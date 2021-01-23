Назвали сумму индексации пенсий работающим пенсионерам с 2021 года - Госдума готова рассмотреть

На днях замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов подтвердил, что работа над исполнением поручения президента кипит. Один из главных вопросов предстоящей индексации – это ее цена: на сколько придется «раскошелиться» и без того дефицитному бюджету. « МК » обсудил этот вопрос с экспертами.

В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Его авторы - депутаты «СР» во главе с Мироновым, это уже не первая их попытка провести соответствующий закон. Прежние были обречены на провал из-за отсутствия поддержки сверху. Сейчас же ситуация иная: есть прямое поручение президента Путина правительству до 1 февраля подготовить соответствующее решение по индексации.

Законопроект «справороссов» направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен с 2016 года, — говорится в пояснительной записке к документу. В ней также указывается, что, согласно данным Пенсионного фонда России, число работающих пенсионеров составляет 7,3 млн человек, средняя пенсия - 16,5 тысячи рублей.

Инициаторы поправок утверждают, что отсутствие индексаций и выплат пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, так как ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами. По оценке парламентариев, для реализации поправок потребуются дополнительные расходы Пенсионного фонда в размере порядка 71 млрд рублей. Насколько эта цифра реалистична и как будет проводиться индексация: единовременно и полностью или поэтапно?

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ: «Начнем с того, что не так то просто понять, сколько сейчас реально работающих пенсионеров – ведь пандемия поменяла рынок труда. Приблизительно количество работающих оценивалось от 18 до 30% от общего числа пенсионеров.

Если брать некую среднюю количественную планку, то на индексацию может потребоваться 100-150 млрд в год. Если же применять тот же механизм индексации, что и для неработающих пенсионеров, то цена вопроса – до 240 млн рублей в год.

Впрочем, вариантов возобновления индексации может быть несколько. Возможно, индексировать пенсию будут с каким-то промежутком: например, за три года, потом еще за три и еще за три. Либо могут сначала проиндексировать выплаты, скажем, за текущий год, чтобы войти в режим, а потом доплатить за предыдущие годы.

Индексацию могут разделить и на несколько траншей: например, в начале и в конце года. Методика индексации будет связана с удобством бюджета, его кассовым состоянием. Скорее всего, Минфин предложит формат, когда индексация пенсий частично или полностью будет переноситься на конец года. Сейчас так же индексируют зарплаты бюджетникам – один раз в год по истечении трех кварталов.

В любом случае, законопроект еще не принят, варианты только обсуждают. Возврат индексации может быть связан с программами восстановления доходов населения или с выборами в Госдуму в 2021 году. Ведь пенсионеры, как правило, самые активные участники выборного процесса».

Никита Масленников, ведущий эксперт Института современного развития: «Хорошо, что правительство и депутаты наконец-то взялись решить вопрос о реальной, а не «бумажной» индексации пенсий работающим пенсионерам. А то создавалось впечатление, что вопреки Конституции, где черным по белому записано право на индексацию для всех пенсионеров, Минфин как бы их делит на пенсионеров первого и второго сорта: одним индексация положена, другим - нет. Это вызывает естественное раздражение в обществе.

Кроме того, непримиримая позиция правительственных чиновников толкает работающих пенсионеров в «серую зону». По некоторым данным, 5-6 млн. работающих пенсионеров, дабы не терять свое, честно заработанное, вынуждены переходить на получку «в конвертах» - они не платят налоги и социальные взносы. В результате эти деньги не поступают в бюджет и в Пенсионный фонд России, хотя могли бы.

Другой вопрос, сможет ли казна потянуть индексацию пенсий всем работающим пенсионерам, включая тех. кто сейчас в «тени»? Знаю, что ранее прорабатывалось три сценария: индексировать все разом, провести индексацию поэтапно и ограничиться индексацией только за этот год.

Самый дорогой вариант оценивался в триллион рублей, а самый минимальный – в 240 млрд. Изыскать такую сумму вполне реально, у нас только переходящие остатки бюджета с 2020-го на 2021 год составили порядка триллиона. Вопрос только в политической воле правительства и депутатов».