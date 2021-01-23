"Живую цепь" детей выставили на акции в поддержку Навального во Владивостоке

Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала это человеческой подлостью: митингующие прятались за спины несовершеннолетних и бросали в ОМОН дорожные конусы.

Анна Кузнецова

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о детях на несанкционированной акции во Владивостоке, которые стоят живой цепью перед митингующими.

"Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?" — написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке несколько сотен человек пришли на организованные сторонниками Алексея Навального несанкционированные акции. Несколько человек задержаны за нарушения порядка.

В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещено проведение массовых мероприятий. В правительстве края РИА Новости сообщили, что никто не подавал заявок на проведение митингов 23 января на центральной площади Владивостока.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

Источник: РИА Новости