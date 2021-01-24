Поздравления на Всемирный день снега искренние и светлые 24 января 2021 года

С Днем снега - 24 января 2021 года

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) — праздник довольно молодой. Инициатором его ежегодного проведения стала Международная федерация лыжного спорта. Именно она в начале 2012 года предложила отмечать его в предпоследнее январское воскресенье. Количество стран, взявших участие в праздничных мероприятиях, всё время увеличивается — всего через год после организации и проведения первого Дня снега, их было уже около 40.

Традиционным в этот день является проведение различных увлекательных соревнований, интересных показательных выступлений и снежных фестивалей, одной из целей которых является популяризация активных зимних видов спорта. Также организуются забавы, развлечения и игры, дающие возможность порадоваться снегу, насладиться этим белым чудом и сохранить впечатления в памяти до следующего зимнего сезона.

***

Всем миром отмечаем мы праздник в январе,

Сегодня ведь День снега у нас в календаре,

Пусть будет зима снежной, пусть снег с небес валит,

И в этом снежном царстве, ключом пусть жизнь бурлит!

С Днем снега поздравляю, я вас январским днем,

Давайте же ребята, как следует, гульнем,

Прокатимся на санках, на лыжах, на коньках,

Лететь будем по снегу, как будто в облаках!

Еще мы будем весело, гурьбой в снежки играть,

И стены крепостные из снега воздвигать,

Как здорово, друзья мои, что снег в России есть,

Ему от нас спасибо, ему хвала и честь!

***

Праздник новый, непривычный,

Но задуман на отлично!

Снег обычный и простой,



Помогает нам с тобой,Бодрость духа сохраняетИ здоровье умножает!Можно посоревноваться,И на лыжах покататься!

***

День всемирный снега нынче,

Поздравляю всех вас я.



Будет пусть лишь белоснежнойЭта славная зима.

Кружатся пускай снежинки

На удачу и добро,

Пусть мороз не остужает

В душах пламенных тепло.

***

День снега нам пусть принесет



Январский дивный снегопад!Душа пусть радостно поет,Пусть будет снегу каждый рад!

Играйте в снежки и лепите

Снеговиков с морковным носом,

На санках с горок быстро мчите,

И зимним радуйтесь морозам!

***

Снег мы любим все безмерно,

Это шум, азарт и смех,

Превозносим в день волшебный

Целым миром белый снег.

Пусть он мягким покрывалом

Мир укроет от забот,

Много радости и счастья

Всем снежок пусть принесет.

***

Зима без снега — не зима,

А потому пусть будет снег,

Сугробы, снежки, кутерьма,

Пусть радость захлестнет нас всех!

Пусть станет все белым-бело,

Зальет пусть землю белой краской,

Хочу, чтоб снега намело



И стал весь мир чудесной сказкой!

***

Когда на землю снег ложится,

В восторге сердце замирает,

И сразу хочется кружиться,

В снежки играть, забот не зная.

А белоснежные сугробы

Собой природу украшают



И в настроенье грани злобыИ грусти росчерки стирают.

Дворы раскрасив белой краской

И вызывая восхищенье,

Пусть пышный снег лежит по-царски,

Всем поднимая настроенье!

***

С белым снегом поздравляю,



Будет чисто пусть в душе,Как земля чиста зимоюВ своем белом серебре.

В доме пусть богатства будет,

Сколько снега в январе,

Дружба будет пусть и счастье,

Пусть любовь живет в душе.

***

Мягко кружатся снежинки,

Снегу рада детвора,

Белизну дворов и улиц

Все встречают на ура.

В этот день я вам желаю

Счастья, радости и смеха,

Будет столько пусть удачи,

Сколько выпало уж снега.

***

День снега нынче в мире отмечают,

Прекрасное явление природы, как не посмотри.

Кристальной свежести тебе желаю,

Как снег чтоб были мысли все чисты.

Морозным будет пусть здоровье,

Крепчает каждый миг пускай оно.

В душе царят покой с любовью,



Да, и вообще все будет хорошо.

Источник: pozdravok.ru