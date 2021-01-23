Подстригать волосы во сне, к чему? 15 самых популярных трактовок сна

Обычные бытовые заботы довольно часто просачиваются в сновидение и становятся его частью. И толкователи уже давно приготовили целый ряд объяснений, к чему снится стричь волосы. И не важно, хватались ли вы за ножницы сами, или нашли парикмахера
Сновидение чаще всего кажется нам возможностью испытать новые эмоции или попасть в сказочный мир, населенный необычными существами. Но довольно часто сюжет во сне развивается достаточно банально и мы становимся свидетелями или участниками обычных бытовых сценок. Однако, даже самые простейшие действия, которые вам пришлось предпринимать, имеют глубокий смысл. И если припомнить все детали сна и выяснить, к чему снится стричь волосы по мнению различных толкователей, можно не только оградить себя от некоторых угроз, но и точно рассчитать, что в ближайшее время стоит делать, а от чего нужно отказаться, чтобы не испортить все.
Интересно, что и во сне, и наяву волосы расцениваются как очень важная часть человеческого тела. Вспомните народные приметы: мол, когда стрижете волосы, их обязательно нужно собрать, ведь в них остается часть энергетики и души человека. А негативно настроенный человек может даже с помощью чужих волос навести порчу или навлечь беду. И наоборот: именно прядь волос, локон любимого человека сохраняли на долгую память в разлуке, представляя, что близкий человек — всегда рядом.
Конечно же, появление во сне сюжета, связанного с этой важнейшей частью тела, нельзя оставлять без внимания. И если в сновидении вам пришлось стричь волосы, вспомните все детали процесса, обязательно постарайтесь припомнить, кто был рядом, что вы чувствовали и была ли у ваших действий какая-то цель. В соответствие с этими данными, вы сможете найти объяснение своему сну о том, как стричь волосы, в одном из сонников. К тому же авторы не всегда сходятся в том, к добру или нет это сновидение.
По мнению толкователя в волосах — ваша сила и энергия. Именно поэтому ждать ничего хорошего от сна, в котором вы от них избавляетесь, не приходится. Вам грозит появление врагов, провал в делах, потеря силы. Ждите беды, если ваши волосы стрижет чужой человек: вас окружают недоброжелатели и их попытки подставить вскоре могут увенчаться успехом.
Если волосы во сне вы подстригаете себе самостоятельно, это говорит о том, что ваша жадность растет и становится неприятна окружающим людям, которым вы не оставляете никакого выбора.
Возможно, за ножницы взялась ваша подруга. Что ж, помните, что доверять ей не стоит, скорее всего она завидует вам, ревнует, желает зла и лучше ее советам не верить.
О том, что у вас не самая лучшая репутация в любовных делах, говорит сон, в котором вы подстригаетесь у парикмахера. Скорее всего, кто-то из ваших бывших партнеров постарался распустить не самые лицеприятные слухи.
Предсказатель обещает, что такой сон предрекает важное событие в вашей жизни. Если над вами колдовал парикмахер, впереди большие перемены. Если же ваши волосы были длинными, а в результате манипуляций стали, напротив, довольно короткими — это говорит о приближении очень значительных перемен, которые могут вас даже шокировать.
Не слишком хороший знак, если во время стрижки сломались ножницы и вы наблюдаете это во сне. Такой сон предвещает ссору с друзьями, вы можете оказаться втянуты в какой-то скандал из которого не сможете так просто выпутаться. И ваше безрассудство, скорее всего, и становится причиной, по которой от вас отворачиваются друзья.
Интересно, что сон, в котором вы сами подравниваете свою шевелюру, говорит о вашем богатом потенциале, который вы еще не раскрыли до конца. А именно он поможет вам добиться удачи в новом деле.
В самом общем смысле этот сон символизирует скорые потери. Если стригут ваши волосы — предстоит лишиться чего-то ценного лично для вас. Если же вы сами вооружились ножницами, а объектом приложения вашего таланта парикмахера стал мужчина, это предупреждение, что нужно быть осторожнее в своих действиях, они приносят вред. Если вы стрижете волосы мужу — может грозить расставание; если это бывший кавалер — будьте счастливы, вы сможете наконец-то забыть его и вычеркнуть из своей жизни.
Удивительно, но хорошим знаком будет сон, в котором стрижете умершего человека. Вы сможете избавиться от проблем со здоровьем. Если колдуете над волосами матери — подумайте, в реальности она ждет от вас поддержки и помощи. А вот если вы стали парикмахером для своего ребенка, это намек, что слишком сильно давите на него и не даете свободы.
Будьте осторожны, если во сне стригли свои волосы: это предвещает предательство и сплетни, которые могут вас окружать. А вот если вокруг суетится парикмахер, то вам предстоит веселая вечеринка или встреча в приятной компании.
Подобный сон, по мнению толкователя, означает потерю близкого друга. Если же остригать приходится длинные локоны, то впереди, возможно, тяжелая для вас разлука.
Интересно, что если вы всего лишь подстригаете кончики волос, то это может говорить о том, что в реальности вас ждут разочарования, потому что долгожданные и благоприятные события пройдут мимо вас.
В том случае, когда волосы вы стрижете сами себе, ваше подсознание сигнализирует, что вы боитесь того, что может случиться в будущем, не знаете, чего ждать от происходящего и не можете решить, что вы должны делать.
Значение сна тут достаточно однозначное. Если вы лишились длинной косы — предстоит тяжелая и крупная утрата, если остригли волосы и теперь щеголяете короткой стрижкой — ждите, вам грозит опасность, действуйте с максимальной осторожностью и не доверяйте незнакомым людям.
О переменах, которые грядут в жизни, говорит сон, где вы просто меняете прическу. Скорее всего, эти изменения будут благоприятны для вас.
Все зависит от того, какой длины были волосы, которые вам пришлось состригать. Если длинные — ждите хороших вестей, если же короткие — вам светит неожиданный приятный доход.
Если же вы стрижете родных — это знак, что у вас ухудшится здоровье, а близкий человек может изменить
Если вы увидели свою спутницу жизни с обрезанными, короткими волосами, это плохое предзнаменование. Значит она изменяет вам и ваше подсознание вовсю намекает на этот факт. А вот если видите сам процесс, как ей стригут волосы, значит до измены не дошло, но такие мысли в ее голове есть. Если вы хотите спасти брак, обязательно поговорите с ней о своих чувствах.
Потерять во сне вы можете и свои длинные волосы: такое видение сулит вам успешную любовную интригу. Но лучше не менять жену на любовницу, в итоге это принесет вам разочарование.
Интересной может быть трактовка сюжета сновидения, в котором вы берете в руки ножницы и пытаетесь сотворить для себя прическу. В реальности это является плохой приметой: тому, кто стрижет себя сам, обещают разнообразные неприятности. Не слишком хорошим знаком будет и подобный сон. Для женщины это значит, что ее ждут разочарования и потери, в том числе любовные и денежные. Девушке такой сон предсказывает проблемы в семье и расставание с дорогим для нее человеком. Уберечься от этого можно, если уделить отношениям чуть больше времени и не нарываться на скандал, стараться договориться мирно, понять своего партнера.
Если во сне вам пришлось делать самому себе короткую и неровную стрижку, подобное развитие событий говорит, что в реальности нужно быть крайне осторожным, возможно, вскоре вы потеряете деньги или лишитесь прибыли, на которую очень рассчитывали.
О возможной болезни предупреждает сон, в котором вы стрижетесь медленно, постепенно. Увидев такой сюжет, стоит обратиться к врачу, чтобы вовремя начать лечение и поймать первые симптомы заболевания. Если вы затянете с диагностикой, ситуация может усугубиться.
В любом случае, сон, в котором вам пришлось стричь волосы, это всего лишь знак, который дает судьба и ваше подсознание. Используйте его с пользой и постарайтесь уберечься от бед и неприятностей.
Анна Погорельцева, психолог (@ann_a_psy):
Появление волос во сне в любом контексте - это важный знак, поскольку именно волосы отражают нашу жизнь. Не зря же существует поверье: подстригать волос - забирать судьбу. На данный момент есть ли что-то, чего вы боитесь лишиться наяву? Сосредоточьте все силы на том, чтобы избежать этого.
Если вы самостоятельно укоротили свои локоны, то это сигнал - стоп! Выбрана не та дорога. Проанализируйте, что вы делаете не так? Если же вас постриг кто-то другой, подумайте, с кем данный персонаж ассоциируется из реальных знакомых? С этим человеком не следует иметь серьезных дел и вообще лучше держаться подальше - у него крайне плохие намерения в ваш адрес.