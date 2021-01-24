Почему любимица публики актриса Анна Горшкова исчезла с экранов?

Горшкова отныне играет только эпизодические роли. В последний раз значимого персонажа Анна сыграла в сериале «Дом с лилиями», который вышел на экраны в 2014 году.

37-летняя Анна Горшкова была одной из главных звезд в начале 2000-х годов

37-летняя Анна Горшкова была одной из главных звезд в начале 2000-х годов. На голову красавицы сыпались приглашения сняться в кинопроектах известных режиссеров, но она исчезла с экранов. Частично виноват в этом муж актрисы, который запрещал ей сниматься в фильмах и сериалах.

Анна Горшкова была популярной актрисой в нулевых. Звезда снялась в таких проектах, как «Бедная Настя», «Две судьбы», «Провинциальные страсти». Девушка без профессионального актерского образования влюбила в себя тысячи зрителей благодаря красоте, изяществу и скромности. Со временем Анна решила отойти от кинематографа и стать моделью. В этой сфере у нее было больше опыта.

Примечательно, что Анна сначала отказывалась сниматься в сериале «Бедная Настя», ведь у нее не было должного опыта. Однако, пройдя специальные двухмесячные курсы актерского мастерства, девушка все же решилась стать частью актерского каста киноленты. И дама не прогадала – сериал принес ей небывалую популярность. Горшкову отныне стали приглашать и в другие кинопроекты.

Снявшись в сериале «Две судьбы», Анна стала скучать по музыке. Еще будучи школьницей, девушка занималась не только моделингом, но и посещала музыкальную школу, но покорить сцену Анне не удалось – критики разгромили ее и отметили, что у красавицы нет таланта. После этого мечты о карьере певицы звезда оставила. Она вновь стала сниматься в фильмах и сериалах.

В 2007-ом году красавица вышла замуж за миллиардера Михаила Борщева. Горшкова на некоторое время пропала с экранов. Как рассказывала актриса, муж запрещал ей сниматься и выходить на подиум, но она не желала сидеть дома. Это и стало причиной ссор молодых супругов. Кроме того, в СМИ пошли слухи о связи Анны с режиссером Станиславом Говорухиным. После нескольких скандалов Анна и Михаил все-таки развелись в 2009-ом году.

Возвращение в кинематограф далось Горшковой с трудом. Былая слава прошла, а режиссеры теперь не желают давать Анне работу. Горшкова отныне играет только эпизодические роли. В последний раз значимого персонажа Анна сыграла в сериале «Дом с лилиями», который вышел на экраны в 2014 году. Саму девушку, похоже, отсутствие работы не пугает. Горшкова вновь взялась за музыкальную деятельность, выступая на праздниках.

Источник: kleo.ru