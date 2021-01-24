С Международный днем образования красивые интеллектуальные поздравления 24 января 2021 года

Что это за праздник?
03.12.2018 Генассамблея ООН провозгласила данный праздник через свою резолюцию. Да, празднику всего пару лет. Но вряд ли какой-либо человек скажет, что образование не нужно и что ему лично оно не пригодилось. Действительно, хорошая система образования может помочь не только каждому человеку отдельно стать умнее и нужнее, получить потом хорошую работу и заработную плату, но также и улучшить мир в целом. Именно с образования начинается искоренение бедности, улучшение экономики, достигается научно-технический прогресс.
Поэтому так важно учиться самому, учиться постоянно и совершенствовать свои знания, а позже и применять их на практике. Кроме того, важно также и совершенствовать саму систему образования, ведь очень многое зависит от ее качества, доступности и инклюзивности, а также от профессионализма самих учителей и преподавателей.
Поздравления в смс
Образование сегодня
День свой отмечает!
Все, кому оно нужно -
Вас я поздравляю!
Будет пусть у вас всегда
Много сил к учебе,
А желанье познавать, никогда,
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Всех, кто учит и кто учится,
В этот день хочу поздравить.
Прогресс просто не получится,
Если избегать стараний.
Желаю вам больших успехов
В Международный день образования,
Чтоб не забывались знания.
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Поздравляю с днем образования, желаю тебе хороших оценок и легкого усвоения нового материала. Главное, чтобы ты не терял в себе жажду знаний и постоянно хотел познавать все новое и учиться. И тогда ты будешь самым умным и самым богатым в этом мире.
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Все любят образованных, и ты не отставай. Поздравляю тебя с Международным днем образования, чтобы ты не забывал прилежно учиться и стараться познавать окружающий мир. Желаю тебе стать хорошим специалистом в любом выбранном деле и не забывать о тех, кто помог тебе выучить все это. С праздником!
Источник: znaj.ua