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Сегодня именины: 24 января отмечается 9 именин по церковному календарю

07:10 24.01.2021 Фото: pixabay
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По святцам 24 января отмечается 9 мужских именин.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Виталий от римского родового имени Vitalis - «жизненный, полный жизни»
Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Степан от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
Теодор в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федор современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»
день ангела именинники именины
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