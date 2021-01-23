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Арестован на 10 суток первый из задержанных сторонников Навального в Новосибирске

15:43 23.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Маркелова, как и депутата горсовета Сергея Бойко и его помощницу Елену Носковец задержали вчера, 22 января. Суды в отношении Бойко и Носковец еще не состоялись.

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В Новосибирске арестован первый задержанный сторонник Навального

Центральный районный суд 23 января рассмотрел дело об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) в отношении новосибирца Даниила Маркелова, сообщили в Твиттере.

Суд постановил подвергнуть Маркелова «наказанию в виде административного ареста на срок 10 (десять) суток, срок наказания исчислять с 01 часов 30 минут 23.01.2021». Постановление не вступило законную силу. Его привлекли к ответственности после поста в Инстаграм.

Маркелова, как и депутата горсовета Сергея Бойко и его помощницу Елену Носковец задержали вчера, 22 января. Суды в отношении Бойко и Носковец еще не состоялись.

Напомним, что сегодня, 23 января, в Новосибирске и других регионах оппозиция проводит акции в поддержку Алексея Навального, который был арестован на 30 суток после прилета в Москву 17 января. В связи с призывами принять участие в несанкционированных мероприятиях МВД и Генпрокуратура заявила о незаконности массовых мероприятий.

В Новосибирске в центр города были стянуты большие силы полиции и Росгвардии, протестующие прошли от Дома офицеров до площади Ленина. В столице Сибири несанкционированные шествия и митинги начались после 14.00.

арест задержали призыв участие в несанкционированных мероприятиях Даниил Маркелов
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