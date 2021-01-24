24 января - День памяти святого Неофита на Кипре: История монаха

У киприотов есть предание о том, что Неофит пробил небольшое отверстие в крыше построенной им первой церкви и слушал красивое монастырское пение. Это служило единственным «развлечением» отшельника.

Святой Неофит

В девяти километрах от Пафоса расположен один из красивейших, больших и самых посещаемых монастырей на Кипре — монастырь святого Неофита. Этот святой был уроженцем знаменитой горной деревушки Левкара, славящейся на весь мир искусством кружевоплетения и изготовления ювелирных украшений, а также предметов быта из серебра.

С самых юных лет Неофит решил, что будет служить Богу и начал готовить себя к принятию монашества. Родители Неофита видели в нем продолжателя рода и хотели его женить, но юноша был непреклонен в своем решении и, в итоге, ушел из дома. Он отправился в горный монастырь святителя Иоанна Златоуста и принял постриг.

Неофит возделывал виноградники, любил проводить время в уединении, читая молитвы и богословские труды. Он настолько преуспел в этом, что сумел наизусть выучить Псалтирь. Неофит стал просить опытных старцев отпустить его для приготовления места для полного уединения, но получил отказ. Старцы отговорили молодого монаха от этого поступка, руководствуясь теми соображениями, что он не сможет справиться со всеми соблазнами и искушениями, которые его настигнут.

Неофит решает посетить Святые Места в Иерусалиме и попробовать найти покой в одной из пустынь. Но не найдя такой, возвратился на родину и попробовал отплыть на корабле в монастырское поселение, в Малую Азию, но и это не удалось. Судьба Неофиту подарила возможность найти уединение на самом Кипре.

Однажды Неофит нашел нерукотворную пещеру, обустроил ее и поселился в ней. Сначала построил церковь во имя Святого Креста, а потом воздвиг небольшой монастырь «Енклистра», что в переводе означает «Место затвора». Он не подпускал к своему поселению никого из монахов, но, по настоянию епископа Пафосского Василия Киманоса, через четыре года согласился принять одного ученика, а затем и многих других.

У киприотов есть предание о том, что Неофит пробил небольшое отверстие в крыше построенной им первой церкви и слушал красивое монастырское пение. Это служило единственным «развлечением» отшельника.

Он отошел ко Господу в почтенном возрасте, ему было за 80. Точную дату его кончины никто до сих пор не знает. Киприоты свято чтят Неофита, приходя к его пещерке и прося его о помощи в самых разных житейских ситуациях. 24 января к пещере святого Неофита совершается торжественный крестный ход. Памятно то, что этот день для воспоминания Неофита установил сам святой, еще при жизни, когда он чудом остался жив при строительстве новой пещеры под названием «Новый Сион».

Служба в маленьком пещерном храме совершается один раз в году. Киприоты также прославляют Неофита и 28 сентября, в день, когда чудесным образом были обретены его святые мощи.

Источник: calend.ru