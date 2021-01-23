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Рост цен на жилье в России: В каких городах произошло максимальное увеличение

17:39 23.01.2021 Фото: pixabay.cpm
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Ажиотажный спрос на квартиры в новостройках разогрел среднюю стоимость квадратного метра в 2020 году. Но дело не только в реальном росте стоимости квартир, а и в изменении структуры предложения.

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Дефицит жилья по стартовым ценам наблюдается практически во всех крупных городах

Казань, Санкт-Петербург и Челябинск лидируют по динамике роста цен на новостройки среди городов-миллионников на территории Российской Федерации по итогам 2020 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.

"На первом месте в рейтинге Казань, здесь за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 21,6% - с 78 129 до 94 967 рублей. На втором месте с отставанием всего в 0,1% Санкт-Петербург, где цены за год выросли с 91 714 до 111 387 рублей. На третьем - Челябинск с ростом почти в 21% (с 45 870 до 55 420 рублей)", - сказал собеседник агентства.

По словам Зайцева, в пятерку городов с самым динамичным ростом цен на новостройки по итогам 2020 года вошли Краснодар, где средняя цена выросла на 20,2% (с 50,2 тыс. до 60,3 тыс. за кв. м), а также Волгоград с ростом в 17,4% (с 46,5 тыс. рублей до 55,0 тыс. рублей за кв. м). Далее следуют Уфа (15,9%), Новосибирск (15,5%), Омск (15,1%), Нижний Новгород (12,2%), Пермь (11,4), Екатеринбург (9%), Москва (7,4%), Красноярск (5,7%). В среднем по России средняя стоимость квадратного метра на рынке первичного жилья за прошедший год выросла на 13,9% и достигла значения в 75,5 тыс., уточнили в компании "Этажи".

Ажиотажный спрос на квартиры в новостройках разогрел среднюю стоимость квадратного метра в 2020 году, рассказал Зайцев. При этом, по его словам, дело не только в реальном росте стоимости квартир, но и в изменении структуры предложения - на рынке сократилась доля объектов на начальной стадии строительства, когда цена на объекты минимальна.

"В особо популярных районах во всех крупных городах мы отмечаем дефицит ликвидных объектов по стартовым ценам, их раскупают практически сразу после старта продаж. В итоге застройщики вынуждены ценой регулировать спрос, поскольку продать все квартиры по стартовой цене на этапе котлована экономически нецелесообразно, учитывая, что средний цикл строительства дома - это два-три года, нужно также учесть все риски: уровень инфляции, рост цен на строительные материалы, курс валюты", - пояснил собеседник агентства.

В четверг на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. Глава государства заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на жилье. Как сообщал в свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, рост цен на жилье сейчас анализируется в каждом регионе Российской Федерации, правительство готовит соответствующий комплекс мер. В частности, отмечалось, что кабмин рассмотрит возможность увеличить предложение новостроек в России для сдерживания роста цен.

казань новостройки рост стоимости санкт-петербург челябинск Сергей Зайцев
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