это не приведёт!

Контроль
Контроль за вашим доходом, контроль звонков и сообщений, вопросы «с подковыркой», похожие на допрос с пристрастием, — всё это признаки токсичного партнёра.

Манипуляции
В целом, манипуляции — это плохо. Даже если манипуляция — позитивная, факт такой манипуляции может деструктивно влиять на доверие. Что касается негативной манипуляции — это стопроцентный признак токсичных отношений.

«В нормальных здоровых отношениях партнёр бережёт вас, и не только никогда сам не унизит вас, но и не позволит это делать другим»

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Сначала кнут, потом пряник
Это когда за агрессией идёт забота, т.е. когда ваш возлюбленный(-ая) сначала кричит на вас, а потом гладит по голове, — верный признак тирании. Запомните: нет таких обстоятельств, которые могли бы оправдать агрессию и возместить ущерб от нанесенного морального вреда!Приступы ревности
Бывает, что ревность может привнести пикантности в сексуальные отношения, но одно дело, если это осознанно или шутливо, а другое — если серьёзно и маниакально. От ревнивцев лучше бежать — свободы и психологического здоровья в отношениях точно не будет!

Вы не можете прекратить отношения
Измученные переменами настроения партнёра, невыполнимыми требованиями, истериками и претензиями, жертвы зачастую не способны прекратить токсичные отношения. Если вы чувствуете, что не видите большой разницы между тем, чтобы остаться с близким человеком или уйти от него — значит пора позаботиться о собственном спасении!
Поверьте, надежда на улучшение ситуации — это ошибка, и, вполне вероятно, пора закончить любовную историю, пока вы ещё способны осознать ситуацию.

Источник: semeinayapara.clinic
манипуляции насилие признаки тиран токсичные отношения
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