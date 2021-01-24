Куличи без заморочек: Вкусное лакомство на Пасху 2021

Самый простой, вкусный и доступный рецепт Пасхальных куличей. Пользуюсь этим рецептом уже не один год и ни разу он меня не подвел. Куличи всегда получаются – пышные, ароматные, тесто – мягкое, воздушное, лёгкое.
Что понадобится:
— 180 мл. молока;
— 20 гр. живых дрожжей;
— 1 ч. л. ванильного сахара;
— 100 грамм сахара;
— 1 ч. л. лимонного сока;
— 500 гр. муки;
— 2 куриных яйца.
Как приготовить:
Смешать такие ингредиенты: 180 мл. молока, 20 грамм живых дрожжей, ложку сахара и 100 грамм муки и все перемешать, чтобы не было комочков и поставить в теплое место на 20 минут. Должна получиться воздушная, поднявшаяся опара.
Смешать 2 куриных яйца и один желток, 100 грамм сахара, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. ванильного сахара и все взбить венчиком до получения пышной пены. Затем туда поместить 80 грамм сливочного масла, 400 грамм муки и переместить поднятую дрожжевую опару. И замесить вязкое, липкое тесто. На руки полить подсолнечное масло и вымешивать тесто не менее 10 минут. И поставить тесто в тепло на 1,5 часа.
Затем тесто нужно слегка обмять, добавить цукаты или изюм и выкладывать в формы, заполняя их на 1/3. Выпекать в заранее разогретой духовке 35-45 минут, при t-180°C.
Как сделать глазурь:
В миске взбить один охлажденный белок, постепенно всыпать 100 грамм сахарной пудры, добавить 1 ч. л. лимонного сока. Должна получиться гладкая, тягучая глазурь.
Украшение Пасхального кулича:
На выпеченный кулич намазать глазурь и посыпать кондитерской посыпкой или по своему вкусу.
Булка получается мягкой и воздушной.
Источник: ru.sm.news