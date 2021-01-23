Сколько новых заразившихся и умерших от коронавируса нашли за сутки на 23 января в России, назвал оперштаб

Больше всего новых зараженных в Санкт-Петербурге — 3056 человек. На втором месте — Москва. Там 2668 больных. Следом идет Московская область — 1121 пациент.

Коронавирус продолжает распространяться по стране Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 20 921, до 3 698 273, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса 23 января. Число бессимптомных носителей вируса составило 2 351 (11,2%).

Больше всего новых зараженных в Санкт-Петербурге — 3056 человек. На втором месте — Москва. Там 2668 больных. Следом идет Московская область — 1121 пациент.

Меньше всего случаев COVID-19 отмечено в Еврейской автономной области — 14, Ненецком автономном округе — пять, Чукотском автономном округе — три.