Срочно открыть автомобиль: 5 способов

Наверняка многие слышали о следующей ситуации, а кто-то даже в ней оказывался - замки дверей заблокированы, а ключи остались либо в замке зажигания (мотор может работать), либо на сиденье, в вещевом ящике, подстаканнике и т.п. Казалось бы, "умная" электроника должна воспрепятствовать такому сценарию.

Однако на практике закрытие ключа или брелока-транспондера в машине - случай отнюдь не редкий. Такая ситуация может произойти, например, зимой, когда замерзший, а потом оттаявший механизм замка сработал несвоевременно. Или, как вариант, блокировку может спровоцировать "заглючившая" сигнализация.

Бывает и так - водитель по недоразумению закрывает ключ-транспондер в багажнике. Наконец, случаются совсем экзотические, но тем не менее реальные истории - например, когда домашний питомец в салоне нажал лапой на оставленный на кресле брелок. Как бы то ни было, осведомлен - значит вооружен. Разберемся, что можно сделать в этой непростой ситуации.

Вызов сервисменов

Для начала нужно смириться с тем, что практически любое решение проблемы обойдется вам в некоторую сумму. Ваша задача - ее максимально минимизировать. Если с вами мобильный телефон, вы во всеоружии.

В таком случае самым разумным и бюджетным вариантом будет вызов технического специалиста, который с большой степенью вероятности решит проблему. Как правило, техники используют большой арсенал механических и электронных "отмычек" для вскрытия заблокированных замков. Но куда же звонить? Можно звонить в МЧС (телефон 112) или в многочисленные частные компании, специализирующиеся на вскрытии автомобилей.

Цены на вызволение у частников варьируются от 800 рублей (если это отечественный автомобиль) до 10 тыс. рублей, если речь о крутой иномарке, однако, как правило, за вскрытие замков моделей массового сегмента попросят порядка 3 тыс. рублей.

Сервисмены гарантируют, что откроют ваш автомобиль без повреждений. Однако советуем выбрать конторы посолиднее, поскольку если речь пойдет о пусть профессиональном, но взломе, то не исключены повреждения, нарушение герметичности проема и царапины ЛКП. Помните также, что вызывая легального "медвежатника", вы должны будете предъявить ему документы на машину. Иначе он скорее всего откажется работать.

Звонок близким

Нередко даже более простым решением будет позвонить родственникам или друзьям, с тем, чтобы они подвезли вам запасной ключ от машины. У всех современных автомобилей имеется как минимум два ключа в комплекте.

А еще в интернете тиражируется следующий "лайфхак" - связаться с родственниками, имеющими доступ ко второму ключу и пульту сигнализации, перевести телефон в режим громкой связи, приблизить гаджет к водительской двери и попросить помощника нажать клавишу разблокировки на втором ключе. Замок после этого якобы разблокируется. Увы, ключевое слово здесь - "якобы". Наш опыт показал, что такое ноу-хау не работает.

Разбить стекло

Такой вариант становится практически неизбежным, если в салоне машины с заблокированными замками остался маленький ребенок. К слову, именно он как раз и мог закрыть вам машину изнутри, играя с запорным механизмом или брелоком, оставленным в салоне. Если принимаете решение высадить стекло, выберете самый бюджетный вариант - на некоторых моделях это вполне может быть форточка задней двери или все стекло одной из задней дверей.

Не лишним будет позвонить в ваш дилерский центр и узнать, какое из стекол самое недорогое и имеется ли оно в наличии. Не пытайтесь разбить стекло рукой или ногой, найдите молоток, арматуру или камень и бейте не по центру, а по краю стекла. Предварительно будет нелишним оклеить стекло скотчем, чтобы осколки не разлетелись по салону. Вариант с выбиванием стекла или форточки оправдан также тогда, когда такой вынужденный вандализм покрывает страховка - справьтесь об этом в вашей страховой компании.

Выбить личинку замка

Еще один брутальный и экстренный способ вскрыть автомобиль - свернуть личинку замка. Такой подход оправдан, пожалуй, лишь в том случае, если автомобиль отечественный, еще советских времен (впрочем, рецепт работает также для вечно живой Lada 4х4. Запчасти (в данном случае комплект личинок замков) недороги. А именно - набор новых личинок можно приобрести сегодня за смешные 200 рублей.

Если вы решились на такую брутальную акцию, следует воспользоваться металлической пластиной, схожей по форме с жалом ключа. Нужно вбить ее в центр личинки и провернуть плоскогубцами. Роль болванки может сыграть также мощная плоская отвертка и даже ножницы. Или, скажем, если у вас имеется дрель и доступ к электричеству, можно также высверлить сердцевину замка двери, после чего дверь откроется. В любом случае после такой манипуляции потребуется замена всех личинок, включая таковую в багажнике.

Воспользоваться проволоками и крючками

В интернете можно найти множество советов от "бывалых" о том, как открыть двери машины с помощью отвертки, линейки или проволоки. Большинство таких советов либо устарело (относятся к машинам советского периода), либо может нанести вред вашей машине. Как бы то ни было, Сеть ломится от лайфхаков "спецов", которые знают, как выдернуть блокиратор двери, накинув на него петлю, и в каком месте нужно надавить на блокиратор линейкой или проволокой, предварительно отогнув резиновый уплотнитель.

Повторять эти подвиги не советуем. Относительно приемлемым можно признать разве что способ с отжиманием верхней кромки двери на недорогих и не очень современных машинах (для этого между створкой и проемом вбивают деревянный или пластиковый колышек, на худой конец толстую отвертку или шпатель, обмотанные тряпкой).

После этого в образовавшуюся щель просовывают длинную проволоку с крючком на конце. Этим приспособлением зацепляется и дергается вверх внутренняя ручка двери, нажимается кнопка разблокировки замков, клавиша стеклоподъемника (если двигатель заведен) или подцепляется ключ зажигания (за кольцо), если он вставлен в личинку замка. Отметим, что даже если вам повезет, и вы справитесь с ролью "крючочника", риск повредить элементы двери, ЛКП и обивки велик. Вызвать ремонтников наверняка будет дешевле.

В заключение - несколько советов. Чтобы избежать ситуации, когда ваши ключи оказались в "плену", выработайте привычку всегда брать с собой ключ или ключ-транспондер, когда выходите из машины. Для подстраховки не лишним будет сделать дубликат ключей и носить его с собой в качестве брелока. Риск запереть ключ в машине минимизируется также, если вы откажитесь от программируемой опции "автоматическая блокировка дверей".

Источник: АвтоПАРК