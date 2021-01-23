Что запрещено делать в Татьянин день 2021? История и важные приметы праздника

Идет снег в Татьянин день – лето будет дождливое

25 января отмечается Татьянин день – христианский и народный праздник, который в некоторых странах совпадает с Днем студента.

Это объясняется тем, что именно святую Татьяну считают покровительницей студентов. 25 же января считается праздником в России, Беларуси и Молдове.

Татьянин день: история праздника

Татьянин день был назван в честь святой христианской мученицы Татьяны, жившей в Риме во времена правления императора Александра Северуса.



Святая Татьяна погибла за веру. Сначала ее подвергали пыткам, когда она отказалась отречься от Христа и принести языческую жертву. Затем пытались отдать на растерзание льву, но тот лишь ластился к ней, как котенок. В конце концов Татьяну и ее отца зарубили мечом.

12 (23) января 1755 года, в честь именин матери своего фаворита – генерала Ивана Шувалова – Татьяны Родионовны, российская императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении Московского университета". Поскольку это произошло в день святой Татьяны, то студенты в России и празднуют Татьянин день как День студента.

Позже в университетском кампусе была церковь святой Татьяны, а сама святая была объявлена церковью патроном студенчества.

Традиции в Татьянин день

Святая Татьяна – покровительница студентов и заступница всех девушек по имени Таня. Она помогает в учебе. У нее просят ясного ума и хорошей памяти. На праздник также принято ставить свечи за успехи в обучении.

В народе праздник 25 января известен как Бабий кут: в честь места у печи, где хранилась домашняя утварь. В этот день хозяйки пекут хлеб и коврижки в форме солнышка – считается, что это приближает весну и делает солнце за окном ярче и теплее. Каждый член семьи обязательно должен попробовать кусочек такого "солнышка".

Также в народе на Татьянин день принято готовить вкусный обед, чтобы накормить всю семью, а для тех, кого нет рядом, нужно на столе оставить тарелку с едой.

Говорят, что желание, загаданное в Татьянин день, должно непременно исполниться: для этого нужно найти самое высокое место в округе и глядя на солнышко, загадать искренне и от всего сердца.

Кроме того, очень важно в Татьянин день сделать доброе дело – например, подать милостыню, перечислить деньги в благотворительный фонд, помочь нуждающемуся, сходить в дом престарелых, детский дом или в приют для животных.

Что нельзя делать в Татьянин день

В Татьянин день нельзя никому отказывать в просьбах, особенно, если просят еду.

На Татьянин день нельзя ни с кем ссориться и ругаться, нужно постараться провести день в спокойствии и хорошем настроении.

Нельзя в Татьянин день стирать и заниматься другой работой по дому и рукоделием – убирают накануне.

Приметы на 25 января в Татьянин день

На Татьянин день солнечно – к раннему прилету птиц.

Идет снег в Татьянин день – лето будет дождливое.

Теплый ветер – лето будет засушливым, а урожай – скудным.

Ясная и морозная погода в Татьянин день – лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры.

Большие сугробы в Татьянин день – будет много хлеба.

Метель и сильный ветер 25 января – будут засуха, неурожай и плохая рыбалка.

Если в этот день самая старшая женщина в семье испечет каравай, то будет хороший урожай. И каждый из домочадцев 25 января обязан съесть хотя по кусочку. Излишки отдавали домашним животным.

Звездное небо в День Татьяны – к ранней весне.

Источник: khersonline.net