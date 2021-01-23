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Задержаниями десятка человек завершилась незаконная акция за Навального с участием 1500 протестующих в Новосибирске

16:02 23.01.2021 Фото: Тайга.инфо
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Некоторых задержанных удалось отбить, рассказали очевидцы. Люди стояли с плакатами на площади Ленина, пели гимн и аплодировали. Смотрите видео.

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Несмотря на запрет, митинг в Новосибирске был многолюдным

На площади Ленина в Новосибирске ОМОН перекрыл проход к памятнику. Силовики выстраиваются в цепочку от постамента и вытесняет людей с площади. На ней остается около 1 тыс. человек. Люди постепенно уходят. Сотрудники полиции не применяют силу.

Тайга.инфо сообщает о том, что акция в поддержку Навального в столице Сибири завершается к 16.00.  Обошлось без массовых задержаний, хотя некоторые, особенно в районе Дома офицеров, были очень жесткими.

По данным издания, задержаны не менее 10 человек. "ОВД-Инфо" сообщает о 12. Некоторых задержанных удалось отбить, рассказали редакции очевидцы. Были задержаны люди с плакатами на площади Ленина.

По оценкам Тайги.инфо, на площади Ленина в Новосибирске собралось более 1,5 тыс. человек. Они пели гимн России, хлопали и кричали "Уходи!".

Напомним, что 23 января акции в поддержку Алексея Навального проходят по всей России. Но все они незаконны, поскольку власти не согласовали эти массовые мероприятия в связи с коронавирусом. Протестующие требуют освободить Навального, арестованного до 15 февраля сразу по возвращении в страну из Германии 17 января.

акция гимн России незаконная памятник плакат Алексей Навальный
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От редакции

Народ не остановить?

Аноним, 23 января 2021 16:14
НВР:
картинка красивая....узники совести.. все такое. ух альбац счаз ганарары то начнет стрич.
Аноним, 23 января 2021 16:18
НВР:
дайте угодаю..кгавагый тиран камуняка локоть..
Аноним, 23 января 2021 16:27
НВР:
Это не народ, бедные юнцы, а кто их организует просто законченные подонки!
Аноним, 23 января 2021 16:28
НВР:
Это не народ, бедные юнцы, а кто их организует просто законченченые подонки!
Аноним, 23 января 2021 16:29
НВР:
а что так?.. камуняколоктизм.. страшная форма тирании.
Аноним, 23 января 2021 16:44
Народ не остановить!!!Дальше будет больше.?НВР:

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