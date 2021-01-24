Как заправить рубашку в джинсы стильно?

2021 год богат на эксперименты, не нужно бояться пробовать новые образы и цвета.

Наверняка в вашем гардеробе есть рубашка к которой сложно подобрать образ

Во все времена года для девушек актуален вопрос: «Как модно заправлять рубашку женскую в брюки?». Чтобы оставаться в тренде несмотря на все изменения моды, стоит знать несколько основных правил, которые мы рассмотрим ниже.

Как можно заправлять рубашку?

Для многих сочетание однотонной футболки и рубашки с принтом является классическим, подходящим под любые неформальные случаи жизни. Но многие также хотят оставаться в тренде, поэтому стоит следовать следующим модным советам:

Выпуск одной стороны

Идея такого заправления появилась относительно недавно, но сразу же полюбилась современным модницам. Чтобы повторить такой модный лук, необходимо выбрать рубашку из тонких материалов или материалов средней плотности, например, шелк, лен, ситец или хлопок. Также необходимы брюки или юбка с завышенной талией. При создании образа необязательно полностью застегивать рубашку снизу, стоит оставить несколько расстегнутых пуговиц.

Оставлять выпущенной можно любую из сторон, какая вам удобнее. Носить футболку под такую рубашку необязательно, образ будет смотреться целостнее и логичнее, если пуговицы будут застегнуты до верха. Поскольку верх лука получается довольно объемным, массивным, на низ необходимы джинсы-скинни или другие узкие брюки. С кюлотами или широкими шортами стоит быть осторожнее, так как тогда общий вид будет перенасыщенным.

В целом такой образ получается немного небрежным, неаккуратным. Особенно интересно будут смотреться рубашки с мужского плеча, можно создать дерзкий лук. Сочетайте рубашки такой заправки с джинсами с бахромой, ажурным кружевом, объемными металлическими сережками, пончо или бомберами.

Обратите внимание! Такой способ подойдет полным женщинам, особенно если выбрать рубашки с длинным подолом. В таком образе присутствует строгая, вертикальная линия, которая визуально вытягивает фигуру, добавляет ей стройности.

Рубашка навыпуск

Некоторые рубашки можно носить навыпуск, это классический, подходящий практически всем вариант. Под них легко надеваются футболки, при этом они могут быть эстетической деталью образа, а могут быть надеты в холодную погоду для утепления. Стоит особое внимание уделять фасону рубашки, так как, чтобы оставаться в тренде, он должен быть не простым.

Не стоит выбирать приталенные короткие модели с выточками на груди или талии. Это классические, устаревшие варианты, которые неактуальны сегодня. Они неплохо смотрятся навыпуск, но мало подходят для того, чтобы носить их с футболками. К тому же им можно найти отличную альтернативу – свободный крой, рубашки-оверсайз, асимметричные модели, рубашки кроп-топы. Дизайнеры создали десятки вариантов, которые точно более выгодно подчеркнут достоинства вашей фигуры.

Если кажется, что образы с рубашкой навыпуск будут казаться скучными, то стоит добавить несколько ярких акцентов в виде необычных серег, бус, платка или трендовых ныне заколок для волос. Комбинировать рубашки стоит с юбками, классическими брюками, джинсами, подойдет любая обувь или верхняя одежда.

Еще один непринужденный, свободный, немного асимметричный образ для 2019 года, который можно создать для повседневной жизни, работы или учебы – лук с рубашкой, которая заправлена только спереди. Ткань рубашки может быть любой, её стоит выбирать в зависимости от сезона. Летом выбирайте тонкие материалы – шелк, хлопок, лен, атлас. Они отлично пропускают воздух, не препятствуют воздухообмену, выглядят стильно и красиво. Для зимы подойдет хлопок, твил, твид, жаккард.

Чтобы правильно заправить рубашку, нужно не застегивать несколько пуговиц снизу. Перед застегиванием брюк нужно положить концы внутрь, застегнуть молнию и немного выправить бока. Особенно интересно будет выглядеть образ, в котором задняя часть немного удлинена, есть небольшой хвост — это добавит луку асимметричности.

Чтобы было видно такую необычную идею, её стоит носить в более теплое время, не стоит надевать комбинацию под верхнюю одежду. Лук идеально подойдет для теплой весны и осени, если подобрать плотную футболку или лонгслив – футболка с удлиненным рукавом.

Обратите внимание! Основной акцент сделан на талии, она будто середина образа. Складки рубашки будут направлены к талии, пупку, поэтому визуально лук получится собранным. Важно следить, чтобы под линией пояса не было лишних складок, подол рубашки необходимо расправить.

Заправление сзади

Еще один вариант, как модно заправлять рубашку женскую в брюки — это заправить ее сзади, как на фото. Особенно трендово заправлять таким образом рубашки в юбку-солнце. Общий вид получается очень объемным, массивным, но отлично подойдет, если именно такого эффекта вы хотите добиться.

Для таких вариантов лучше выбирать рубашки, в которых по бокам есть специальные разрезы, также у них удлинен подол. Увеличение длины по спине отлично сочетается с длинным или рукавом ¾.

Правила выбора футболки и рубашки

Чтобы можно было красиво и модно заправлять рубашку и футболку, необходимо заранее правильно их выбрать. Футболка, например, обязательно должна быть без воротника. Вырез может быть любым, стоит выбирать в зависимости от вашего типа лица и фигуры. Оптимальным будет круглый или V-образный вариант. В прохладную погоду отлично подойдут лонгсливы, но и длина рукава рубашки должна быть соответствующей. В теплую погоду рукава можно закатать выше локтя, лук получится более развязным, свободным.

Особое внимание обратите на сочетание материалов футболки и рубашки. Оптимальный способ – надевать вещи от тонкого к толстому. Это означает, что каждый следующий слой должен быть по плотности таким же или еще плотнее. Например, для шелковой футболки подойдет льняная рубашка, а для полиэстера – твид.

Также помните про объем и размер вещей. Нижняя не должна быть просторнее, чем верхняя, иначе внешний вид получится неопрятным. Например, под приталенную рубашку нужно заправлять в джинсы только обтягивающую футболку, а под оверсайз вариант – свободный край.

Выбирайте вещи так, чтобы верхний слой всегда можно было безбоязненно снять. Не надевайте какие попало футболки, они должны быть в хорошем состоянии, чтобы всегда можно было снять рубашку. Все детали должны сочетаться друг с другом, не надевайте помятую, рваную или застиранную вещь, которую хотите расстегивать.

Цветовые правила сочетания можно считать базовыми – лучше двигаться от светлого тона к темному. Беспроигрышная схема – когда нижний слой светлее верхнего.

Идеальный вариант – белая удобная футболка, заправленная в юбку, и рубашка с необычным принтом. Еще один универсальный колер – светло-серый, он также сочетается практически со всей цветовой палитрой.

Если девушка привыкла внешним видом привлекать к себе внимание, то стоит присмотреться к технике колор-блок, ярким цветам, асимметричным и геометрическим принтам. Они особенно популярны в следующих сезонах, в частности выбор насыщенного верха и обычного низа. Такой лук станет универсальным, но при этом подойдет для нестандартных вечеринок и встреч.

Мы рассмотрели главные способы, как можно модно заправлять женскую рубашку в брюки. Стоит помнить, что 2021 год богат на эксперименты, не нужно бояться пробовать новые образы и цвета. Комбинируйте насыщенные колера, пробуйте новые формы и дизайны – тогда ваши луки станут лучшими!

Источник: moddam.ru