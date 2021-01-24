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Красота / Общество

5 лучших способов завить волосы

12:30 24.01.2021 Фото: pixabay.com
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Если спать на бигудях очень неудобно, но можно выйти из положения простым способом.

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Что делать если в вашем образе необходимы кудри

Ivona рассказывает о самых популярных способах для создания локонов.

Бигуди

Пожалуй, самый старый и классический способ завить волосы — это накрутить их на бигуди. Так делали еще наши мамы и бабушки, когда утюжки даже не изобрели. Разделяем волосы на пряди, накручиваем на бигуди, закрепляем — и спим с ними ночь. Не самый удобный, но очень действенный способ, когда под рукой нет плойки. Кроме того, современные варианты бигудей сильно отличаются от тех, что были раньше, поэтому они гораздо удобнее в использовании.

Ткань

Если спать на бигудях очень неудобно, можно выйти из положения простым способом. Для этого вам понадобятся узкие полоски ткани, которые точно можно найти дома. Так же, как на бигуди, накручиваем на них влажные пряди волос, оставляя кусочки ткани по краям, чтобы потом их можно было завязать у головы. На утро снимаем и не забываем закрепить любым средством для фиксации.

Утюжки

Самый очевидный и привычный способ добиться кучерявых волос — завить их с помощью утюжка. Не забывайте наносить средство для термозащиты волос перед укладкой, чтобы не испортить их. Накручиваем пряди по очереди на плойку, расчесываем или просто взъерошиваем их и наносим средство для укладки. Если брать крупные пряди, то локоны получатся более аккуратными и плавными, а если мелкие — можно попробовать добиться эффекта афро.

Кичка

Если вы не фанат утюжков, которые, как бы мы ни старались, все равно портят структуру волоса, существует множество других способов. Один из них — завивка с помощью одной кички или нескольких. Делаются такие кудри очень просто: достаточно разделить влажные волосы на несколько частей, закрутить пряди в пучки, перемотать резинкой и походить так несколько часов. Когда волосы высохнут, у вас будут красивые кучеряшки. Но способ не подойдет для густых или длинных волос — такие локоны не смогут долго держаться.

Косички

Еще один старый (и вечный) лайфхак для идеальных кудрей — обычные косички. После душа влажные волосы заплетаем в косы, причем от их количества зависит объем будущих прически, и спим с ними ночь. На утро расплетаем, наносим закрепляющее средство — и кучеряшки точно продержаться в течение дня.

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