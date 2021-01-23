Самая тяжелая женщина в России. Кто она и сколько весит?

Жительница Волгограда Наталья Руденко, некогда весившая больше трех центнеров, заявила о желании похудеть до 130 килограммов к свадьбе. Об этом сообщает РИА Новости.
Россиянка призналась, что с детства боролась с избыточным весом. Однако 13 лет назад, после выкидыша, вес на тот момент 24-летней женщины начал стремительно расти из-за гормонального сбоя. Руденко добавила, что долгое время не понимала этого, «заедала проблемы» и говорила всем близким, что непременно «возьмется за себя».
Женщина осознала необходимость медицинской диеты четыре года назад. К тому моменту россиянка перестала выходить из дома — она не могла самостоятельно спуститься со второго этажа.
«Я не знаю, сколько тогда весила. Наверное, более 300 килограммов. Страшно стало, когда кожа буквально начала лопаться, и я уже не могла без посторонней помощи сходить в туалет, поднять ногу, чтобы залезть в ванну», — рассказала женщина. Родители уговорили ее переехать к ним деревню, следили за тем, чтобы она соблюдала диету и двигалась. Вскоре Руденко вновь начала самостоятельно ходить.
Через год женщина вернулась в город, где вновь начала набирать вес. Однако в ноябре 2018 года про ее аварийный дом решили сделать журналистский материал. В итоге репортеров больше заинтересовала сама Руденко — ее прозвали самой полной жительницей города.
Женщину пригласили на несколько передач на телеканалы. Во время записи программы «Пусть говорят» она познакомилась с Натальей Бордан — врачом, специализирующимся на лечении ожирения, и стала ее пациенткой.
С тех пор женщина проходила лечение в нескольких клиниках и продолжает строго соблюдать диету: избегает майонеза и «булочек-дурочек». В среднем она сбрасывает до пяти килограммов в месяц. Ей помогают родители и жених.
Ранее сообщалось, что после операции по уменьшению желудка Руденко похудела до 225 килограммов.
Источник: Лента.ру
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