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С Международный днем образования красивые интеллектуальные поздравления 24 января 2021 года

08:30 24.01.2021 Фото: znaj.ua
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Генассамблея ООН провозгласила данный праздник через свою резолюцию. Да, празднику всего пару лет.

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С Днем образования - 24 января 2021 года

Что это за праздник?

03.12.2018 Генассамблея ООН провозгласила данный праздник через свою резолюцию. Да, празднику всего пару лет. Но вряд ли какой-либо человек скажет, что образование не нужно и что ему лично оно не пригодилось. Действительно, хорошая система образования может помочь не только каждому человеку отдельно стать умнее и нужнее, получить потом хорошую работу и заработную плату, но также и улучшить мир в целом. Именно с образования начинается искоренение бедности, улучшение экономики, достигается научно-технический прогресс.

Поэтому так важно учиться самому, учиться постоянно и совершенствовать свои знания, а позже и применять их на практике. Кроме того, важно также и совершенствовать саму систему образования, ведь очень многое зависит от ее качества, доступности и инклюзивности, а также от профессионализма самих учителей и преподавателей.

Поздравления в смс

Образование сегодня
День свой отмечает!
Все, кому оно нужно -
Вас я поздравляю!
Будет пусть у вас всегда
Много сил к учебе,
А желанье познавать, никогда,

Пусть не уходит.

***

Всех, кто учит и кто учится,
В этот день хочу поздравить.
Прогресс просто не получится,
Если избегать стараний.
Желаю вам больших успехов
В Международный день образования,

Хороших вам оценок,
Чтоб не забывались знания.

***

Поздравляю с днем образования, желаю тебе хороших оценок и легкого усвоения нового материала. Главное, чтобы ты не терял в себе жажду знаний и постоянно хотел познавать все новое и учиться. И тогда ты будешь самым умным и самым богатым в этом мире.

***

Все любят образованных, и ты не отставай. Поздравляю тебя с Международным днем образования, чтобы ты не забывал прилежно учиться и стараться познавать окружающий мир. Желаю тебе стать хорошим специалистом в любом выбранном деле и не забывать о тех, кто помог тебе выучить все это. С праздником!

Источник: znaj.ua

24 января 2021 Международный день образования поздравления смс ООН
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Поздравляем с днем образования!

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