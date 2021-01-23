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"Живую цепь" детей выставили на акции в поддержку Навального во Владивостоке

16:23 23.01.2021 Фото: Личная страница Вконтакте
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала это человеческой подлостью: митингующие прятались за спины несовершеннолетних и бросали в ОМОН дорожные конусы.

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Анна Кузнецова

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о детях на несанкционированной акции во Владивостоке, которые стоят живой цепью перед митингующими.

"Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?" — написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке несколько сотен человек пришли на организованные сторонниками Алексея Навального несанкционированные акции. Несколько человек задержаны за нарушения порядка.

В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещено проведение массовых мероприятий. В правительстве края РИА Новости сообщили, что никто не подавал заявок на проведение митингов 23 января на центральной площади Владивостока.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

Источник: РИА Новости

владивосток дети митинг несанкционированная акция цепь Анна Кузнецова Алексей Навальный
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От редакции

Кто был на акциях, действительно есть дети?

Аноним, 23 января 2021 16:31
Вот и попадья Анна Кузнецова откликнулась! Морали нас учит будет. А мы не нуждаемся, кстати.

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