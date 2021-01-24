Как научиться громко свистеть

Признайтесь, вы тоже всегда хотели научиться!

Мечтали научиться свистеть без свистка—вам нужна всего лишь минута

Громко свистеть сквозь пальцы - как это делают дворовые мальчишки или члены какой-нибудь банды... Признайтесь, вы тоже всегда хотели научиться! Еще минута - и ваша мечта сбудется - просто посмотрите эту инструкцию:

Итак:

1. Сначала подворачиваем губы внутрь рта так, чтобы они полностью закрывали зубы.

2. Теперь складываем указательные и средние пальцы обеих рук в подобие буквы "А".

3. Просовываем пальцы в рот примерно на одну фалангу (убедитесь, что пальцы у вас чистые), плотно обхватываем их губами и прижимаем пальцами кончик языка - вверх и немного назад.

4. Начинаем выдувать воздух в отверстие между пальцами. Не нужно дуть сильно. Убедитесь, что губы плотно обхватывают пальцы и воздух не выходит по бокам.

Нужно только немного потренироваться - найти правильный угол. И вот, наконец, тот самый долгожданный звук! Получилось?

Источник: g8ozd.ru