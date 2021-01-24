Как кошка проявляет свою любовь к человеку?

Благодаря нескольким признакам поведения кошки можно узнать, насколько она привязана к человеку

Как понять, что кот тебя любит, задаются вопросом многие люди. Если собака понятно для хозяина выражает свои эмоции, то у кошек есть менее очевидные методы демонстрации своих ощущений. Благодаря нескольким признакам поведения кошки можно узнать, насколько она привязана к человеку.

Умеют ли коты любить хозяев

Кошачья любовь существует, и это удалось доказать американским ученым из университета Монмут. В исследовании участвовали 50 котов, не только домашних, но и брали из приюта. В течение пары часов кошки остались без наиболее популярных в их жизни вещей: пищи, игрушки, запахов и человека. Затем им возвратили все, и многие кошки (около 37%), ринулись сразу к человеку, а не к пище.

В другом исследовании измеряли степень окситоцина, который находится в крови котов до и после их общения с людьми. В итоге ученые пришли к выводу, что уровень гормона любви после на 12% стал выше, чем до общения. Данный показатель кошки намного ниже, чем у собак, у которых гормон любви повышался до 57%. Однако у кошек также вырабатывается окситоцин по отношению к их владельцу.

По мнению ученых, есть две причины подобной разницы между кошками и собаками:

Кошек приручили гораздо позже собак и их не задействовали в совместной работе с людьми. В то время вплоть до XIX столетия кошек использовали для охоты на мышей, которые обитали в зернохранилищах.

Коты являются социальными животными, однако не стайными. Они свободно могут прокормить себя без сородичей рядом.

Таким образом, то, что коты живут с людьми рядом и превосходно ладят, является значительным достижением. Однако одомашнивание кошек еще окончательно не завершено.

Основные знаки внимания кошек, которые обожают своих хозяев

Бодание головой

Данное действие в мире кошек является большой привилегией. Во время бодания головой кошка передает специфические феромоны, которые вырабатываются на мордочке. Таким образом она выражает свое доверие и демонстрирует ощущение безопасности в компании человека.

Громкое мурчание

Существует множество причин для мурчания, но для высказывания своей любви кошка использует единственный сигнал, который напоминает гул, проходящий по всему телу. К тому же во время мурчания у кошки замедляется пульс, поэтому она может расслабиться.

Дружеское покусывание

В случае, когда кот обожает кусаться или что-нибудь грызть, то велика вероятность того, что таким способом он будет проявлять свою любовь. Есть существенная разница между обычным укусом и приятельским: первый вызывает боль, а второй – щекотку. Данный признак любви кошка может проявлять не часто, а когда решится на него, и это нужно расценивать как громкое заявление, что его хозяин – самый лучший.

Хвост трубой

По поведению хвоста кошки можно многое узнать. В случае, когда от прикосновений человека кошка бьет хвостом, то это означает, что она недовольна. Однако если домашний питомец поднимает хвост трубой, увидев человека, то это означает, что кошка думает о нем в хвалебной манере.

Катается по полу

Чтобы привлечь внимание хозяина, коты катаются по полу. Они не всем людям подставляют свой живот, а лишь тем, кому очень доверяют. Ведь для котов ощущение безопасности имеет огромное значение. Поэтому если кошка решила растянуться на спине, то она ощущает себя любимой и под защитой.

Источник: rsute.ru