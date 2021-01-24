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Здоровье / Общество

Симптомы коронавируса при длительном течении болезни. Сколько они могут держаться?

17:50 24.01.2021 Фото: pixabay
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По мнению ученых, определить подверженность человека, заразившегося новым вирусом, долгому ковиду можно по наличию определенных признаков, проявляющихся во время первоначальной болезни.

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Если вы давно переболели ковидом, но наблюдаете эти симптомы—сопоставьте факторы

Некоторые симптомы ковида способны держаться месяцами после первоначального заражения. Среди самых распространенных – усталость, головные боли, неприятные ощущения в конечностях. 

Специалисты организации COVID UK (Великобритания) указывают на то, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, сообщают о проявляемых признаках недомогания и плохого самочувствия дольше, чем ожидалось. Подобные симптомы, свидетельствующие о долгом ковиде, способны держаться месяцами, предупреждают эксперты.

«Известны случаи, когда вызванные вирусом нарушения все еще сохраняются спустя восемь месяцев после заражения», - цитирует их издание Express.О каких явлениях идет речь?
  • Одним из наиболее распространенных предупреждающих признаков этого состояния является постоянная усталость, проблемы с концентрацией внимания, говорят медики.
  • Также возможным маркером долгого ковида могут быть кашель, одышка, необычно продолжительные головные боли.
  • Часть заболевших указывают на неприятные ощущения в конечностях – потерю чувствительности, онемение, либо, напротив, болезненные симптомы как от уколов, ожогов.

Но специалисты отмечают, что симптоматика долгого ковида может быть гораздо более разнообразной. Исследования показывают, что людей, страдающих от длительного COVID, можно поделить на две большие группы.

  • Первая: преобладают респираторные симптомы, такие как кашель и одышка, а также утомляемость и головные боли.
  • Вторая, более редкая: нарушения являются мультисистемными, затрагивают многие части тела, включая мозг, кишечник, сердце.

По мнению ученых, определить подверженность человека, заразившегося новым вирусом, долгому ковиду можно по наличию определенных признаков, проявляющихся во время первоначальной болезни.

«Усталость, головные боли, затрудненное дыхание, хриплый голос, боли в мышцах – вот пять сигналов того, что возможно длительное течение инфекции. Самый большой риск долго ковида возникает, если у зараженного уже на ранних стадиях инфекции проявляется сразу несколько тяжелых симптомов», - резюмировали исследователи.
Источник: medikforum.ru
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