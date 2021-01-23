За призыв к массовым беспорядкам с погромами возбудил уголовное дело СК в Новосибирске

По данным СК, с 1 января 2021 года в Новосибирске неустановленные пользователи соцсетей опубликовали сообщения с призывами к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста 23 января. В ходе расследования дела была проведена лингвистическая экспертиза. Согласно ее заключению, опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти.