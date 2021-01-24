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Великий пост 2021: Что можно и нельзя есть мирянам

19:30 24.01.2021 Фото: kleo.ru
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Самые суровые дни – понедельник, среда и пятница.

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Постные блюда могут быть очень вкусными
Сюжет: Православные обряды
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Великий пост 2021 – особый период для всех православных. В это время питаться нужно по особым правилам, поэтому календарь питания по дням для мирян поможет правильно составить меню.

Правила Великого поста

В 2021 году Великий пост будет длиться с 15 марта по 1 мая. Это самый продолжительный и строгий пост, поэтому каждый верующий должен знать следующее:

  1. В дни поста придется полностью отказаться от продуктов животного происхождения.
  2. Первая и последняя недели – самые строгие.
  3. Самые суровые дни – понедельник, среда и пятница. Это дни сухоядения, когда разрешено питаться только холодными блюдами без растительного масла.
  4. В выходные дни можно готовить горячую пищу с добавлением растительного масла.
  5. По особым дням можно приготовить рыбу и выпить красного вина, но напиток должен быть натуральным.

Чтобы правильно составить меню по дням на 40 дней, для мирян также важно знать, какие продукты не подпадают под запрет в Великий пост 2021 года:

  • овощи – их можно запекать, тушить, варить или употреблять в сыром виде;
  • фрукты – свежие и сушеные;
  • все виды злаков (главное, не варить кашу на молоке, только на воде);
  • грибы, бобы, орехи, мед;
  • черный хлеб и хлебцы для диетического питания.

В календаре питания по дням для мирян предусмотрены и дни послабления на Великий пост. Это православные праздники – Благовещение (7 апреля) и Вербное Воскресенье (25 апреля). В такие дни можно позволить себе рыбу. В Лазареву субботу (24 апреля) разрешена рыбная икра.

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Инфографика
Что нельзя и что можно

Меню на Великий пост

В этот период важно не только отказаться от многих продуктов, но и стараться не пресыщать свое чрево. Поэтому лучше расписать питание по дням на 40 дней согласно церковному уставу. Также для мирян допустимо отказаться от дней сухоядения и составить меню из простых постных блюд.

Первые блюда

Рецептов первых постных блюд довольно много, главное – варить супы на воде или овощном бульоне. Предлагаем несколько вариантов, которые можно включить в постное меню.

Суп из чечевицы

  • 150 г красной чечевицы;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 1 помидор;
  • 1-2 клубня картофеля;
  • 0,5 ч. л. куркумы;
  • 0,5 ч. л. черного перца;
  • 2 лавровых листа;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 л воды (бульона);
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  • Маленькими кубиками измельчаем лук, крошим чеснок.
  • Кубиками нарезаем морковь и томаты.
  • На сковороде с разогретым маслом в течение двух минут пассеруем лук, затем добавляем чеснок, а через минуту морковь, жарим еще 2 минуты.
  • Теперь в сковороду отправляем томаты, обжариваем 5 минут, после всыпаем соль, перец и куркуму, выдерживаем на огне еще 2 минуты.
  • В кастрюлю с холодной водой засыпаем красную чечевицу и после закипания закладываем нарезанный небольшими кубиками картофель. Варим 15 минут.
  • После отправляем овощную зажарку, кладем лавровый лист и немного соли.
  • Накрываем крышкой и варим 5 минут.
  • Перед подачей даем супчику настояться в течение 10-15 минут, затем разливаем по тарелкам и подаем со свежей зеленью.

Томатный суп с фасолью

  • 4 крупных томата;
  • 400 г фасоли (консервированной);
  • 2 луковицы;
  • 1 морковь;
  • 400 г томатного пюре;
  • 50 мл растительного масла;
  • головка чеснока;
  • зелень, лавровый лист;
  • специи и пряности.

Приготовление:

  • С помидоров нужно снять кожицу. Для этого делаем на плодах крестообразные надрезы, заливаем кипятком и пока отставляем в сторону.
  • В это время натираем на терке морковь, мелкими кубиками шинкуем лук и измельчаем чеснок.
  • С томатов сливаем горячую воду, заливаем их холодной и через несколько секунд снимаем кожицу. У очищенных плодов вырезаем плодоножки и нарезаем небольшими кубиками.
  • Измельчаем любую на выбор зелень (для такого рецепта лучше всего подходит кинза).
  • В сотейник наливаем масло и, как только оно хорошо нагреется, высыпаем лук и обжариваем до полуготовности.
  • Затем добавляем морковь и продолжаем жарить овощи до легкого золотистого цвета.
  • Добавляем чеснок, хорошо перемешиваем и тушим еще минуту.
  • Затем кладем томатное пюре и доводим зажарку до кипения, после отправляем в сотейник свежие томаты.
  • Овощи хорошо перемешиваем, заливаем кипящей водой.
  • Добавляем фасоль вместе с отваром, доводим до кипения и готовим под крышкой в течение 10 минут.

Спустя 10 минут добавляем в суп лавровый лист, соль и любые пряности по вкусу. Например, сушеный базилик, прованские травы, хмели-сунели, черный перец, копченую и сладкую паприку. Варим супчик 5 минут, затем добавляем свежую зелень и снимаем готовое блюдо с огня.

Постные щи с грибами

Ингредиенты:

  • квашеная капуста;
  • сушеные грибы;
  • картофель;
  • лук;
  • морковь;
  • помидоры;
  • соленые огурцы;
  • чеснок;
  • томатная паста;
  • зелень, семена укропа;
  • перец чили;
  • растительное масло;
  • аджика;
  • соль и черный перец.

Приготовление:

  • Сушеные грибы заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. После отвар сливаем в кастрюлю, грибы измельчаем и также перекладываем их в общую емкость. Ставим на огонь.
  • Кислую капусту отправляем в сковороду, подливаем немного масла и грибного бульона, тушим в течение 30-40 минут. По желанию добавляем семена укропа.
  • Лук измельчаем небольшими кубиками, морковь натираем на терке, тонкой соломкой шинкуем соленые огурцы. С томатов счищаем кожицу и нарезаем произвольными кусочками.
  • Один клубень картофеля прямо целым отправляем к грибам, оставшиеся — режем небольшими кубиками.
  • Мелко крошим чеснок и перец чили.
  • В отдельную сковороду с разогретым маслом высыпаем лук, обжариваем до золотистости. В процессе немного овощ солим.
  • После к луку отправляем морковь, обжариваем в течение 2-х минут.
  • Затем в сковороду выкладываем огурцы и помидоры. И на этом этапе также кладем томатную пасту и аджику. Все перемешиваем и тушим 5-7 минут. Если жидкости мало, то можно подлить грибного бульона или рассола из-под квашеной капусты.
  • Из кастрюли достаем сварившийся картофель, толчем до консистенции пюре и возвращаем в кастрюлю вместе с сырым картофелем.
  • Следом отправляем капусту и заправку из овощей, перемешиваем и пробуем на соль.

Варим щи до готовности картофеля, в конце добавляем чеснок и перец чили. Перед подачей даем блюду немного настояться. Также при желании можно добавить свежую зелень.

Постные ​салаты

Салаты – хорошая возможность для мирян сделать постное меню по дням разнообразным и при этом готовить на Великий пост 2021 года полезные блюда. Ведь если посмотреть календарь питания, то под запрет не подпадают соленья, овощи, крупы и бобы.

Салат из соевой спаржи

Ингредиенты:

  • соевая спаржа;
  • 0,5 ч. л. кориандра;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 1 морковь;
  • 2 зубчика чеснока;
  • жгучий перец;
  • растительное масло;
  • 3 ч. л. соевого соуса;
  • 2 ч. л. сладкого китайского соуса;
  • 2 ч. л. рисового уксуса;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  • Спаржу предварительно замачиваем в теплой воде на 6 часов.
  • В ступке растираем зерна кориандра.
  • Очищенные стебли сельдерея и морковь нарезаем тонкой соломкой, перекладываем в миску и немного присыпаем солью.
  • Мелко крошим чеснок, высыпаем к кориандру, кладем немного жгучего перца и масла. Перемешиваем и прогреваем в микроволновке в течение минуты.
  • Спаржу режем небольшими кусочками.
  • Зелень кинзы мелко шинкуем.

К моркови и сельдерею выкладываем спаржу и зелень, вливаем соевый соус, рисовый уксус, сладкий китайский соус, а также масло со специями. Все перемешиваем, даем салату немного настояться.

«Деревенский погребок»

Ингредиенты:

  • 1 стакан фасоли;
  • 1 луковица;
  • 300 г картофеля;
  • 500 г маринованных опят;
  • укроп, петрушка;
  • соль, сахар;
  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Фасоль предварительно замачиваем на ночь, после бобы заливаем чистой водой и варим в течение 40-50 минут. Соль добавляем за 5 минут до готовности.
  2. Полукольцами шинкуем лук, всыпаем к овощу немного соли и сахара, разминаем руками.
  3. Отварной картофель нарезаем небольшими кубиками.
  4. В салатник с готовой и остывшей фасолью отправляем картофель, лук, маринованные опята и зелень. Солим и заправляем салат любым растительным маслом.

Салат из перловки

Ингредиенты:

  • 1 стакан перловки;
  • 1 луковица;
  • 1 болгарский перец;
  • 3 маринованных огурца;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • соль и перец по вкусу;
  • чеснок и зелень по вкусу.

Приготовление:

  • Перловку замачиваем на ночь, после варим до готовности примерно 40-50 минут.
  • Малыми кубиками крошим лук.
  • С помощью крупной терки измельчаем маринованные огурцы.
  • На сковороде с растительным маслом слегка обжариваем лук, затем добавляем к нему сладкий перец, специи и тушим 2-3 минуты.
  • После к овощам выкладываем огурцы, вливаем немного отвара из-под перловки, тушим еще 2-3 минуты.

В салатник с уже готовой перловкой отправляем овощи, зелень и чеснок по вкусу, немного соли. Все перемешиваем, и сытный салат готов.

Постные горячие блюда

Несмотря на то что в пост под запрет подпадают мясные продукты, даже из самых простых ингредиентов можно приготовить сытные горячие блюда. Предлагаем несколько рецептов, которые можно включить в меню на Великий пост, соблюдая календарь питания по дням для мирян.

Рис с овощами

Ингредиенты:

  • 600 г риса;
  • 200 г лука;
  • 200 г моркови;
  • 200 г грибов;
  • 200 г красного сладкого перца;
  • 200 г кукурузы (консервированной);
  • 1 л овощного бульона (воды);
  • 100 мл растительного масла;
  • 1 ч. л. соли.

Приготовление:

  • В глубокий сотейник наливаем масло и даем ему время сильно нагреться. Предварительно нарезаем все овощи и грибы небольшими кубиками.
  • Начинаем обжаривать лук, а как только он зарумянится, добавляем морковь, жарим до ее золотистости.
  • Следом добавляем грибы, сладкий перец, а через 2-3 минуты – сладкую кукурузу.
  • Теперь всыпаем хорошо промытый рис, перемешиваем и даем полностью впитаться маслу.
  • В бульоне или воде растворяем соль и вливаем в сотейник, перемешиваем и даем закипеть.
  • Накрываем сотейник крышкой, убавляем огонь и готовим блюдо до полной готовности риса.

Постные голубцы с пшеном

Ингредиенты:

  • пекинская капуста;
  • 1 стакан пшена;
  • 2 моркови;
  • 1 луковица;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 3-4 ст. л. растительного масла;
  • 70 мл томатной пасты;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 1 ч. л. карри;
  • 1 пучок зелени;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  • Пшено хорошо промываем, высыпаем в кастрюлю, вливаем 2 стакана кипятка и 1 ст. л. масла. Доводим до кипения, после огонь выключаем, накрываем кастрюлю полотенцем и даем крупе настояться.
  • В это время мелкими кубиками нарезаем лук, на терке натираем морковь.
  • Тушим овощи до мягкости, а в конце добавляем мелко порубленный чеснок, соль, паприку и карри.
  • Перекладываем овощи к набухшему пшену и перемешиваем.
  • Для соуса до слегка коричневого цвета обжариваем муку, затем вливаем воду, кладем томатную пасту и любые специи по желанию.
  • Пекинскую капусту разбираем на листы, жесткую часть отбиваем молоточком.
  • На каждый листик кладем начинку, заворачиваем, немного подвернув края.

Голубцы плотно укладываем в форму для запекания, предварительно смазав ее маслом. Заливаем соусом и отправляем в духовку на 30-40 минут (температура 180 °С).

Картофельная запеканка с грибами

Ингредиенты:

  • 800 г картофеля;
  • 400 г шампиньонов;
  • 1-2 луковицы;
  • 2 ст. л. крахмала;
  • укроп, соль, перец;
  • растительное масло.

Приготовление:

  • На сковороду с растительным маслом отправляем мелко покрошенный лук и обжариваем его до прозрачности.
  • После к репчатому овощу добавляем нарезанные небольшими брусочками грибы, жарим 5-7 минут.
  • Очищенный картофель натираем на терке, заливаем кипятком, через 5 минут откидываем на дуршлаг и даем стечь всей жидкости.
  • К картофелю подсыпаем крахмал, соль, перец и зелень по желанию, перемешиваем.
  • Форму застилаем пергаментом, смазываем маслом и на дно выкладываем слой картофеля.
  • Затем выкладываем половину грибов, снова картофель, вторую половину грибов и сверху опять картофель.
  • Смазываем растительным маслом.

Отправляем запеканку в разогретую до 180 °С духовку на 40-50 минут. Готовому блюду даем немного времени остыть, посыпаем свежей зеленью и подаем к столу.

Великий пост 2021 – время покаяния и исправления своих ошибок, поэтому каждый православный должен не только следовать календарю питания по дням для мирян. Многие священнослужители призывают воздержаться от информационной пищи, которая в последнее время приносит душе мало пользы.

Источник: kleo.ru

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