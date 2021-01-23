"Золотого орла" присудили картине "Блокадный дневник". Кого назвали лучшими российскими актерами

Фильм также удостоился награды за лучший сценарий. Он написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам.

Осенью 2020 года картина также получила "Золотого Георгия"

Фильм "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, основанный на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и Алеся Адамовича и воспоминаниях очевидцев тех событий, получил главную награду национальной кинопремии "Золотой орел". Картину также отметили за лучший сценарий, а исполнительница главной роли Ольга Озоллапиня получила приз за лучшую женскую роль.

Церемония награждения победителей национальной кинопремии "Золотой орел" прошла в пятницу на киностудии "Мосфильм" при строгом соблюдении мер, предписанных Роспотребнадзором: рассадка в зале осуществлялась с учетом социальной дистанции, гостей просили оставаться в масках.

Главную награду кинопремии присудили фильму "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева. Для него это уже вторая крупная победа: осенью 2020 года картина также получила "Золотого Георгия" на Московском международном кинофестивале.

"Это очень ответственный момент, уникальная премия, о которой можно только мечтать, стремиться. "Блокадный дневник", - объявила режиссер Светлана Дружинина.

"Я честно скажу, для меня это полная неожиданность. Действительно, ну что такое режиссер - это как дирижер с палочкой без оркестра. Он сам по себе может представлять что угодно, какую угодно мелодию, как она должна быть сыграна, но без этих людей, без этой команды она не зазвучит и не сыграет. Поэтому ты всего лишь единица. И благодаря этим людям что-то происходит. Я очень благодарен всей команде", - сказал Зайцев со сцены.

Фильм "Блокадный дневник" также удостоился награды за лучший сценарий. Он написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. "В этом смысле моя роль здесь скромная: сценария не было бы, если бы не было "Блокадной книги" Даниила Гранина и Алеся Адамовича. Когда ты читаешь дневники умирающих людей, их воспоминания - это тяжелейшее потрясение. Я понял, что должен снять это кино", - сказал Зайцев.

Исполнительница главной женской роли актриса Ольга Озоллапиня также получила "Золотого орла" за лучшую женскую роль. По словам артистки, режиссер утвердил ее кандидатуру лишь с третьей попытки. "Есть такой момент у артистов - либо до конца, либо потом всю жизнь жалеешь. Андрей считал, что я комедийная артистка, а внутри я была с этим не согласна. Меня утвердили за месяц до съемок. Мечты сбываются". Ранее Зайцев рассказал ТАСС, что широкий прокат фильма запланирован на осень 2021 года.

Лидер по количеству наград

Больше всех наград собрал исторический фильм "Союз спасения" Андрея Кравчука: "Золотых орлов" ему присудили за лучшую роль второго плана (Александр Домогаров), работу звукорежиссера (Павел Дореули), работу по гриму и пластическим эффектам (Татьяна Вавилова), работу художника по костюмам (Екатерина Шапкайц), работу художника-постановщика (Сергей Агин), операторскую работу (Игорь Гринякин), а также за визуальные эффекты.

По сюжету картины российская армия, разгромив войска Наполеона, в 1814 году заняла Париж. Молодые офицеры уверены, что вместе с победой придут равенство и свобода. События фильма разворачиваются в период 1814-1825 годов на фоне восстания декабристов.

Приз за лучшую режиссуру вручили Андрею Кончаловскому за черно-белую драму "Дорогие товарищи!" с Юлией Высоцкой в главной роли. Победителя в номинации объявил актер Сергей Гармаш. Сам режиссер не присутствовал на церемонии, награду за него получил сын Петр Михалков. "Я знаю, что мой папа очень благодарен. Спасибо большое", - сказал он со сцены.

Актеры кино и телевидения

Лучшим актером и обладателем "Золотого орла" стал Юрий Борисов, сыгравший в фильме "Калашников". "Спасибо вам, спасибо моим родителям. Будьте здоровы", - сказал артист, получив награду.

За лучшую женскую роль второго плана в кино приз получила Мария Аронова, сыгравшая в мелодраме Жоры Крыжовникова "Лед 2".

Награды вручили также и за достижения в телевизионном эфире. В номинации "Лучшая актриса на телевидении" премии удостоилась Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, сыгравшая в сериале "Дипломат". "Это счастье, что я вдруг получаю признание от такой потрясающей премии, от людей, которые составляют гордость и счастье нашего кинематографа", - отметила актриса, обращаясь к залу, который встретил ее продолжительными аплодисментами.

За лучшую телевизионную мужскую роль наградили Максима Матвеева, сыгравшего в сериале "Триггер" Дмитрия Тюрина. Этот проект стал лучшим телесериалом (более 10 серий). Артист не присутствовал на премии, поскольку, по словам продюсера проекта Александры Ремизовой, получившей за него награду, находится в другой стране. "Я очень нервничаю, это мой первый приз. Спасибо большое Саше Цекало, потому что без него никогда не было бы этого проекта, который поверил в то, что мы сможем это сделать. Спасибо Максиму Матвееву, спасибо Диме (Тюрину), который все это снял", - поделилась эмоциями Ремизова.

Награду за лучший мини-сериал (до 10 серий) присудили телефильму "Одесский пароход" Сергея Урсуляка, созданному по заказу телеканала "Россия". Картина снята по мотивам произведений писателя-сатирика Михаила Жванецкого, который ушел из жизни в 2020 году. "Я очень рад и благодарен тем, кто дал возможность это снять, моей группе, актерам. Но главным образом я благодарен этой награде за то, что мы можем еще раз вспомнить человека, который сыграл огромную роль в атмосфере нашей жизни. Я говорю о Михаиле Михайловиче Жванецком. Я благодарен ему больше всего", - сказал режиссер, получая награду.

Лучшим зарубежным фильмом в прокате назван "1917" Сэма Мендеса.

Почетная награда



Премию за вклад в российский кинематограф получила Народная артистка РФ, режиссер Светлана Дружинина, подарившая зрителям фильмы про гардемаринов и сериал "Тайны дворцовых переворотов". Зал встретил ее появление на сцене стоячими овациями.

"Могу сказать, что в прошлом веке, лет 65 плюс-минус назад, девочка с перевязанным локтем остановилась возле этого павильона. Из-за травмы не удалось сдать диплом (в балетном училище - прим. ТАСС). Когда открылась дверь павильона, здесь была огромная декорация универмага. Все кричали, хохотали. Но ко мне подошел худощавый человек, мне сказали знакомьтесь, это режиссер Самсон Самсонов (фильм "За витриной универмага", ставший дебютом Дружининой в кино - прим. ТАСС). Так началась моя работа в этом яростном и прекрасном мире. Без этого жить невозможно", - сказала Дружинина. В декабре 2020 года ей исполнилось 85 лет.

Другие номинации

За лучшую музыку наградили композитора Юрия Потеенко, написавшего музыку к фильму Оксаны Карас "Доктор Лиза".

За лучший монтаж отметили картину "Стрельцов" Ильи Учителя, приз получили режиссеры монтажа Александр Кошелев и Дмитрий Корабельников.

О премии

Торжественную церемонию посетили также глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко, исполнительный директор фонда "Кинопрайм" Антон Малышев, глава сети "Москино" Наталья Мокрицкая, режиссер Никита Михалков с супругой Татьяной Михалковой, актрисы Анна и Надежда Михалковы, Алена Бабенко, Екатерина Шпица, Светлана Иванова, режиссеры Алексей и Илья Учитель, актеры Юра Борисов, Артем Ткаченко и другие.

Ежегодная премия "Золотой орел", победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России во главе с режиссером Владимиром Наумовым, вручается с 2002 года.

Источник: ТАСС