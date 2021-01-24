Продлить льготную ипотеку не против Минстрой. Но нужна корректировка

Важно, чтобы экономическая выгода от льготной ипотеки для покупателей не перекрывалась ростом цен на недвижимость.

Льготу необходимо отрегулировать так, чтобы выгода от нее не пропадала из за роста цен

Минстрой поддерживает продление программы льготной ипотеки с ее возможной корректировкой. Об этом сказал глава ведомства Ирек Файзуллин на встрече с бизнес-сообществом в Торгово-промышленной палате, сообщает ТАСС.

Наша позиция, что надо сохранять льготную ипотеку, сохраняя этот механизм. Возможно, его надо скорректировать, и в этом плане мы получили поручение президента отработать совместно с Центробанком, экономическим блоком правительства все сценарии, которые позволят сохранить спрос на жилье и выполнить ту задачу, которая перед нами стоит до 2030 года", - сказал Файзуллин.

К 2030 году предполагается построить около миллиарда квадратных метров жилья, увеличить ежегодные объемы строительства до 120 млн кв. м. При этом, как рассказал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, эффективность работы регионов в этом направлении будут оценивать и по уровню доступности жилья - соотношению стоимости квартир и доходов населения.

За 2020 год цены на жилье в ряде регионов заметно выросли. По словам главы Минстроя, стоимость строительства возросла в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, в некоторых столицах регионов, но в ряде субъектов РФ она даже понизилась. Причиной роста цен стал целый ряд факторов, отметил накануне Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 1": из-за коронавируса срываются поставки, не хватает рабочей силы, болеют рабочие. Кроме того, произошло ослабление рубля, выросли цены на ряд стройматериалов.

Программу льготной ипотеки нужно продлевать, отмечал ранее вице-премьер, но в каком виде - станет понятно ближе к июлю. Возможно, льготные условия будут действовать в регионах с низкой доступностью жилья, а в регионах, где ситуация с этим нормальная, стоит "пока оставить на том же уровне", сказал вице-премьер.

Важно, чтобы экономическая выгода от льготной ипотеки для покупателей не перекрывалась ростом цен на недвижимость, отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. "Точечные решения о продлении госпрограммы в том или ином регионе считаем абсолютно взвешенным и разумным подходом", - сказал он.