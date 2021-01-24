Как написать пост знакомства и обрести любовь в соцсетях. Читайте эффективные примеры анкет для женщин и мужчин

Для того, чтобы познакомиться с девушкой в сети, мужчине необходимо указать свои сильные стороны и быть уверенным в себе. Женщинам же, рекомендуется рассказать о тех качествах, которые делают их прекрасными хозяйками и понимающими собеседниками.

Знакомства в интернете стали спасением для тех людей, у кого свободного времени практически нет

Пост знакомств представляет собой популярный вид текстов в инстаграм. С помощью поста знакомства можно не только заявить о себе, но и познакомиться с интересными людьми и даже обрести пару. Также отличный пост поможет начать ведение своего аккаунта.

Для написания эффективного поста в текст рекомендуется включить следующие элементы:

1. История. Здесь вы рассказываете свою историю, которая будет интересна вашим подписчикам. Очень важно проявить эмоции в тексте, чтобы "зацепить" читателя.



2. Урок. Здесь вы подводите мораль написанной вами истории или так называемый "вывод". Помните, что вывод должен быть один.3. Призыв к действию. В конце поста подведите читателя к нужному действию. Например, ответить на ваш вопрос, подписаться на блог или написать в директ.

При написании трех этих составляющих любой текст в социальной сети может быть воспринят "на ура".

Для того, чтобы познакомиться с девушкой в сети, мужчине необходимо указать свои сильные стороны и быть уверенным в себе. Женщинам же, рекомендуется рассказать о тех качествах, которые делают их прекрасными хозяйками и понимающими собеседниками.

1) Примеры эффективных пост-знакомств с мужчиной

Для одиноких молодых девушек

Всем привет! Меня зовут (имя). Мне (число) лет. Работаю в крупной организации (название) пять дней в неделю. После работы или в выходные я читаю, саморазвиваюсь, активно провожу время с друзьями и семьей.

Ниже вы прочитаете пять фактов обо мне и только один окажется ложью. Какой? - попробуйте угадать:

1. У меня нет юридического образования;

2. Я просто обожаю лимон и все, что из него делают;

3. Я никогда не ела устриц;

4. Я всегда мечтала прыгнуть с парашютом;

5. У меня есть дети.

Вот в такой интересной форме я решила познакомиться с вами. Вы уже знаете, какой факт ложный? Пишите в комментариях ваш вариант ответа. Буду рада прочесть. Давайте станем чуть ближе друг к другу.

Для одиноких женщин "кому за"

Приветствую, друзья! Мое имя (указать имя). Знакомство - это всегда интересно, полезно и интригующе. Никогда не знаешь, когда встретишь человека, предначертанного судьбой. Но я точно знаю, что в моей жизни это случится обязательно. На сегодняшний день реалии таковы, что все общаются в Интернете. Я и подумала почему бы не составить свой пост знакомств и рассказать вам немного больше? Я - дизайнер интерьера. Увлекаюсь творчеством, рукоделием, чтением книг. Моя любимая книга «Анжелика». Любимый напиток - кофе с молоком. Мои основные жизненные ценности: взаимоуважение, время, преданность. Мужчине, которого полюблю отдам всю свою заботу и нежность. Так что? Давайте знакомиться! Жду ваших сообщений в директ.

Для одиноких мам

Моих подписчиков с каждым днем становиться все больше и больше, чему я бесконечно рада, и поэтому я решила более подробно рассказать вам о себе. Меня зовут (имя), я мама сына (имя) и дочери (имя). Люблю готовить и жду принца на белом коне. По образованию я психолог. Решила попробовать себя в изготовлении кондитерских изделий и надеюсь на вашу поддержку. Декретный отпуск раскрывает в большинстве из нас таланты, я слышала об этом не раз, но и представить не могла, что меня, заядлого психолога, покорит именно эта отрасль. Хотя, если заглянуть в детство, готовить и удивлять блюдами мне нравилось всегда. Помню себя лет в 10, как, насмотревшись на процесс приготовления блюд с мамой, повторила их к ее приходу с работы. Сколько же тогда было гордости и восклицания «Я смогла». И вот однажды, я решила воплотить великолепный торт ко дню рождения своей дочери, который ее покорил. Я расту и оттачиваю своё мастерство изо дня в день, обучаюсь, улучшаю сервис, нахожусь в постоянном поиске нового, способного удивлять и влюблять. Что вам еще интересно узнать обо мне? Спрашивайте, не стесняйтесь. Хочу узнать и о вас: откуда вы, ваши увлечения, хобби - пишите в комментариях или в директ. Радостно пообщаюсь.



2) Примеры эффективных пост-знакомств с женщиной

Для одиноких-молодых парней

Всем привет! Не люблю рассказывать о себе, но если вы спросите моих друзей и знакомых они ответят, что я добрый,понимающий, отзывчивый. Родился и жил в Астрахани, перебрался в заснеженный Новосибирск, как любят нас называть здесь «понаехи». О переезде не жалею. Хотел бы познакомиться с новыми людьми, обрести друзей. Очень рад буду с вами познакомиться. Пишите в комментариях, кто вы, откуда и какие качества цените в человеке.

Для одиноких мужчин-предпринимателей

Приветствую вас, дорогие подписчики! Сегодня хотелось бы побольше рассказать о себе, своих проектах и о моем блоге в целом. Меня зовут (имя) и я - предприниматель. В бизнесе я уже более 9 лет. Уже в универе я начал работать и зарабатывать неплохие на то время деньги. После университета начал строить свой собственный кофе-бизнес. Поэтому если ты любительница этого напитка, можешь рассчитывать на кофе в постель по утрам. Мой любимый кофе "Американо". А у вас? Пишите своей ответы в комментариях, давайте пообщаемся.

Для одиноких мужчин-спортсменов

Привет! Я-(имя). В своём блоге я стараюсь поддерживать теплую и дружественную атмосферу, поэтому гоу знакомиться. В спорт я пришел из-за проблем со здоровьем. В 2013 году совсем ничего не ел, организм был истощён, на грани анорексии. Придя в зал, смог наладить своё питание, вернуть правильные мысли относительно своего тела, стал поправляться и все пришло в норму. Я узнал о "Здоровом питании" и то, что практически все наши болезни завязаны на том, что мы едим. В прямом смысле, есть продукты, вызывающие проблемы с организмом. Для меня тогда это было шоком, а сейчас - это реальность. За 5 лет я не выпил ни единой таблетки. Чтобы помочь и другим людям я решил завести блог и вещать о здоровом образе жизни. Для тех девушек кому нужна поддержка и конкретный план действий, я провожу индивидуальные консультации. Пиши, не стесняйся.

Для холостяков с детьми

Доброго времени суток! Меня зовут (имя), я – дипломированный преподаватель географии, отец самой прекрасной дочери. ​Но случилось так, что я нашел инструмент, который по доходности лучше, чем моя работа. И сейчас я занимаюсь разработкой таргетированной рекламы. Хотел бы познакомиться с девушкой, которая разделит мою увлеченность и даст мне крылья. А как вы относитесь к таргетированной рекламе? Пишите мне в директ. Я жду.

Помните, что после того как пост написан, его необходимо опубликовать в социальной сети с хештегами, которые помогут в его продвижении. Не забудьте включить и смайлики в текст. Это создаст ауру беспечности. Также хотелось бы отметить, что все правила и фишки в написании текста для пост-знакомства работают лишь в одном случае — когда вы искренне общаетесь с аудиторией.