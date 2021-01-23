Начались задержания на акции протеста в поддержку Навального в Москве

На данный момент задержаны не менее пяти человек, один из которых держал в руках плакат с требованием освободить арестованного оппозиционера.

По всей стране проходят несогласованные акции

В Москве на Пушкинской площади, где 23 января проходит несанкционированная акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, начались задержания. Об этом сообщает корреспондент РБК с места событий.

По словам корреспондента, на данный момент задержаны не менее пяти человек, один из которых держал в руках плакат с требованием освободить арестованного оппозиционера.

Напомним, что в субботу акции проходят по все России, несмотря на то, что власти нигде их не согласовали. В Новосибирске на митинг собирались порядка 1500 человек. Задержали 10.