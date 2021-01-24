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Общество / Свадьба

Стальная свадьба - поздравления. Сколько нужно прожить вместе до этой даты?

20:00 24.01.2021 Фото: pixabay.com
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На стальную свадьбу дарятся подарки из стали - запонки, набор кухонных ножей, кулон, цепочки, часы, брошь, серьги, колье или браслет.

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Второй десяток совместной жизни—отличный фундамент для продолжения крепких отношений

Одиннадцать лет семейной жизни – это стальная свадьба. Семья уже закалилась испытаниями и прочна как сталь. Празднуется в компании друзей и близких. Из подарков принято выбирать вещи и сувениры из стали, или какую-то нужную технику для дома.

Что подарить на стальную свадьбу?

На стальную свадьбу дарятся подарки из стали - запонки, набор кухонных ножей, кулон, цепочки, часы, брошь, серьги, колье или браслет. В общем, любые украшения из стали. Кроме того, посуда и прочая кухонная утварь из стали также станет отличным подарком. Необычным подарком будет стальная медаль или пластина с поздравлениями, выгравированными на них. Дарите подсвечники, или мебель со стальными элементами.

Тосты на стальную свадьбу

Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то думаю: «В чем основная удача моей жизни?». И тогда я понимаю, что это – моя жена, чудесная, чуткая и нежная женщина, замечательная хозяйка и мать моих детей. Так выпьем же за ее здоровье!

***

Я благодарю всех присутствующих за то, что они разделили наше семейное торжество, за поздравления и щедрые подарки. За ваше здоровье и счастье!

***

Желаем вам, чтобы карета вашей жизни везла вас только по ровным дорогам, чтобы эти дороги шли по благоухающим садам, и в этих садах вам встречались только друзья. За вас!

***

За мгновеньем мгновенье – и жизнь промелькнет...

Пусть весельем мгновение это блеснет!
Берегись, ибо жизнь – это сущность творенья,
Как ее проведешь, так она и пройдет!
Так выпьем же за то, чтобы хотеть счастья и быть счастливыми!

***

Великий Омар Хайям писал:
«От стрел, что мечет смерть, нам не найти щита:
И с нищим, и с царем она равно крута.

Чтоб с наслажденьем жить, живи для наслажденья,
Все прочее – поверь! – одна лишь суета».
Так выпьем же за наслажденье жизнью!

Поздравления на стальную свадьбу

Со свадьбою стальной мы поздравляем,
Крепких чувств, любви большой желаем.
И пусть радуют всегда Вас дети,
Печали все пускай уносит ветер.

Желаем жить всегда в достатке,
Дела пусть будут все у Вас в порядке.

***

Поздравляю, сегодня у вас – стальная свадьба! Это значит, что уже целых 11 лет вы рука об руку идете по жизни! 11 лет длится учеба в школе. Вы уже тоже прошли своеобразную школу жизни – научились справляться с проблемами, поддерживать друг друга. По окончанию школы выдается аттестат зрелости. А вам можно выдать аттестат крепости – ваши отношения за эти годы стали такими крепкими! Желаю, чтобы вы и дальше были так же счастливы!

***

11 лет совместной жизни. Это много. Поздравляю вас с этим торжественным событием. В народе называют ее стальной свадьбой. Ну что ж, наверно правда. Ведь нету ничего крепче и прочнее стали. Нету ничего выносливее и надежнее этого металла. Так и ваша любовь. Спустя 11 лет, стала еще крепче и надежнее! А чувства прочнее и выносливее. С юбилеем!

***

Молва твердит – ваш брак стальной,

И друг за друга вы горой!
Вы - очень дружная семья,
У вас есть «мы», и нету «я».
Я поздравляю вас, друзья,
И поздравляет вся родня.
Желаем счастья и удачи,
Пусть никогда никто не плачет!

***

Дорогие муж и жена! Поздравляем вас с одиннадцатой годовщиной свадьбы, т.е. со стальной свадьбой! Пусть ваш совместный брак и дальше будет крепким как сталь и очень счастливым! Идите рука об руку сейчас и на всём жизненном пути! Так держать!

Источник: chel.12svadeb.ru

11 лет поздравления стальная свадьба тосты
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