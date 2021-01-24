Великий пост 2021: Что можно и нельзя есть мирянам

Великий пост 2021 – особый период для всех православных. В это время питаться нужно по особым правилам, поэтому календарь питания по дням для мирян поможет правильно составить меню.
Правила Великого поста
В 2021 году Великий пост будет длиться с 15 марта по 1 мая. Это самый продолжительный и строгий пост, поэтому каждый верующий должен знать следующее:
В дни поста придется полностью отказаться от продуктов животного происхождения.
Первая и последняя недели – самые строгие.
Самые суровые дни – понедельник, среда и пятница. Это дни сухоядения, когда разрешено питаться только холодными блюдами без растительного масла.
В выходные дни можно готовить горячую пищу с добавлением растительного масла.
По особым дням можно приготовить рыбу и выпить красного вина, но напиток должен быть натуральным.
Чтобы правильно составить меню по дням на 40 дней, для мирян также важно знать, какие продукты не подпадают под запрет в Великий пост 2021 года:
овощи – их можно запекать, тушить, варить или употреблять в сыром виде;
фрукты – свежие и сушеные;
все виды злаков (главное, не варить кашу на молоке, только на воде);
грибы, бобы, орехи, мед;
черный хлеб и хлебцы для диетического питания.
В календаре питания по дням для мирян предусмотрены и дни послабления на Великий пост. Это православные праздники – Благовещение (7 апреля) и Вербное Воскресенье (25 апреля). В такие дни можно позволить себе рыбу. В Лазареву субботу (24 апреля) разрешена рыбная икра.
Меню на Великий пост
В этот период важно не только отказаться от многих продуктов, но и стараться не пресыщать свое чрево. Поэтому лучше расписать питание по дням на 40 дней согласно церковному уставу. Также для мирян допустимо отказаться от дней сухоядения и составить меню из простых постных блюд.
Первые блюда
Рецептов первых постных блюд довольно много, главное – варить супы на воде или овощном бульоне. Предлагаем несколько вариантов, которые можно включить в постное меню.
На сковороде с разогретым маслом в течение двух минут пассеруем лук, затем добавляем чеснок, а через минуту морковь, жарим еще 2 минуты.
Теперь в сковороду отправляем томаты, обжариваем 5 минут, после всыпаем соль, перец и куркуму, выдерживаем на огне еще 2 минуты.
В кастрюлю с холодной водой засыпаем красную чечевицу и после закипания закладываем нарезанный небольшими кубиками картофель. Варим 15 минут.
После отправляем овощную зажарку, кладем лавровый лист и немного соли.
Накрываем крышкой и варим 5 минут.
Перед подачей даем супчику настояться в течение 10-15 минут, затем разливаем по тарелкам и подаем со свежей зеленью.
Томатный суп с фасолью
4 крупных томата;
400 г фасоли (консервированной);
2 луковицы;
1 морковь;
400 г томатного пюре;
50 мл растительного масла;
головка чеснока;
зелень, лавровый лист;
специи и пряности.
Приготовление:
С помидоров нужно снять кожицу. Для этого делаем на плодах крестообразные надрезы, заливаем кипятком и пока отставляем в сторону.
В это время натираем на терке морковь, мелкими кубиками шинкуем лук и измельчаем чеснок.
С томатов сливаем горячую воду, заливаем их холодной и через несколько секунд снимаем кожицу. У очищенных плодов вырезаем плодоножки и нарезаем небольшими кубиками.
Измельчаем любую на выбор зелень (для такого рецепта лучше всего подходит кинза).
В сотейник наливаем масло и, как только оно хорошо нагреется, высыпаем лук и обжариваем до полуготовности.
Затем добавляем морковь и продолжаем жарить овощи до легкого золотистого цвета.
Добавляем чеснок, хорошо перемешиваем и тушим еще минуту.
Затем кладем томатное пюре и доводим зажарку до кипения, после отправляем в сотейник свежие томаты.
Овощи хорошо перемешиваем, заливаем кипящей водой.
Добавляем фасоль вместе с отваром, доводим до кипения и готовим под крышкой в течение 10 минут.
Спустя 10 минут добавляем в суп лавровый лист, соль и любые пряности по вкусу. Например, сушеный базилик, прованские травы, хмели-сунели, черный перец, копченую и сладкую паприку. Варим супчик 5 минут, затем добавляем свежую зелень и снимаем готовое блюдо с огня.
Постные щи с грибами
Ингредиенты:
квашеная капуста;
сушеные грибы;
картофель;
лук;
морковь;
помидоры;
соленые огурцы;
чеснок;
томатная паста;
зелень, семена укропа;
перец чили;
растительное масло;
аджика;
соль и черный перец.
Приготовление:
Сушеные грибы заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. После отвар сливаем в кастрюлю, грибы измельчаем и также перекладываем их в общую емкость. Ставим на огонь.
Кислую капусту отправляем в сковороду, подливаем немного масла и грибного бульона, тушим в течение 30-40 минут. По желанию добавляем семена укропа.
Лук измельчаем небольшими кубиками, морковь натираем на терке, тонкой соломкой шинкуем соленые огурцы. С томатов счищаем кожицу и нарезаем произвольными кусочками.
Один клубень картофеля прямо целым отправляем к грибам, оставшиеся — режем небольшими кубиками.
Мелко крошим чеснок и перец чили.
В отдельную сковороду с разогретым маслом высыпаем лук, обжариваем до золотистости. В процессе немного овощ солим.
После к луку отправляем морковь, обжариваем в течение 2-х минут.
Затем в сковороду выкладываем огурцы и помидоры. И на этом этапе также кладем томатную пасту и аджику. Все перемешиваем и тушим 5-7 минут. Если жидкости мало, то можно подлить грибного бульона или рассола из-под квашеной капусты.
Из кастрюли достаем сварившийся картофель, толчем до консистенции пюре и возвращаем в кастрюлю вместе с сырым картофелем.
Следом отправляем капусту и заправку из овощей, перемешиваем и пробуем на соль.
Варим щи до готовности картофеля, в конце добавляем чеснок и перец чили. Перед подачей даем блюду немного настояться. Также при желании можно добавить свежую зелень.
Постные салаты
Салаты – хорошая возможность для мирян сделать постное меню по дням разнообразным и при этом готовить на Великий пост 2021 года полезные блюда. Ведь если посмотреть календарь питания, то под запрет не подпадают соленья, овощи, крупы и бобы.
Салат из соевой спаржи
Ингредиенты:
соевая спаржа;
0,5 ч. л. кориандра;
2 стебля сельдерея;
1 морковь;
2 зубчика чеснока;
жгучий перец;
растительное масло;
3 ч. л. соевого соуса;
2 ч. л. сладкого китайского соуса;
2 ч. л. рисового уксуса;
соль по вкусу.
Приготовление:
Спаржу предварительно замачиваем в теплой воде на 6 часов.
В ступке растираем зерна кориандра.
Очищенные стебли сельдерея и морковь нарезаем тонкой соломкой, перекладываем в миску и немного присыпаем солью.
Мелко крошим чеснок, высыпаем к кориандру, кладем немного жгучего перца и масла. Перемешиваем и прогреваем в микроволновке в течение минуты.
Спаржу режем небольшими кусочками.
Зелень кинзы мелко шинкуем.
К моркови и сельдерею выкладываем спаржу и зелень, вливаем соевый соус, рисовый уксус, сладкий китайский соус, а также масло со специями. Все перемешиваем, даем салату немного настояться.
«Деревенский погребок»
Ингредиенты:
1 стакан фасоли;
1 луковица;
300 г картофеля;
500 г маринованных опят;
укроп, петрушка;
соль, сахар;
растительное масло.
Приготовление:
Фасоль предварительно замачиваем на ночь, после бобы заливаем чистой водой и варим в течение 40-50 минут. Соль добавляем за 5 минут до готовности.
Полукольцами шинкуем лук, всыпаем к овощу немного соли и сахара, разминаем руками.
Отварной картофель нарезаем небольшими кубиками.
В салатник с готовой и остывшей фасолью отправляем картофель, лук, маринованные опята и зелень. Солим и заправляем салат любым растительным маслом.
Салат из перловки
Ингредиенты:
1 стакан перловки;
1 луковица;
1 болгарский перец;
3 маринованных огурца;
2 ст. л. растительного масла;
соль и перец по вкусу;
чеснок и зелень по вкусу.
Приготовление:
Перловку замачиваем на ночь, после варим до готовности примерно 40-50 минут.
Малыми кубиками крошим лук.
С помощью крупной терки измельчаем маринованные огурцы.
На сковороде с растительным маслом слегка обжариваем лук, затем добавляем к нему сладкий перец, специи и тушим 2-3 минуты.
После к овощам выкладываем огурцы, вливаем немного отвара из-под перловки, тушим еще 2-3 минуты.
В салатник с уже готовой перловкой отправляем овощи, зелень и чеснок по вкусу, немного соли. Все перемешиваем, и сытный салат готов.
Постные горячие блюда
Несмотря на то что в пост под запрет подпадают мясные продукты, даже из самых простых ингредиентов можно приготовить сытные горячие блюда. Предлагаем несколько рецептов, которые можно включить в меню на Великий пост, соблюдая календарь питания по дням для мирян.
Рис с овощами
Ингредиенты:
600 г риса;
200 г лука;
200 г моркови;
200 г грибов;
200 г красного сладкого перца;
200 г кукурузы (консервированной);
1 л овощного бульона (воды);
100 мл растительного масла;
1 ч. л. соли.
Приготовление:
В глубокий сотейник наливаем масло и даем ему время сильно нагреться. Предварительно нарезаем все овощи и грибы небольшими кубиками.
Начинаем обжаривать лук, а как только он зарумянится, добавляем морковь, жарим до ее золотистости.
Следом добавляем грибы, сладкий перец, а через 2-3 минуты – сладкую кукурузу.
Теперь всыпаем хорошо промытый рис, перемешиваем и даем полностью впитаться маслу.
В бульоне или воде растворяем соль и вливаем в сотейник, перемешиваем и даем закипеть.
Накрываем сотейник крышкой, убавляем огонь и готовим блюдо до полной готовности риса.
Постные голубцы с пшеном
Ингредиенты:
пекинская капуста;
1 стакан пшена;
2 моркови;
1 луковица;
2-3 зубчика чеснока;
3-4 ст. л. растительного масла;
70 мл томатной пасты;
1 ч. л. паприки;
1 ч. л. карри;
1 пучок зелени;
соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Пшено хорошо промываем, высыпаем в кастрюлю, вливаем 2 стакана кипятка и 1 ст. л. масла. Доводим до кипения, после огонь выключаем, накрываем кастрюлю полотенцем и даем крупе настояться.
В это время мелкими кубиками нарезаем лук, на терке натираем морковь.
Тушим овощи до мягкости, а в конце добавляем мелко порубленный чеснок, соль, паприку и карри.
Перекладываем овощи к набухшему пшену и перемешиваем.
Для соуса до слегка коричневого цвета обжариваем муку, затем вливаем воду, кладем томатную пасту и любые специи по желанию.
Пекинскую капусту разбираем на листы, жесткую часть отбиваем молоточком.
На каждый листик кладем начинку, заворачиваем, немного подвернув края.
Голубцы плотно укладываем в форму для запекания, предварительно смазав ее маслом. Заливаем соусом и отправляем в духовку на 30-40 минут (температура 180 °С).
Картофельная запеканка с грибами
Ингредиенты:
800 г картофеля;
400 г шампиньонов;
1-2 луковицы;
2 ст. л. крахмала;
укроп, соль, перец;
растительное масло.
Приготовление:
На сковороду с растительным маслом отправляем мелко покрошенный лук и обжариваем его до прозрачности.
После к репчатому овощу добавляем нарезанные небольшими брусочками грибы, жарим 5-7 минут.
Очищенный картофель натираем на терке, заливаем кипятком, через 5 минут откидываем на дуршлаг и даем стечь всей жидкости.
К картофелю подсыпаем крахмал, соль, перец и зелень по желанию, перемешиваем.
Форму застилаем пергаментом, смазываем маслом и на дно выкладываем слой картофеля.
Затем выкладываем половину грибов, снова картофель, вторую половину грибов и сверху опять картофель.
Смазываем растительным маслом.
Отправляем запеканку в разогретую до 180 °С духовку на 40-50 минут. Готовому блюду даем немного времени остыть, посыпаем свежей зеленью и подаем к столу.
Великий пост 2021 – время покаяния и исправления своих ошибок, поэтому каждый православный должен не только следовать календарю питания по дням для мирян. Многие священнослужители призывают воздержаться от информационной пищи, которая в последнее время приносит душе мало пользы.