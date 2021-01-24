С Международный днем образования красивые интеллектуальные поздравления 24 января 2021 года

С Днем образования - 24 января 2021 года

Что это за праздник?

03.12.2018 Генассамблея ООН провозгласила данный праздник через свою резолюцию. Да, празднику всего пару лет. Но вряд ли какой-либо человек скажет, что образование не нужно и что ему лично оно не пригодилось. Действительно, хорошая система образования может помочь не только каждому человеку отдельно стать умнее и нужнее, получить потом хорошую работу и заработную плату, но также и улучшить мир в целом. Именно с образования начинается искоренение бедности, улучшение экономики, достигается научно-технический прогресс.

Поэтому так важно учиться самому, учиться постоянно и совершенствовать свои знания, а позже и применять их на практике. Кроме того, важно также и совершенствовать саму систему образования, ведь очень многое зависит от ее качества, доступности и инклюзивности, а также от профессионализма самих учителей и преподавателей.

Поздравления в смс

Образование сегодня

День свой отмечает!

Все, кому оно нужно -

Вас я поздравляю!

Будет пусть у вас всегда

Много сил к учебе,

А желанье познавать, никогда,



Пусть не уходит.

***

Всех, кто учит и кто учится,

В этот день хочу поздравить.

Прогресс просто не получится,

Если избегать стараний.

Желаю вам больших успехов

В Международный день образования,



Хороших вам оценок,Чтоб не забывались знания.

***

Поздравляю с днем образования, желаю тебе хороших оценок и легкого усвоения нового материала. Главное, чтобы ты не терял в себе жажду знаний и постоянно хотел познавать все новое и учиться. И тогда ты будешь самым умным и самым богатым в этом мире.

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Все любят образованных, и ты не отставай. Поздравляю тебя с Международным днем образования, чтобы ты не забывал прилежно учиться и стараться познавать окружающий мир. Желаю тебе стать хорошим специалистом в любом выбранном деле и не забывать о тех, кто помог тебе выучить все это. С праздником!

Источник: znaj.ua