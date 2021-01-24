Аниме "Тетрадь смерти" запретили в России

Суд признал запрещенными в РФ еще ряд аниме, в том числе третий эпизод "Инуяшики".

Эксперт, который давал заключение по "Тетради смерти", сообщил на суде, что данное аниме пропагандирует самоубийства

Как пояснили в прокуратуре Санкт-Петербурга, запрет "не распространяется на все подобные материалы, которые размещены в сети".

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга по иску прокуратуры признал запрещенным в России популярное японское аниме "Тетрадь смерти".

"Суд решил административное исковое заявление удовлетворить", - сказал судья Дмитрий Никулин на заседании, трансляцию которого ведет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



На эту тему

Что известно об аниме, запрещенных в России

Также суд признал запрещенными в РФ еще ряд аниме, в том числе третий эпизод "Инуяшики", размещенный на сайте jut.su, а также мультфильм "Токийский гуль" и "Эльфийская песнь" на сайте Yummy Anime.

Как пояснили ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга, иск касался только информации на данных сайтах и запрет не распространяется на все подобные материалы, которые размещены в сети. "Проблема с этими сайтами состоит в том, что они предназначены для всех возрастных категорий, но при этом содержат информацию, которая оказывает деструктивное воздействие на несовершеннолетних, причиняет вред их психическому здоровью, нравственному и духовному развитию", - сказала представитель прокуратуры.

В надзорном ведомстве также отметили, что требование о блокировке доступа к этим сайтам было выдвинуто прокурором, так как владельцы порталов находятся за границей, а вопрос касался возрастных ограничений. "В случае обнаружения подобных сайтов с непригодной для детей информацией в российском сегменте интернета, органы прокуратуры сначала выдвигают досудебные требования разместить информацию о соответствующих возрастных ограничениях. Таким образом, прокурор не ставит под сомнение творчество указанных японских аниме и их культурную ценность, а всего лишь указывает, что они не предназначены для детей. Но, поскольку информация о собственниках сайтов недоступна, соблюсти досудебные процедуры в этом случае не представляется возможным, и по умолчанию доступ к этим сайтам должен быть заблокирован", - отметили в прокуратуре Петербурга.

О "Тетради смерти"

Эксперт, который давал заключение по "Тетради смерти", сообщил на суде, что данное аниме пропагандирует самоубийства. "Согласен, что демонстрация переизбытка насилия на экране фактически ведет к тому, что деформируется психика ребенка. Дети впечатлительны, мультфильмы через эмоции действуют как раз на подсознание. Здесь мы видим все элементы манипуляции массовым сознанием", - сказал он.

"Тетрадь смерти" является одним из наиболее популярных в мире японских анимационных фильмов в данном жанре. Аниме уже требовали запретить в 2013 году активисты на Урале после того, как в Екатеринбурге обнаружили тело школьницы, в личных вещах которой были найдены комиксы "Тетрадь смерти"

В январе этого года в Петербурге также произошел инцидент, где школьник выпал из окна. Согласно полученной уполномоченным по правам ребенка в Петербурге Анной Митяниной информации, он был фанатом аниме "Тетрадь смерти", состоял в соответствующей группе в одной из социальных сетей, просил родителей подарить ему на Новый год белую рубашку и красный галстук, которые носит главный герой мультфильма.

Источник: tass.ru