Срочно открыть автомобиль: 5 способов

Наверняка многие слышали о следующей ситуации, а кто-то даже в ней оказывался - замки дверей заблокированы, а ключи остались либо в замке зажигания (мотор может работать), либо на сиденье, в вещевом ящике, подстаканнике и т.п. Казалось бы, "умная" электроника должна воспрепятствовать такому сценарию.
Бывает и так - водитель по недоразумению закрывает ключ-транспондер в багажнике. Наконец, случаются совсем экзотические, но тем не менее реальные истории - например, когда домашний питомец в салоне нажал лапой на оставленный на кресле брелок. Как бы то ни было, осведомлен - значит вооружен. Разберемся, что можно сделать в этой непростой ситуации.
Вызов сервисменов
В таком случае самым разумным и бюджетным вариантом будет вызов технического специалиста, который с большой степенью вероятности решит проблему. Как правило, техники используют большой арсенал механических и электронных "отмычек" для вскрытия заблокированных замков. Но куда же звонить? Можно звонить в МЧС (телефон 112) или в многочисленные частные компании, специализирующиеся на вскрытии автомобилей.
Сервисмены гарантируют, что откроют ваш автомобиль без повреждений. Однако советуем выбрать конторы посолиднее, поскольку если речь пойдет о пусть профессиональном, но взломе, то не исключены повреждения, нарушение герметичности проема и царапины ЛКП. Помните также, что вызывая легального "медвежатника", вы должны будете предъявить ему документы на машину. Иначе он скорее всего откажется работать.
Звонок близким
Нередко даже более простым решением будет позвонить родственникам или друзьям, с тем, чтобы они подвезли вам запасной ключ от машины. У всех современных автомобилей имеется как минимум два ключа в комплекте.
Разбить стекло
Такой вариант становится практически неизбежным, если в салоне машины с заблокированными замками остался маленький ребенок. К слову, именно он как раз и мог закрыть вам машину изнутри, играя с запорным механизмом или брелоком, оставленным в салоне. Если принимаете решение высадить стекло, выберете самый бюджетный вариант - на некоторых моделях это вполне может быть форточка задней двери или все стекло одной из задней дверей.
Выбить личинку замка
Воспользоваться проволоками и крючками
В интернете можно найти множество советов от "бывалых" о том, как открыть двери машины с помощью отвертки, линейки или проволоки. Большинство таких советов либо устарело (относятся к машинам советского периода), либо может нанести вред вашей машине. Как бы то ни было, Сеть ломится от лайфхаков "спецов", которые знают, как выдернуть блокиратор двери, накинув на него петлю, и в каком месте нужно надавить на блокиратор линейкой или проволокой, предварительно отогнув резиновый уплотнитель.
После этого в образовавшуюся щель просовывают длинную проволоку с крючком на конце. Этим приспособлением зацепляется и дергается вверх внутренняя ручка двери, нажимается кнопка разблокировки замков, клавиша стеклоподъемника (если двигатель заведен) или подцепляется ключ зажигания (за кольцо), если он вставлен в личинку замка. Отметим, что даже если вам повезет, и вы справитесь с ролью "крючочника", риск повредить элементы двери, ЛКП и обивки велик. Вызвать ремонтников наверняка будет дешевле.
В заключение - несколько советов. Чтобы избежать ситуации, когда ваши ключи оказались в "плену", выработайте привычку всегда брать с собой ключ или ключ-транспондер, когда выходите из машины. Для подстраховки не лишним будет сделать дубликат ключей и носить его с собой в качестве брелока. Риск запереть ключ в машине минимизируется также, если вы откажитесь от программируемой опции "автоматическая блокировка дверей".
Источник: АвтоПАРК