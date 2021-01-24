24.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Чудо женщина 1984: Фильм выдвинут в номинацию "Лучший фильм"

23:30 24.01.2021 Фото: Кинопоиск
0

Галь Гадот выдвинута как претендент на звание лучшей актрисы, Патти Дженкинс - лучшего режиссёра, Джефф Джонс и Дэйв Каллахэм - лучших сценаристов.

% name% title
Галь Гадот в главной роли

Фильм "Чудо-женщина: 1984" выдвинут студией WB во всех доступных ему номинациях, включая главную - "Лучший фильм".

Галь Гадот выдвинута как претендент на звание лучшей актрисы, Патти Дженкинс - лучшего режиссёра, Джефф Джонс и Дэйв Каллахэм - лучших сценаристов.

Также студией предложены кандидатуры актрис Кристен Виг, Робин Райт и Конни Нильсен, актеров Криса Пайна и Педро Паскаля, продюсеров Зака Снайдера и его супруги Деборы, художника по костюмам Линди Хемминг, композитора Ханса Циммера, оператора Мэттью Дженсена, монтажёра Ричарда Пирсона, сообщает ComicBook.

Вторая "Чудо-женщина" выходит в российский широкий прокат в 14 января.

В ряде других стран и на стриминговом сервисе HBO Max он вышел ещё раньше, получив смешанную критику.

Источник: РГ

кинотеатры номинации фильм чудо-женщина 1984 Галь Гадот
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже смотрели?Как вам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Полина Гагарина полностью голой снялась в фильме. Поклонники осудили звезду - мать двоих детей
01:00 25-01-2021
Полина Гагарина полностью голой снялась в фильме. Поклонники осудили звезду - мать двоих детей
Красивые пожелания 25 января с Татьяниным днем в прозе и невероятных картинках от всего сердца
00:44 25-01-2021
Красивые пожелания 25 января с Татьяниным днем в прозе и невероятных картинках от всего сердца
Что нужно приготовить на Татьянин день и как гадать 25 января 2021 года?
00:32 25-01-2021
Что нужно приготовить на Татьянин день и как гадать 25 января 2021 года?
Точный гороскоп на праздничный Татьянин день 25 января для каждого знака зодиака
00:12 25-01-2021
Точный гороскоп на праздничный Татьянин день 25 января для каждого знака зодиака
Снежная крепость обрушилась на 8-летнюю девочку. Погибла
23:44 24-01-2021
Снежная крепость обрушилась на 8-летнюю девочку. Погибла
Чудо женщина 1984: Фильм выдвинут в номинацию "Лучший фильм"
23:30 24-01-2021
Чудо женщина 1984: Фильм выдвинут в номинацию
Забрало запотело, он парень хороший: пришел с цветами к пострадавшей росгвардеец, которую он пнул в живот 23 января на акции протеста 1
23:25 24-01-2021
Забрало запотело, он парень хороший: пришел с цветами к пострадавшей росгвардеец, которую он пнул в живот 23 января на акции протеста
Я навсегда останусь твоей женой: невеста, у которой на свадьбе убили жениха, написала душераздирающий пост 1
23:11 24-01-2021
Я навсегда останусь твоей женой: невеста, у которой на свадьбе убили жениха, написала душераздирающий пост
Сколько лет живет каждый знак Зодиака 1
23:00 24-01-2021
Сколько лет живет каждый знак Зодиака
Песков: Нет, на незаконные акции вышло мало людей, много людей голосуют за Путина 6
22:37 24-01-2021
Песков: Нет, на незаконные акции вышло мало людей, много людей голосуют за Путина