Великий пост 2021: Что можно и нельзя есть мирянам

Самые суровые дни – понедельник, среда и пятница.

Постные блюда могут быть очень вкусными Сюжет: Православные обряды Великий пост 2021: Что можно и нельзя есть мирянамКуличи без заморочек: Вкусное лакомство на Пасху 2021Ещё 719 новостей Великий пост 2021 – особый период для всех православных. В это время питаться нужно по особым правилам, поэтому календарь питания по дням для мирян поможет правильно составить меню. Правила Великого поста В 2021 году Великий пост будет длиться с 15 марта по 1 мая. Это самый продолжительный и строгий пост, поэтому каждый верующий должен знать следующее: В дни поста придется полностью отказаться от продуктов животного происхождения. Первая и последняя недели – самые строгие. Самые суровые дни – понедельник, среда и пятница. Это дни сухоядения, когда разрешено питаться только холодными блюдами без растительного масла. В выходные дни можно готовить горячую пищу с добавлением растительного масла. По особым дням можно приготовить рыбу и выпить красного вина, но напиток должен быть натуральным. Чтобы правильно составить меню по дням на 40 дней, для мирян также важно знать, какие продукты не подпадают под запрет в Великий пост 2021 года: овощи – их можно запекать, тушить, варить или употреблять в сыром виде;

фрукты – свежие и сушеные;

все виды злаков (главное, не варить кашу на молоке, только на воде);

грибы, бобы, орехи, мед;

черный хлеб и хлебцы для диетического питания. В календаре питания по дням для мирян предусмотрены и дни послабления на Великий пост. Это православные праздники – Благовещение (7 апреля) и Вербное Воскресенье (25 апреля). В такие дни можно позволить себе рыбу. В Лазареву субботу (24 апреля) разрешена рыбная икра.

Инфографика Что нельзя и что можно

Меню на Великий пост

В этот период важно не только отказаться от многих продуктов, но и стараться не пресыщать свое чрево. Поэтому лучше расписать питание по дням на 40 дней согласно церковному уставу. Также для мирян допустимо отказаться от дней сухоядения и составить меню из простых постных блюд.

Первые блюда

Рецептов первых постных блюд довольно много, главное – варить супы на воде или овощном бульоне. Предлагаем несколько вариантов, которые можно включить в постное меню.

Суп из чечевицы

150 г красной чечевицы;

1 луковица;

1 морковь;

2-3 зубчика чеснока;

1 помидор;

1-2 клубня картофеля;

0,5 ч. л. куркумы;

0,5 ч. л. черного перца;

2 лавровых листа;

2 ст. л. растительного масла;

1 л воды (бульона);

соль по вкусу.

Приготовление:

Маленькими кубиками измельчаем лук, крошим чеснок.

Кубиками нарезаем морковь и томаты.

На сковороде с разогретым маслом в течение двух минут пассеруем лук, затем добавляем чеснок, а через минуту морковь, жарим еще 2 минуты.

Теперь в сковороду отправляем томаты, обжариваем 5 минут, после всыпаем соль, перец и куркуму, выдерживаем на огне еще 2 минуты.

В кастрюлю с холодной водой засыпаем красную чечевицу и после закипания закладываем нарезанный небольшими кубиками картофель. Варим 15 минут.

После отправляем овощную зажарку, кладем лавровый лист и немного соли.

Накрываем крышкой и варим 5 минут.

Перед подачей даем супчику настояться в течение 10-15 минут, затем разливаем по тарелкам и подаем со свежей зеленью.

Томатный суп с фасолью

4 крупных томата;

400 г фасоли (консервированной);

2 луковицы;

1 морковь;

400 г томатного пюре;

50 мл растительного масла;

головка чеснока;

зелень, лавровый лист;

специи и пряности.

Приготовление:

С помидоров нужно снять кожицу. Для этого делаем на плодах крестообразные надрезы, заливаем кипятком и пока отставляем в сторону.

В это время натираем на терке морковь, мелкими кубиками шинкуем лук и измельчаем чеснок.

С томатов сливаем горячую воду, заливаем их холодной и через несколько секунд снимаем кожицу. У очищенных плодов вырезаем плодоножки и нарезаем небольшими кубиками.

Измельчаем любую на выбор зелень (для такого рецепта лучше всего подходит кинза).

В сотейник наливаем масло и, как только оно хорошо нагреется, высыпаем лук и обжариваем до полуготовности.

Затем добавляем морковь и продолжаем жарить овощи до легкого золотистого цвета.

Добавляем чеснок, хорошо перемешиваем и тушим еще минуту.

Затем кладем томатное пюре и доводим зажарку до кипения, после отправляем в сотейник свежие томаты.

Овощи хорошо перемешиваем, заливаем кипящей водой.

Добавляем фасоль вместе с отваром, доводим до кипения и готовим под крышкой в течение 10 минут.

Спустя 10 минут добавляем в суп лавровый лист, соль и любые пряности по вкусу. Например, сушеный базилик, прованские травы, хмели-сунели, черный перец, копченую и сладкую паприку. Варим супчик 5 минут, затем добавляем свежую зелень и снимаем готовое блюдо с огня.

Постные щи с грибами

Ингредиенты:

квашеная капуста;

сушеные грибы;

картофель;

лук;

морковь;

помидоры;

соленые огурцы;

чеснок;

томатная паста;

зелень, семена укропа;

перец чили;

растительное масло;

аджика;

соль и черный перец.

Приготовление:

Сушеные грибы заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. После отвар сливаем в кастрюлю, грибы измельчаем и также перекладываем их в общую емкость. Ставим на огонь.

Кислую капусту отправляем в сковороду, подливаем немного масла и грибного бульона, тушим в течение 30-40 минут. По желанию добавляем семена укропа.

Лук измельчаем небольшими кубиками, морковь натираем на терке, тонкой соломкой шинкуем соленые огурцы. С томатов счищаем кожицу и нарезаем произвольными кусочками.

Один клубень картофеля прямо целым отправляем к грибам, оставшиеся — режем небольшими кубиками.

Мелко крошим чеснок и перец чили.

В отдельную сковороду с разогретым маслом высыпаем лук, обжариваем до золотистости. В процессе немного овощ солим.

После к луку отправляем морковь, обжариваем в течение 2-х минут.

Затем в сковороду выкладываем огурцы и помидоры. И на этом этапе также кладем томатную пасту и аджику. Все перемешиваем и тушим 5-7 минут. Если жидкости мало, то можно подлить грибного бульона или рассола из-под квашеной капусты.

Из кастрюли достаем сварившийся картофель, толчем до консистенции пюре и возвращаем в кастрюлю вместе с сырым картофелем.

Следом отправляем капусту и заправку из овощей, перемешиваем и пробуем на соль.

Варим щи до готовности картофеля, в конце добавляем чеснок и перец чили. Перед подачей даем блюду немного настояться. Также при желании можно добавить свежую зелень.

Постные ​салаты

Салаты – хорошая возможность для мирян сделать постное меню по дням разнообразным и при этом готовить на Великий пост 2021 года полезные блюда. Ведь если посмотреть календарь питания, то под запрет не подпадают соленья, овощи, крупы и бобы.

Салат из соевой спаржи

Ингредиенты:

соевая спаржа;

0,5 ч. л. кориандра;

2 стебля сельдерея;

1 морковь;

2 зубчика чеснока;

жгучий перец;

растительное масло;

3 ч. л. соевого соуса;

2 ч. л. сладкого китайского соуса;

2 ч. л. рисового уксуса;

соль по вкусу.

Приготовление:

Спаржу предварительно замачиваем в теплой воде на 6 часов.

В ступке растираем зерна кориандра.

Очищенные стебли сельдерея и морковь нарезаем тонкой соломкой, перекладываем в миску и немного присыпаем солью.

Мелко крошим чеснок, высыпаем к кориандру, кладем немного жгучего перца и масла. Перемешиваем и прогреваем в микроволновке в течение минуты.

Спаржу режем небольшими кусочками.

Зелень кинзы мелко шинкуем.

К моркови и сельдерею выкладываем спаржу и зелень, вливаем соевый соус, рисовый уксус, сладкий китайский соус, а также масло со специями. Все перемешиваем, даем салату немного настояться.

«Деревенский погребок»

Ингредиенты:

1 стакан фасоли;

1 луковица;

300 г картофеля;

500 г маринованных опят;

укроп, петрушка;

соль, сахар;

растительное масло.

Приготовление:

Фасоль предварительно замачиваем на ночь, после бобы заливаем чистой водой и варим в течение 40-50 минут. Соль добавляем за 5 минут до готовности. Полукольцами шинкуем лук, всыпаем к овощу немного соли и сахара, разминаем руками. Отварной картофель нарезаем небольшими кубиками. В салатник с готовой и остывшей фасолью отправляем картофель, лук, маринованные опята и зелень. Солим и заправляем салат любым растительным маслом.

Салат из перловки

Ингредиенты:

1 стакан перловки;

1 луковица;

1 болгарский перец;

3 маринованных огурца;

2 ст. л. растительного масла;

соль и перец по вкусу;

чеснок и зелень по вкусу.

Приготовление:

Перловку замачиваем на ночь, после варим до готовности примерно 40-50 минут.

Малыми кубиками крошим лук.

С помощью крупной терки измельчаем маринованные огурцы.

На сковороде с растительным маслом слегка обжариваем лук, затем добавляем к нему сладкий перец, специи и тушим 2-3 минуты.

После к овощам выкладываем огурцы, вливаем немного отвара из-под перловки, тушим еще 2-3 минуты.

В салатник с уже готовой перловкой отправляем овощи, зелень и чеснок по вкусу, немного соли. Все перемешиваем, и сытный салат готов.

Постные горячие блюда

Несмотря на то что в пост под запрет подпадают мясные продукты, даже из самых простых ингредиентов можно приготовить сытные горячие блюда. Предлагаем несколько рецептов, которые можно включить в меню на Великий пост, соблюдая календарь питания по дням для мирян.

Рис с овощами

Ингредиенты:

600 г риса;

200 г лука;

200 г моркови;

200 г грибов;

200 г красного сладкого перца;

200 г кукурузы (консервированной);

1 л овощного бульона (воды);

100 мл растительного масла;

1 ч. л. соли.

Приготовление:

В глубокий сотейник наливаем масло и даем ему время сильно нагреться. Предварительно нарезаем все овощи и грибы небольшими кубиками.

Начинаем обжаривать лук, а как только он зарумянится, добавляем морковь, жарим до ее золотистости.

Следом добавляем грибы, сладкий перец, а через 2-3 минуты – сладкую кукурузу.

Теперь всыпаем хорошо промытый рис, перемешиваем и даем полностью впитаться маслу.

В бульоне или воде растворяем соль и вливаем в сотейник, перемешиваем и даем закипеть.

Накрываем сотейник крышкой, убавляем огонь и готовим блюдо до полной готовности риса.

Постные голубцы с пшеном

Ингредиенты:

пекинская капуста;

1 стакан пшена;

2 моркови;

1 луковица;

2-3 зубчика чеснока;

3-4 ст. л. растительного масла;

70 мл томатной пасты;

1 ч. л. паприки;

1 ч. л. карри;

1 пучок зелени;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Пшено хорошо промываем, высыпаем в кастрюлю, вливаем 2 стакана кипятка и 1 ст. л. масла. Доводим до кипения, после огонь выключаем, накрываем кастрюлю полотенцем и даем крупе настояться.

В это время мелкими кубиками нарезаем лук, на терке натираем морковь.

Тушим овощи до мягкости, а в конце добавляем мелко порубленный чеснок, соль, паприку и карри.

Перекладываем овощи к набухшему пшену и перемешиваем.

Для соуса до слегка коричневого цвета обжариваем муку, затем вливаем воду, кладем томатную пасту и любые специи по желанию.

Пекинскую капусту разбираем на листы, жесткую часть отбиваем молоточком.

На каждый листик кладем начинку, заворачиваем, немного подвернув края.

Голубцы плотно укладываем в форму для запекания, предварительно смазав ее маслом. Заливаем соусом и отправляем в духовку на 30-40 минут (температура 180 °С).

Картофельная запеканка с грибами

Ингредиенты:

800 г картофеля;

400 г шампиньонов;

1-2 луковицы;

2 ст. л. крахмала;

укроп, соль, перец;

растительное масло.

Приготовление:

На сковороду с растительным маслом отправляем мелко покрошенный лук и обжариваем его до прозрачности.

После к репчатому овощу добавляем нарезанные небольшими брусочками грибы, жарим 5-7 минут.

Очищенный картофель натираем на терке, заливаем кипятком, через 5 минут откидываем на дуршлаг и даем стечь всей жидкости.

К картофелю подсыпаем крахмал, соль, перец и зелень по желанию, перемешиваем.

Форму застилаем пергаментом, смазываем маслом и на дно выкладываем слой картофеля.

Затем выкладываем половину грибов, снова картофель, вторую половину грибов и сверху опять картофель.

Смазываем растительным маслом.

Отправляем запеканку в разогретую до 180 °С духовку на 40-50 минут. Готовому блюду даем немного времени остыть, посыпаем свежей зеленью и подаем к столу.

Великий пост 2021 – время покаяния и исправления своих ошибок, поэтому каждый православный должен не только следовать календарю питания по дням для мирян. Многие священнослужители призывают воздержаться от информационной пищи, которая в последнее время приносит душе мало пользы.

Источник: kleo.ru