Сегодня именины: 24 января отмечается 9 именин по церковному календарю

Мужчины
|Виталий
|от римского родового имени Vitalis - «жизненный, полный жизни»
|Владимир
|от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
|Вольдемар
|от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
|Иосиф
|от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Степан
|от древнегреческого имени Стефанос - «венок, венец», «корона»
|Теодор
|в переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
|Федор
|современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»