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Сколько новых заразившихся и умерших от коронавируса нашли за сутки на 23 января в России, назвал оперштаб

16:35 23.01.2021 Фото: pixabay.com
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Больше всего новых зараженных в Санкт-Петербурге — 3056 человек. На втором месте — Москва. Там 2668 больных. Следом идет Московская область — 1121 пациент.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Сколько новых заразившихся и умерших от коронавируса нашли за сутки на 23 января в России, назвал оперштабУмерших и зараженных коронавирусом за сутки на 23 января посчитали в Новосибирской областиЕщё 1224 новостей
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Коронавирус продолжает распространяться по стране
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20 921, до 3 698 273, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса 23 января. Число бессимптомных носителей вируса составило 2 351 (11,2%).
Больше всего новых зараженных в Санкт-Петербурге — 3056 человек. На втором месте — Москва. Там 2668 больных. Следом идет Московская область — 1121 пациент.
Меньше всего случаев COVID-19 отмечено в Еврейской автономной области — 14, Ненецком автономном округе — пять, Чукотском автономном округе — три.
За сутки выписали 27 779 человек, умерло 559. За все время — 3 109 315 и 68 971 человек, соответственно. За все время в стране зарегистрированы 3 698 273 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,57%.
23 января за сутки заболеваемость коронавирус россия
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