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За призыв к массовым беспорядкам с погромами возбудил уголовное дело СК в Новосибирске

16:41 23.01.2021 Фото: pxhere.com
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Фигурантом оказался 20-летний новосибирец. Подозреваемый задержан, дал показания относительно осуществляемой им переписки в сети интернет с иными пользователями.

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Уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам возбудили в Новосибирской области, подозреваемый задержан, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам)", - говорится в сообщении.
По данным СК, с 1 января 2021 года в Новосибирске неустановленные пользователи соцсетей опубликовали сообщения с призывами к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста 23 января. В ходе расследования дела была проведена лингвистическая экспертиза. Согласно ее заключению, опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти.
"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено лицо, осуществлявшее призывы. Им оказался 20-летний житель Новосибирска. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, дал показания относительно осуществляемой им переписки в сети интернет с иными пользователям", - добавляется в сообщении.
По месту жительства фигуранта проведен обыск, допрашиваются свидетели. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления.
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