Как понять, что заболел коронавирусом?

Вирус может сидеть в организме разное время - от одного дня до 14 - и не проявлять себя никакими симптомами

Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19

В России с начала пандемии официально зарегистрировано 1,8 миллиона случаев заболевания COVID-19, и эта статистика пугающими темпами продолжает расти.

Среди сотен тысяч людей с диагнозом "коронавирус" оказался и корреспондент "РГ". Перенеся болезнь, он сравнил свои первые симптомы с теми, которые характерны для ранних стадий заболевания. Статья написана с учетом заключений медиков-инфекционистов ГБУЗ "Специализированная клиническая инфекционная больница".

Симптомы коронавируса на ранних стадиях

ярко выраженная общая слабость организма, недомогание;

потеря или изменение обоняния и вкуса;

интенсивная головная боль;

температура тела, обычно не превышающая 38 градусов.

Первый день

Коронавирус обрушился на мой организм неожиданно. Не было никакого постепенного нарастания недомогания, кашля или насморка. Еще днем я был на работе, вечером занимался домашними делами, а перед сном температура без видимых причин вдруг скакнула до 37,5. Самочувствие так ухудшилось, что не смог встать с кровати. Эта внезапность, как потом объяснят врачи, не является строго обязательной особенностью COVID-19. Коронавирус в данном случае "замаскировал" свои симптомы под сезонный грипп. Но в этом и состоит опасность болезни - диагноз трудно поставить. Причем вирус может сидеть в организме разное время - от одного дня до 14 - и не проявлять себя никакими симптомами. У большинства людей, когда приходит время активной фазы болезни, она все-таки нарастает постепенно в течение нескольких дней.

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Зато в моем случае подтвердились другие особенности, характерные только для коронавируса: при общем недомогании отсутствие насморка, боли в горле, кашля. То есть внешне вроде бы здоров, но при этом самочувствие такое, как будто попал под поезд, а температура тела выросла до 38 градусов. По наблюдениям врачей на этом этапе заболевания может добавляться интенсивная головная боль. Это происходит из-за того, что вирус активно размножается в организме и поражает его ткани. Но вот чего не будет точно - так это насморка. Если у вас "потек" нос, можно в каком-то смысле выдохнуть - COVID-19 вы не заболели.

Второй день

Добавились легкий еле заметный кашель и сильная боль в мышцах и суставах. Врачи поликлиники по месту жительства на тот момент ставили диагноз "ОРЗ, протекающее атипично". Но настораживал один факт. Обзвонив знакомых, у которых оказался подтвержденный положительный тест на COVID-19, я обнаружил, что их болезнь в первые два-три дня начиналась абсолютно так же, как у меня. Но они-то болели не ОРЗ…

Игорь Люлин, зам. главного врача ГБУЗ "Специализированная клиническая инфекционная больница":

- Симптомы, которые описывает корреспондент "РГ", действительно характерны для большинства заболевших коронавирусом. Однако надо особо отметить, что при COVID-19 пока нельзя выделить совсем уникальные признаки течения болезни, которые бы однозначно характеризовали этот вирус. В чем и опасность. Поэтому любое ОРЗ должно расцениваться сейчас как подозрение на COVID-19. Обычно если человек заразился коронавирусом, то вначале не бывает высокой температуры или резкого ухудшения самочувствия, более характерно постепенное развитие заболевания. Но во многом течение болезни зависит и от индивидуальных особенностей организма. Характерным симптомом для коронавируса является потеря или изменение обоняния и вкуса, головная боль. Сильный насморк при этом не характерен.

Седьмой день

Я думал, что поправился. Однако оказалось, что это только начало. Призываю читателей обратить на это внимание - первая неделя болезни лишь подводит к пику, а не наоборот, как мы привыкли. Проснувшись утром и с удивлением ощущая себя совершенно здоровым, отправился на кухню выпить кофе… и с изумлением обнаружил, что не чувствую его аромата. Попробовал понюхать духи. Самая резкая парфюмерия показалась мне обычной водой без запаха.

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Это являлось ярко выраженным признаком коронавируса. Его торжественной подписью. Меня направили на компьютерную томографию, которая показала восемь процентов поражения легких. А через три дня пришли результаты теста на коронавирус. Но к тому времени уже пришлось вызывать "скорую".

Игорь Люлин: Особенностью COVID-19 является то, что 10 -14-е сутки течения болезни могут быть самым ее пиком, а вовсе не завершением. - Тяжесть течения заболевания определяется несколькими факторами, в том числе объемом поражения легких, степенью сатурации (насыщения клеток крови кислородом) и наличием хронических заболеваний.

Источник: РГ