Куличи без заморочек: Вкусное лакомство на Пасху 2021

Куличи всегда получаются – пышные, ароматные, тесто – мягкое, воздушное, лёгкое

Самый простой, вкусный и доступный рецепт Пасхальных куличей. Пользуюсь этим рецептом уже не один год и ни разу он меня не подвел. Куличи всегда получаются – пышные, ароматные, тесто – мягкое, воздушное, лёгкое.

Что понадобится:

— 180 мл. молока;

— 20 гр. живых дрожжей;

— 1 ч. л. ванильного сахара;

— 100 грамм сахара;

— 1 ч. л. лимонного сока;

— 500 гр. муки;

— 2 куриных яйца.

Как приготовить:

Смешать такие ингредиенты: 180 мл. молока, 20 грамм живых дрожжей, ложку сахара и 100 грамм муки и все перемешать, чтобы не было комочков и поставить в теплое место на 20 минут. Должна получиться воздушная, поднявшаяся опара.

Смешать 2 куриных яйца и один желток, 100 грамм сахара, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. ванильного сахара и все взбить венчиком до получения пышной пены. Затем туда поместить 80 грамм сливочного масла, 400 грамм муки и переместить поднятую дрожжевую опару. И замесить вязкое, липкое тесто. На руки полить подсолнечное масло и вымешивать тесто не менее 10 минут. И поставить тесто в тепло на 1,5 часа.

Затем тесто нужно слегка обмять, добавить цукаты или изюм и выкладывать в формы, заполняя их на 1/3. Выпекать в заранее разогретой духовке 35-45 минут, при t-180°C.

Как сделать глазурь:

В миске взбить один охлажденный белок, постепенно всыпать 100 грамм сахарной пудры, добавить 1 ч. л. лимонного сока. Должна получиться гладкая, тягучая глазурь.

Украшение Пасхального кулича:

На выпеченный кулич намазать глазурь и посыпать кондитерской посыпкой или по своему вкусу.

Булка получается мягкой и воздушной.

Источник: ru.sm.news