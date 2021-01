Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 января 2021 в России и мире

День зеленого сока 24 января

• День рождения баночного пива

• Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day)

• Всемирный день смеха от живота (Global Belly Laugh Day)



• Международный день образования (International Day of Education)• День примерки морозного кружева• День памяти преподобного Феодосия Великого• День памяти жертв политических репрессий казачества• День осведомлённости о синдроме Мёбиуса (Moebius Syndrome Awareness Day)• День комплиментов (National Compliment Day) - США• День пивной банки (National Beer Can Appreciation Day) - США• День «Просто сделай это» (National «Just Do It» Day) - США• День девочек (National Girl Child Day) - Индия• День святости человеческой жизни (National Sanctity of Human Life Day) - США• День внешней разведки - Украина• День арахисового масла (National Peanut Butter Day) - США• День святого Неофита - Кипр• День лобстера «Термидор» (National Lobster Thermidor Day) - США• Торжество Богоматери Мира (Feast of Our Lady of Peace) - Гавайи• День объединения (Unification Day) - Румыния• День детского труда (Child Labor Day) - США• Путрада Экадаши (Putrada Ekadashi) - Индия• Именины у Михаила, Виталия, Иосифа, Владимира, Степана, Николая• Федосеев день (Федосей Весняк)

Важные даты

1919 за подписью Я. Свердлова вышла директива Оргбюро ЦК РКП(б) о борьбе с казачеством, которая открыла массовый красный террор большевиков против казаков и их семей во время Гражданской войны

1924 образование киностудии «Мосфильм».

1924 начались первые зимние Олимпийские игры



1929 Н.Бухарин в речи «Политическое завещание Ленина» выступил с критикой экономической политики И. Сталина.1931 в Москве основан театр «Ромэн», самый старый из ныне действующих цыганских театров.1935 в американском городе Ричмонд поступила в продажу первая партия баночного пива под названием «Сливочный эль Крюгера» («Krueger Cream Ale»).1965 умер Уинстон Черчилль.1972 на острове Гуам в лесу обнаружен японский солдат Соичи Якои, 28 лет скрывавшийся, думая, что вторая мировая война продолжается.1984 выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.1995 основана Академия экономической безопасности МВД России (АЭБ МВД РФ)2011 в зале международных прилётов Московского аэропорта "Домодедово" террористом–смертником совершен подрыв. Погибло 37 человек, еще 117 получили ранения.

