Вязание пятки носка: классический вариант с фото

В классическом варианте верхняя часть носка оформляется резинкой 1х1 или 2х2

В этом уроке мы подробным образом рассмотрим процесс создания классических однотонных носков. В тексте урока представлено подробное описание и схема расчетов петель для наборного края, для выполнения убавлений пятки и для формирования мыска носка. Если Вы вяжите первые носки в своей жизни, советуем не заострять внимание на подборе узора для вязания, а выполнять вязание лицевой чулочной вязкой.

Носки обычно вяжут по кругу на 5 чулочных спицах лицевой гладью (чулочная вязка). В классическом варианте верхняя часть носка оформляется резинкой 1х1 или 2х2. Если подсчитать примерный расход пряжи, на одну пару женских носок понадобится 100 – 120 г пряжи, мужских – порядка 150 г, детских – 80 г. Такой расход будет верен, если выбрать пряжу, рассчитанную для вязания на спицах диаметром 2.5 мм.

До начала работы необходимо выполнить некоторые расчеты. Возьмите метр и измерьте объем ноги у щиколотки. Для женской ножки он будет приблизительно равен 23 см. Далее необходимо сделать расчет необходимого количества петель для начала работы. Для это свяжите контрольный образец размером около 10 х 10 см лицевой гладью и посчитайте сколько петель укладывается в 1 см по горизонтали. В моем случае 1 см = 2.5 петли. Значит 23 см х 2.5 п. = 57 петель необходимо для начала работы. Но такое число не является четным и это может сильно осложнить работу, давайте округлим его до четного, тут же желательно (но вовсе не обязательно), чтобы данное число без остатка делилось 4, так мы получим равное количество петель на 4 спицах. В нашем случае округляем начальное количество петель до 56, по 14 петель на каждой спице.

Для начала работы наберите на две сложенные вместе чулочные спицы 56 петли (лично мне удобно набирать одну половину петель на одну пару спиц, а вторую половину – на вторую пару). Вытащите одну спицу и вяжите первый ряд резинкой 1х1, одновременно распределяя петли на 4 спицы, то есть вяжите первые 14 петель первой спицей, вторые 14 петель – второй спицей и т.д. Сейчас мы ввели в работу 4 чулочные спицы, а 5 спица - рабочая.

Замкните вязание в круг, при этом смотрите, чтобы петли на спицах ни в коем случае не перекрутились, и вяжите второй ряд, начав с петель на первой спице. Для маркировки начала круга отлично подойдет английская булавка или колечко, выполненное из пряжи контрастного цвета (я в этом случае пользуюсь нитью, конец которой всегда остается от наборного края, он и показывает, где петли первой и четвертой спицы соединились в круг).

В круговом вязании кромочных петель нет, поэтому далее вяжем по кругу все время петли резинки около 5 см.

Затем перейдите на вязание чулочной вязкой (лицевой гладью) и провяжите еще 5 см до щиколотки.

Следующим этапом будет выполнение пятки. Для это разделите общее количество на 2 равные части и далее вяжите петли только 1 и 4 спицы (28 петель), то есть петли 2 и 3 спицы в формировании пятки не участвуют. Удобнее, если Вы перенесете все петли пятки на одну спицу. Вязать необходимо рядами в прямом и обратном направлении чулочной вязкой на высоту пятки (в лицевом ряду вязать лицевые петли, в изнаночном ряду вязать изнаночные петли, первая и последняя петля каждого ряда – кромочная). Высоту пятки можно определить следующим образом: число кромочных петель должно равняться количеству петель на одной спице. В нашем случае, число кромочных петель должно быть 14. Однако, мне кажется такой расчет некорректным, ведь если вязать необходимое количество рядов, то высота пятки будет почти 10 см. Поэтому я пользуюсь приблизительными расчетами, по которым высота пятки для женского носка - 5 см, для мужского – 6 или 7 см, для детского – 3 или 4 см.

Приостановите вязание, закончив его лицевым рядом. Чтобы придать полотну форму пятки необходимо убавить петли внутри этого полотна. Для чего мысленно разделите петли на 3 части, в случае если число не делится без остатка на 3, то остаток необходимо прибавить к петлям центральной части. В моем случае получается по 9 петель по бокам и 10 петель в средней части. Начинаем убавления:

1 ряд (изнаночная сторона полотна) – вяжем изнаночными петлями: вяжем первые 9 петель первой части, затем вяжем все петли средней части, кроме последней, ее необходимо провязать изнаночной вместе с соседней петлей (т.е. первой петлей третьей части). Поверните работу на лицевую сторону, 8 петель третьей части у нас остались не тронутыми.

2 ряд (лицевая сторона полотна) – вяжем лицевыми петлями: снимаем кромочную петлю и туго затягиваем, далее вяжем все петли средней части кроме последней, ее необходимо провязать вместе с соседней петлей первой части лицевой за заднюю стенку. Поверните вязание.

Далее необходимо повторять 1 и 2 ряды до тех пор, пока все петли боковых частей (первой и третьей части) будут провязанными с крайними петлями средней части. При это формирование пятки закончится провязыванием лицевого ряда. На спице останутся только петли средней части.

Переходим к следующему этапу – вязание носка до убавлений мыска. Здесь необходимо снова перейти на круговое вязание. Начнем работу так: спицей, на которой находятся петли средней части пятки наберем, наберем по краю пятки новые петли из кромочных петель пятки, набираем из одной кромочной 1 новую петлю и, далее, чтобы не было отверстия, необходимо набрать 1 петлю между вновь набранными петлями и следующими за ними петлями на второй спице. Провяжем петли лицевыми на 2 и 3 спице и снова набираем 2 петли между и столько же петель из кромочных по второму краю пятки. Этой же спицей провяжем половину петель средней части пятки. Таким образом, в работе снова оказалось 4 спицы, причем на 1 и 4 спицах должно получиться обычно больше петель, чем на 2 и 3 спицах. В моем случае я по бокам набрала по 9 петель, то есть общее количество петель на 1 и 4 спице остались прежними.

Продолжаем работу по кругу и одновременно с этим убавляем лишние петли (если такие есть), провязывая их по 2 вместе лицевой в каждом втором кругу. Убавления лучше всего делать в конце 1 спицы на последних двух петлях и в начале 4 спицы на первых двух петлях. Когда число петель достигнет первоначального количества (по 14 петель) убавления прекращаем и продолжаем работу чулочной вязкой длиной до конца мизинца или на 5 см меньше необходимой длины готового носка.

Убавление петель на мыске носка. Существует несколько способов убавлений, я покажу один из них – самый распространенный.

1 круг: 1 и 3 спица – вяжем до последних трех петель, далее 2 петли вместе лицевыми и следующая петля – лицевая; 2 и 4 спица – первая петля – лицевая, далее выполняем протяжку, для этого необходимо снять 1 петлю на правую спицу как лицевую, то есть за переднюю стенку, следующую петлю провязываем лицевой и протягиваем получившуюся петлю через снятую, вяжем лицевыми петлями до конца спицы.

Повторяем эти 1 круг пока на каждой спице останется по 3 петли, т.е. всего 12 петель. Отрезаем рабочую нить и по кругу в порядке очередности протягиваем ее конец через оставшиеся петли. Затягиваем нить и с помощью вязального крючка вытаскиваем ее с изнаночной стороны работы. Нить следует закрепить и отрезать ее лишний конец.

У нас получился первый носок, второй вяжется абсолютно аналогично.