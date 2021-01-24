23.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Поздравления на Всемирный день снега искренние и светлые 24 января 2021 года

05:00 24.01.2021 Фото: pozdravok.ru
0

Инициатором его ежегодного проведения стала Международная федерация лыжного спорта.

% name% title
С Днем снега - 24 января 2021 года

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) — праздник довольно молодой. Инициатором его ежегодного проведения стала Международная федерация лыжного спорта. Именно она в начале 2012 года предложила отмечать его в предпоследнее январское воскресенье. Количество стран, взявших участие в праздничных мероприятиях, всё время увеличивается — всего через год после организации и проведения первого Дня снега, их было уже около 40.

Традиционным в этот день является проведение различных увлекательных соревнований, интересных показательных выступлений и снежных фестивалей, одной из целей которых является популяризация активных зимних видов спорта. Также организуются забавы, развлечения и игры, дающие возможность порадоваться снегу, насладиться этим белым чудом и сохранить впечатления в памяти до следующего зимнего сезона.

***

Всем миром отмечаем мы праздник в январе,
Сегодня ведь День снега у нас в календаре,
Пусть будет зима снежной, пусть снег с небес валит,
И в этом снежном царстве, ключом пусть жизнь бурлит!

С Днем снега поздравляю, я вас январским днем,
Давайте же ребята, как следует, гульнем,
Прокатимся на санках, на лыжах, на коньках,
Лететь будем по снегу, как будто в облаках!

Еще мы будем весело, гурьбой в снежки играть,
И стены крепостные из снега воздвигать,
Как здорово, друзья мои, что снег в России есть,
Ему от нас спасибо, ему хвала и честь!

***

Праздник новый, непривычный,
Но задуман на отлично!
Снег обычный и простой,

Помогает нам с тобой,
Бодрость духа сохраняет
И здоровье умножает!
Можно посоревноваться,
И на лыжах покататься!

***

День всемирный снега нынче,
Поздравляю всех вас я.

Будет пусть лишь белоснежной
Эта славная зима.

Кружатся пускай снежинки
На удачу и добро,
Пусть мороз не остужает
В душах пламенных тепло.

***

День снега нам пусть принесет

Январский дивный снегопад!
Душа пусть радостно поет,
Пусть будет снегу каждый рад!

Играйте в снежки и лепите
Снеговиков с морковным носом,
На санках с горок быстро мчите,
И зимним радуйтесь морозам!

***

Снег мы любим все безмерно,
Это шум, азарт и смех,
Превозносим в день волшебный
Целым миром белый снег.

Пусть он мягким покрывалом
Мир укроет от забот,
Много радости и счастья
Всем снежок пусть принесет.

***

Зима без снега — не зима,
А потому пусть будет снег,
Сугробы, снежки, кутерьма,
Пусть радость захлестнет нас всех!

Пусть станет все белым-бело,
Зальет пусть землю белой краской,
Хочу, чтоб снега намело

И стал весь мир чудесной сказкой!

***

Когда на землю снег ложится,
В восторге сердце замирает,
И сразу хочется кружиться,
В снежки играть, забот не зная.

А белоснежные сугробы
Собой природу украшают

И в настроенье грани злобы
И грусти росчерки стирают.

Дворы раскрасив белой краской
И вызывая восхищенье,
Пусть пышный снег лежит по-царски,
Всем поднимая настроенье!

***

С белым снегом поздравляю,

Будет чисто пусть в душе,
Как земля чиста зимою
В своем белом серебре.

В доме пусть богатства будет,
Сколько снега в январе,
Дружба будет пусть и счастье,
Пусть любовь живет в душе.

***

Мягко кружатся снежинки,
Снегу рада детвора,
Белизну дворов и улиц
Все встречают на ура.

В этот день я вам желаю
Счастья, радости и смеха,
Будет столько пусть удачи,
Сколько выпало уж снега.

***

День снега нынче в мире отмечают,
Прекрасное явление природы, как не посмотри.
Кристальной свежести тебе желаю,
Как снег чтоб были мысли все чисты.

Морозным будет пусть здоровье,
Крепчает каждый миг пускай оно.
В душе царят покой с любовью,

Да, и вообще все будет хорошо.

Источник: pozdravok.ru

24 января 2021 Всемирный день снега поздравления снег стихи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С белым снегом поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поздравления на Всемирный день снега искренние и светлые 24 января 2021 года
05:00 24-01-2021
Поздравления на Всемирный день снега искренние и светлые 24 января 2021 года
Международный день образования - 24 января 2021 года. Традиции праздника и история
04:00 24-01-2021
Международный день образования - 24 января 2021 года. Традиции праздника и история
Как кошка проявляет свою любовь к человеку?
03:00 24-01-2021
Как кошка проявляет свою любовь к человеку?
5 заговоров на удачу с числом и днем 13
02:00 24-01-2021
5 заговоров на удачу с числом и днем 13
Об этом нельзя рассказывать никому: 5 запретных тем для разглашения
01:00 24-01-2021
Об этом нельзя рассказывать никому: 5 запретных тем для разглашения
Умер тележурналист Ларри Кинг 1
00:09 24-01-2021
Умер тележурналист Ларри Кинг
11 лет совместной жизни какая свадьба?
23:30 23-01-2021
11 лет совместной жизни какая свадьба?
Что запрещено делать в Татьянин день 2021? История и важные приметы праздника
23:00 23-01-2021
Что запрещено делать в Татьянин день 2021? История и важные приметы праздника
Чья потеряшка? Собака хаски молодая сидит на ул Чернышевского
22:58 23-01-2021
Чья потеряшка? Собака хаски молодая сидит на ул Чернышевского
На Черемушках в гаражах за пожарной частью мужчина унес стоящий около контейнера порог от автомобиля. Мы вас ищем 1
22:56 23-01-2021
На Черемушках в гаражах за пожарной частью мужчина унес стоящий около контейнера порог от автомобиля. Мы вас ищем