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Начались задержания на акции протеста в поддержку Навального в Москве

17:25 23.01.2021 Фото: pixabay.com
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На данный момент задержаны не менее пяти человек, один из которых держал в руках плакат с требованием освободить арестованного оппозиционера.

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По всей стране проходят несогласованные акции

В Москве на Пушкинской площади, где 23 января проходит несанкционированная акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, начались задержания. Об этом сообщает корреспондент РБК с места событий.

По словам корреспондента, на данный момент задержаны не менее пяти человек, один из которых держал в руках плакат с требованием освободить арестованного оппозиционера.

Напомним, что в субботу акции проходят по все России, несмотря на то, что власти нигде их не согласовали. В Новосибирске на митинг собирались порядка 1500 человек. Задержали 10.

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Аноним, 23 января 2021 17:38
НВР:
От безделья

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