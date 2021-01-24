Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 января 2021 в России и мире

• День рождения баночного пива
• Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day)
• Всемирный день смеха от живота (Global Belly Laugh Day)
• День примерки морозного кружева
• День памяти преподобного Феодосия Великого
• День памяти жертв политических репрессий казачества
• День осведомлённости о синдроме Мёбиуса (Moebius Syndrome Awareness Day)
• День комплиментов (National Compliment Day) - США
• День пивной банки (National Beer Can Appreciation Day) - США
• День «Просто сделай это» (National «Just Do It» Day) - США
• День святости человеческой жизни (National Sanctity of Human Life Day) - США
• День внешней разведки - Украина
• День арахисового масла (National Peanut Butter Day) - США
• День святого Неофита - Кипр
• День лобстера «Термидор» (National Lobster Thermidor Day) - США
• Торжество Богоматери Мира (Feast of Our Lady of Peace) - Гавайи
• День объединения (Unification Day) - Румыния
• Путрада Экадаши (Putrada Ekadashi) - Индия
• Именины у Михаила, Виталия, Иосифа, Владимира, Степана, Николая
• Федосеев день (Федосей Весняк)
Важные даты
1919 за подписью Я. Свердлова вышла директива Оргбюро ЦК РКП(б) о борьбе с казачеством, которая открыла массовый красный террор большевиков против казаков и их семей во время Гражданской войны
1924 образование киностудии «Мосфильм».
1924 начались первые зимние Олимпийские игры
1931 в Москве основан театр «Ромэн», самый старый из ныне действующих цыганских театров.
1935 в американском городе Ричмонд поступила в продажу первая партия баночного пива под названием «Сливочный эль Крюгера» («Krueger Cream Ale»).
1965 умер Уинстон Черчилль.
1972 на острове Гуам в лесу обнаружен японский солдат Соичи Якои, 28 лет скрывавшийся, думая, что вторая мировая война продолжается.
1984 выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.
1995 основана Академия экономической безопасности МВД России (АЭБ МВД РФ)
2011 в зале международных прилётов Московского аэропорта "Домодедово" террористом–смертником совершен подрыв. Погибло 37 человек, еще 117 получили ранения.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend