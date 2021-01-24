Поздравления на Всемирный день снега искренние и светлые 24 января 2021 года

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) — праздник довольно молодой. Инициатором его ежегодного проведения стала Международная федерация лыжного спорта. Именно она в начале 2012 года предложила отмечать его в предпоследнее январское воскресенье. Количество стран, взявших участие в праздничных мероприятиях, всё время увеличивается — всего через год после организации и проведения первого Дня снега, их было уже около 40.
Традиционным в этот день является проведение различных увлекательных соревнований, интересных показательных выступлений и снежных фестивалей, одной из целей которых является популяризация активных зимних видов спорта. Также организуются забавы, развлечения и игры, дающие возможность порадоваться снегу, насладиться этим белым чудом и сохранить впечатления в памяти до следующего зимнего сезона.
***
Всем миром отмечаем мы праздник в январе,
Сегодня ведь День снега у нас в календаре,
Пусть будет зима снежной, пусть снег с небес валит,
И в этом снежном царстве, ключом пусть жизнь бурлит!
С Днем снега поздравляю, я вас январским днем,
Давайте же ребята, как следует, гульнем,
Прокатимся на санках, на лыжах, на коньках,
Лететь будем по снегу, как будто в облаках!
Еще мы будем весело, гурьбой в снежки играть,
И стены крепостные из снега воздвигать,
Как здорово, друзья мои, что снег в России есть,
Ему от нас спасибо, ему хвала и честь!
***
Праздник новый, непривычный,
Но задуман на отлично!
Снег обычный и простой,
Бодрость духа сохраняет
И здоровье умножает!
Можно посоревноваться,
И на лыжах покататься!
***
День всемирный снега нынче,
Поздравляю всех вас я.
Эта славная зима.
Кружатся пускай снежинки
На удачу и добро,
Пусть мороз не остужает
В душах пламенных тепло.
***
День снега нам пусть принесет
Душа пусть радостно поет,
Пусть будет снегу каждый рад!
Играйте в снежки и лепите
Снеговиков с морковным носом,
На санках с горок быстро мчите,
И зимним радуйтесь морозам!
***
Снег мы любим все безмерно,
Это шум, азарт и смех,
Превозносим в день волшебный
Целым миром белый снег.
Пусть он мягким покрывалом
Мир укроет от забот,
Много радости и счастья
Всем снежок пусть принесет.
***
Зима без снега — не зима,
А потому пусть будет снег,
Сугробы, снежки, кутерьма,
Пусть радость захлестнет нас всех!
Пусть станет все белым-бело,
Зальет пусть землю белой краской,
Хочу, чтоб снега намело
***
Когда на землю снег ложится,
В восторге сердце замирает,
И сразу хочется кружиться,
В снежки играть, забот не зная.
А белоснежные сугробы
Собой природу украшают
И грусти росчерки стирают.
Дворы раскрасив белой краской
И вызывая восхищенье,
Пусть пышный снег лежит по-царски,
Всем поднимая настроенье!
***
С белым снегом поздравляю,
Как земля чиста зимою
В своем белом серебре.
В доме пусть богатства будет,
Сколько снега в январе,
Дружба будет пусть и счастье,
Пусть любовь живет в душе.
***
Мягко кружатся снежинки,
Снегу рада детвора,
Белизну дворов и улиц
Все встречают на ура.
В этот день я вам желаю
Счастья, радости и смеха,
Будет столько пусть удачи,
Сколько выпало уж снега.
***
День снега нынче в мире отмечают,
Прекрасное явление природы, как не посмотри.
Кристальной свежести тебе желаю,
Как снег чтоб были мысли все чисты.
Морозным будет пусть здоровье,
Крепчает каждый миг пускай оно.
В душе царят покой с любовью,
Источник: pozdravok.ru