Когда сажать морковь 2021? Благоприятные дни по лунному календарю

В выращивании моркови нет ничего сложного, если правильно за ней ухаживать, а также своевременно проводить необходимые процедуры. Кроме этого, период посева семенного материала тоже немаловажен для богатого урожая.

Гряда шириной 1,3-1,5 м должна находиться на ровном участке

Если принято решение сажать морковь в 2021 году по Лунному календарю, то можно не сомневаться, что урожай порадует. Это неудивительно, т.к., учитывая фазы Луны, можно определить благоприятные дни для проведение аграрных работ. Кроме этого, учитывать стоит сорт корнеплода, а также особенности региона, где он будет произрастать. Совокупность этих факторов и позволит получить крепкую и здоровую морковь.

Условия выращивания моркови

Чтобы получить богатый урожай, надо учитывать условия выращивания. Так, если не обеспечить морковь должным уходом, то не важно, когда был посев – семенной материал не приживется.

Поэтому перед весенней посадкой грунт огородники готовят уже осенью. В случае осеннего сева земля нуждается в «отдыхе» – за 21-28 дней до процедуры она должна простоять без семян и культур. Это время необходимо для усвоения органических веществ и минерального удобрения.

Гряда шириной 1,3-1,5 м должна находиться на ровном участке, освещенном солнцем, где исключены застои влаги. Ее перекапывают, подкармливают суперфосфатом, сульфатом калия, вносят золу, костную муку. Если почва бедная, то понадобиться внести перепревший навоз, компост из расчета 6-8 кг/м².

В случае с суглинистым грунтом, надо добавить песок и торф из расчета 0,5 ведра на м². По грядке с кислотой почвой рассыпать по 1 ст. мела или доломитовой муки. После перекопки землю надо пробороновать, перекопать через 10-15 дней и выровнять.

Внимание! Нельзя вносить свежий навоз, т.к. азот в большом количестве станет причиной неправильной формы и изменения вкуса морковки. Кроме этого, ботва будет расти сильнее.

Сеять морковь лучше после огурцов, помидоров, лука, кабачков, тыквы, зерновых и бахчевых. Урожай корнеплода будет больше, если рядом высадить горох, редис, томаты. на одном месте овощ высаживать можно каждые 4 года.

Осенью или весной сажать морковь

При выборе посадочных дней надо определить сезон проведения процедуры: весну или осень. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки. Чтобы принять правильное решение, нужно учесть цель выращивания, наличие или отсутствие семян, погодные условия. Наилучший выход из сложившейся ситуации – часть корнеплода посеять весной, а часть – под зиму.

Весна

Посадкой весной следует заняться сразу после схода снега и прогревания верхнего слоя земли. На Юге страны это период приходится на конец первого весеннего месяца, в Подмосковье – середина апреля-начало мая, а на Урале и Сибири – конец апреля-середина мая. Наиболее благоприятные дни для моркови в апреле наступают, когда снега сошли, а грунт прогрелся глубоко.

Преимущества весеннего посева:

легко выбрать период, когда риск резкой смены погодных условий минимальный;

при посадке ранних сортов урожай собирать можно уже летом;

посев позднеспелых разновидностей для длительного хранения возможен только весной;

земля отдохнула, пропитана влагой, насыщена питательными веществами и не нуждается в особом уходе.

К недостаткам весенней процедуры отнести можно риск поражения паразитами, получить корнеплоды меньшего размера, по сравнению с осенней посадкой.

Учесть также стоит и тот факт, что при выборе этого варианта созревает морковь на 2-3 недели позже по сравнению с высадкой по осени.

Осень

Процедуру осенью стоит проводить, когда ночная температура составляет примерно 0°С, а днем примерно 3°С со знаком «плюс», а до наступления морозов осталось 14-20 дней. Но если посадить культуру рано, то семена прорастут, но всходы погибнут.

К преимуществам посадки под зиму отнести можно:

созревание происходит раньше;

весной всходы почти не повреждаются насекомыми;

корнеплоды вырастают крупнее, урожайность выше;

экономия время, необходимого для весенних работ в огороде;

стратифицировать и замачивать семена нет необходимости;

посевные площади освобождаются рано.

Но существуют и недостатки у такого варианта, среди которых большой риск наступления заморозков после проклевывания всходов. В результате молодые сеянцы погибнут, не принеся урожая. Если необходимо длительное хранение моркови, то этот вариант посева не подходит.

Благоприятные дни

Если ориентироваться на рекомендации лунного календаря, то сеять семена моркови лучше, когда Луна находится в убывающей фазе. Этот период характеризуется лучшим впитыванием почвой соков и жидкости и усваиванием их семенным материалом. Поэтому для огородных культур со съедобной подземной частью эти дни идеальны для посева.

В период Полнолуния, Новолуния, а также за день до и после них, не стоит проводить никаких процедур с культурой. Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки моркови указаны в таблице.

Месяц Благоприятные дни Неблагоприятные дни Март 2-9, 14-24, 30, 31 12, 13, 28, 29 Апрель 1-5, 7-9, 13-20, 22-24, 28-30 10-12, 27 Май 1, 2, 7-10, 15-17, 20-22, 24, 25, 29 2, 5-6, 28

Внимание! В нейтральные дни можно заниматься посадкой растения, главное избегать неблагоприятных дат.

Если следовать советам лунного календаря, то можно собрать богатый и здоровый урожай. Но, кроме этого, учитывать следует еще и область произрастания, сорт культуры.

Влияние региона на сроки посадки

Перед определением сроков посадки моркови, надо учесть климатические особенности региона, где она будет произрастать. Во многих районах осенью можно столкнуться с такими неприятными «сюрпризами» погоды, как снегопады или оттепель. Поэтому от посева корнеплода в октябре стоит отказаться в некоторых областях.

В конкретных регионах период посева такой:

Посадкой моркови в Подмосковье и в средней полосе России можно заняться во второй половине ноября. Для весенней процедуры выбирают конец апреля-начало мая. Огородники на Урале и Сибири за ориентир берут ноябрьские праздники. Если почва позволяет, то заняться посевом можно и раньше. Посадка весной здесь возможна не раньше мая. На юге сеять сменной материал моркови можно в декабре. При решении сажать овощ весной, идеальный период для этого – сразу после схода снега: вторая половина марта-начало апреля.

Перед тем, как приступить к процедуре важно помнить, что эти сроки примерные. Главное, на что нужно ориентироваться – температуру воздуха и степень прогрева земли.

Как зависит срок посадки от сорта

Морковь, как и другие овощи, бывает разных сортов: ранняя, средняя и поздняя. Поэтому сроки посадки культуры надо выбирать с учетом сортовой принадлежности корнеплода. Так, высадкой ранних и средних – заниматься лучше во второй декаде октября, а поздних – в начале ноября.

Ранние сорта – созревают они в период 70-90 дней, а срок хранения составляет до 3 месяцев. Если земля во время посева не прогрелась, то, скорее всего, сеянцы не взойдут или урожай будет плохим. В случае посева в теплице, сроки будут смещены на конец первого весеннего месяца. Ранние сорта: Пражская Каротель, Финкор, Амстердамская. Средние – срок созревания составляет 100-110 дней. Этого периода будет достаточно, чтобы овощ получил максимальное число элемент. К ним относят: Витаминную, Лосиноостровскую, Роте-Ризен, Московскую Зимнюю. Поздние – срок посева приходится на апрель, созревает он на протяжении 115-120 дней, в этих сортах содержание сока и сахара незначительное, но отличается такая морковь длительным хранением. Сорта: Особая, Вита-Лонга, Королева осени, Красный Великан.

Зная эти особенности, можно безошибочно определить срок посева и сбора урожая.

Особенности выращивания

Чтобы вырастить здоровый и красивый овощ, необходимо знать все тонкости процесса выращивания. Кроме этого, надо правильно выбрать грунт, семена и обеспечить всходам должный уход. Данные процедуры несложные, но новички могут воспользоваться инструкцией с пошаговыми фото.

Подготовка почвы

Прежде, чем сажать морковь в открытый грунт, надо заранее подготовить грядку. При этом сделать лучше это до заморозков. С этой целью нужно перекопать землю, разрыхлить и сделать в ней бороздки глубиной 3 см. В них следует уплотнить дно и ждать первых морозов.

Понадобится и сухая земля для заделок бороздок. Органическое удобрение также понадобится: компост, перегной или смесь этих компонентов с торфом. Удобрять участок следует из расчета 4-5 ведер на 1 м².

Кроме этого необходимо:

грядку для моркови вскопать с осени;

весной почву посыпать древесной золой, можно еще подкормить минеральными удобрениями;

перед посевом замочить семена или налить в лунку немного кипятка;

прореживать всходы, как минимум дважды;

постоянно пропалывать и рыхлить междурядья;

вовремя поливать и удобрять овощ;

не нарушать правила севооборота.

Если заранее об этой подумать, что с посевом семенного материала проблем не возникнет.

Подготовка и посев семян

Семена моркови имеют плотную твердую оболочку, содержащую в большом количестве эфирные масла. Поэтому неудивительно, что процент всхожести составляет 64-75%. Без обработки ростки проклюнутся через 14 дней, но если промыть семенной материал и просушить его, то прорастание ускорится.

Сделать надо следующее:

Сложить семечки в мешочек из х/б ткани и опускать в холодную и горячую воду (50°С) с интервалом в четверть часа. Обогащать кислородом посредством компрессора 16-18 часов.

Вымочить в растворе стимулятора роста. На протяжении 14 дней проращивать семена в мешочке, предварительно смоченном в воде, закопанном в открытом грунте на глубине 25-30 см. Выдержать до набухания во влажной ткани при температуре 20-24°С.

Купленный семенной материал проверять не нужно, а самостоятельно заготовленный нуждается в сортировке – высыпать семечки в раствор соли, от всплывших экземпляров избавиться.

Почву перед посевом надо прорыхлить, сделать бороздки глубиной 2-3 см с расстоянием 15-20 см, полить. После впитывания жидкости, равномерно разложить семечки, засыпать сухой землей, немного уплотнить. Накрыть грядку укрывным материалом (спанбондом), чтобы уменьшить испарение и ускорить прорастание.

Уход после посадки

Если посадка моркови выполнена правильно, то удастся собрать богатый урожай. В основном количество овощей и вкусовые качества зависят от ухода, который осуществляют с учетом погодных условий и выбранного сорта для посева.

Правильный уход за овощем должен включать:

прореживание и прополку. Прореживать всходы надо дважды: после появления двух настоящих листочков, а второй, когда ростки достигнут высоты 10 см. Процедуру проводить лучше в дневное время. Прополку провести необходимо несколько раз за сезон;

Внимание! Удаленные сенцы нельзя оставлять на грядке или около нее. В противном случае могут появиться вредители – морковная муха.

полив. Молодую культуру орошать следует каждые 3-4 дня из расчета 3-4 ветра жидкости на 1 м². В конце вегетационного периода полива должен быть каждые 10-14 дней из расчета 10 л/м². Прекратить орошение надо за 2-2,5 недели до уборки урожая;

внесение удобрений. Подкармливать надо только во влажную землю. Последнюю процедуру проводят за 30 дней до сбора корнеплода. В течение сезона удобряют морковь 2-3 раза.

Вносят удобрения впервые в фазу формирования двух-трех настоящих листиков: по 30 г суперфосфата и калийной соли, 25 г селитры и ведро отстоянной жидкости. Полученный раствор необходим для подкормки 10 м². Через 20 дней повторить процедуру. Еще через 3 недели внести 40 г суперфосфата и 25 г калийной соли.

В конце августа нужно окучить морковь. Сохранить необходимый уровень влажности как можно дольше поможет мульчирование тонким слоем перегноя – не более 2-3 см.

Полезные советы

Чтобы вырастить здоровую и вкусную морковь, которая даст богатый урожай, надо учитывать многие факторы. К ним относят выбор сорта, особенности региона произрастания, правильный уход и пр. Но существуют и некоторые секреты, зная которые, выращивание корнеплода не будет в тягость.

Так:

поливать овощ надо, но использовать для этого холодную воду не следует;

прореживание – обязательная процедура;

для моркови важны температура воздуха и земли, поэтому сеять семена лучше в конце апреля-начале мая;

не пренебрегать внесением подкормок и профилактикой против паразитов.

Соблюдая эти правила, проблем с урожайностью культуры и ее произрастанием не будет.

В выращивании моркови нет ничего сложного, если правильно за ней ухаживать, а также своевременно проводить необходимые процедуры. Кроме этого, период посева семенного материала тоже немаловажен для богатого урожая.

Источник: otomatah