Арестован на 10 суток первый из задержанных сторонников Навального в Новосибирске

Центральный районный суд 23 января рассмотрел дело об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) в отношении новосибирца Даниила Маркелова, сообщили в Твиттере.
Суд постановил подвергнуть Маркелова «наказанию в виде административного ареста на срок 10 (десять) суток, срок наказания исчислять с 01 часов 30 минут 23.01.2021». Постановление не вступило законную силу. Его привлекли к ответственности после поста в Инстаграм.
Маркелова, как и депутата горсовета Сергея Бойко и его помощницу Елену Носковец задержали вчера, 22 января. Суды в отношении Бойко и Носковец еще не состоялись.
Напомним, что сегодня, 23 января, в Новосибирске и других регионах оппозиция проводит акции в поддержку Алексея Навального, который был арестован на 30 суток после прилета в Москву 17 января. В связи с призывами принять участие в несанкционированных мероприятиях МВД и Генпрокуратура заявила о незаконности массовых мероприятий.
В Новосибирске в центр города были стянуты большие силы полиции и Росгвардии, протестующие прошли от Дома офицеров до площади Ленина. В столице Сибири несанкционированные шествия и митинги начались после 14.00.