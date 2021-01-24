День работника скорой помощи 2021: Дата и история праздника

Скорая помощь появилась очень давно. Вызвать ее было довольно проблематично, так как телефонной связи не существовало. Вызов медиков мог сделать только полицейский и другое официальное лицо.

Не забудьте поздравить работников скорой

Работники скорой помощи – люди, от решений, быстроты реакции и действий которых зачастую зависит не только здоровье человека, но и его жизнь. Каждой весной сотрудники «неотложки» отмечают свой праздник. Зная, когда, в какой день и какого числа он отмечается в 2021 году, каждый сможет поблагодарить врачей и отдать должное их труду.

О профессии

Сотрудники скорой помощи – это не просто квалифицированные медики, которые имеют огромный опыт и большой багаж знаний. Это люди, которые вне зависимости от ситуации умеют быстро принимать решения.

Они как никто другой знают, что несколько секунд задержки могут стоить человеку жизни. Ведь именно от быстроты реакции, знаний, точности поставленного врачом скорой помощи диагноза и проведенных манипуляций зависит, пойдет ли человек на поправку.

Дата и история праздника

День работника скорой помощи празднуется на протяжении многих десятков лет. На территории бывшего СССР его отмечают 28 апреля.

Скорая помощь появилась очень давно. Вызвать ее было довольно проблематично, так как телефонной связи не существовало. Вызов медиков мог сделать только полицейский и другое официальное лицо.

Чаще всего врачей вызывали при несчастных случаях или получении человеком серьезных травм. Кашель и сильное повышение температуры тела не были причиной для вызова скорой. Собственно, медики и на дом-то не выезжали. Осмотр пациента осуществлялся на месте происшествия.

Скорая помощь существовала и в древние времена. Называлась она совсем по-другому, да и представлена была иначе. Люди, которые готовы оказать помощь нуждающимся, были во все времена.

Например, в XIV веке эту задачу взяли на себя монахини. В своих монастырях они лечили, ухаживали за безнадежно больными людьми и пытались сделать все возможное, чтобы скрасить последние дни их жизни.

Первая скорая помощь появилась в 1898 году. А 28 апреля был подписан приказ, согласно которому к двум полицейским участкам должны были быть прикреплены кареты скорой помощи.

Врачей приглашали только тогда, когда случались какие-либо уличные происшествия. Оказывать помощь на дому им запрещалось. Получить быструю помощь медиков могли далеко не все.

Потребность в подобных бригадах возросла в то время, когда началась Первая мировая война. После проведения ряда исследований было принято решение открыть Московский городской институт скорой помощи им. Склифосовского. Произошло это знаменательное событие в 1923 году.

В 1899 году в Ленинграде открыли первую станцию скорой помощи. Со временем их количество увеличивалось. До 1926 года врачи не осматривали пациентов на дому. Но позже все изменилось. Именно с этого года у каждого человека появилась возможность вызвать доктора на дом.

Интересные факты о «НЕООТЛОЖКЕ»

Пожалуй, не все знают, что:

Раньше врачи скорой ездили к пациентам не на машинах, а на самых обычных мотоциклах, которые были дополнены колясками. Дело в том, что раньше машин было очень мало, а в помощи нуждались очень многие. Привычные каждому из нас машины появились гораздо позже. А во времена Великой Отечественной войны медики добирались до пациентов на трамваях. У скорой медицинской помощи есть свой символ. Как правило, это красный крест. Интересно то, что в каждой стране используются разные его вариации. Так, в странах, где живут мусульмане, крест изображен внутри полумесяца. В некоторых случаях может быть только полумесяц. А вот евреи заменили крест на шестиконечную звезду. Впервые медицинскую помощь нуждающимся в ней людям начали оказывать еще в средневековье. В X-XI веке в европейских странах появились так называемые «ксендохии». Это приюты для тяжелобольных, бедных и странствующих по миру людей. В них каждый нуждающийся мог получить медицинскую помощь (ее оказывали бесплатно). Еще существовали «митаты» и «пандохейоны». В этих местах человек также мог получить медицинскую помощь, но за определенную плату.

День работников скорой помощи был официально утвержден 28 апреля 2020 года. Теперь этот праздник приобрел новое значение. Он отмечается не только сотрудниками скорой, но и всеми россиянами. Стоит заранее узнать, когда в 2021 году праздник, чтобы поздравить людей столь важной и благородной профессии.

Итоги

Врач скорой — специалист широкого профиля, который способен оказать помощь в экстренных случаях, при резком или внезапном ухудшении здоровья человека. В наиболее серьезных ситуациях большую роль играют внимательность медика и способность принимать правильные, а главное, быстрые решения.

Источник: kleo.ru