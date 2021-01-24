"Сказали, что получим по самые...": Как задержали на незаконном митинге в поддержку Навального в Новосибирске Дмитрия Лаптева

"Нас посадили в автозак, на всех надели наручники. Сидя в отделе, я заметил, что одного из митингующих задержали без ботинка" - рассказал искитимец.

Протестующий доволен, что посетил митинг в Новосибирске

Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального собрал 23 января тысячи людей в центре Новосибирска. На протестную акцию приехали даже жители близлежащих деревень и сел. Люди с плакатами стояли на улице в -20 около 3 часов. ОМОН заблокировал движение на главных улицах Новосибирска, но шествие до площади Ленина и последующий митинг состоялись.

Нам удалось пообщаться с одни из протестующих и задержанным Дмитрием Лаптевым. Житель Искитима рассказал "Курьер. Среда. Бердск", с какой целью приехал на митинг в поддержку Алексея Навального в Новосибирск.

- Я не столько поддерживаю Алексея Навального, как желаю найти свет во всей этой тьме. Вот даже элементарно взять цены. Они растут, а зарплаты от этого не повышаются. Все исправно платят налоги, а в стране ничего не предпринимается к улучшению. Я именно с этой целью шёл на митинг, - высказался Дмитрий Лаптев.

По его оценке, в акции участвовало от 2000 до 3000 человек. Он подтвердил, что силовики задерживали участников несанкционированной акции. Задержали и самого Дмитрия.

- Да, меня задержали сотрудники спецназа. Причину не назвали. Сказали, что задержан до выяснения обстоятельств. В автозаке со мной ехали 15 человек. Среди нас была пожилая женщина. Когда подъехали к 6-у отделу полиции Новосибирска, ее выпустили первой. Судя по всему, что она боялась высоты, сотрудники спецназа в грубой форме ее спускали, тянули за руки и говорили: "Скорей, скорей". После на всех нас надели наручники. Сидя в отделе, я заметил, что одного из митингующих задержали без ботинка. Затем меня наравне с остальными начали пробивать по базе и спрашивать зачем присутствовал на протесте. Я ответил, что просто гулял с другом и со своей девушкой. После этого меня отпустили, - заявил Дмитрий.

По его словам, физическую силу к прибывшим в отдел полиции №6 Новосибирска не применяли, но поступали угрозы:

- Физическую силу не применяли, но сказали, что получим по самые... Никто из нас не оказывал сопротивления.

Напомним, 23 января акции в поддержку Алексея Навального прошли по всей России. Но все они были незаконны, поскольку власти не согласовали эти массовые мероприятия в связи с коронавирусом. Протестующие требовали освободить Навального, арестованного до 15 февраля.

Глава штаба Алексея Навального, депутат горсовета Новосибирска, Сергей Бойко и его помощники Елена Носковец и Даниил Маркелов арестованы (на 28 и 10 суток соответственно) за организацию несанкционированной акции.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", всего по России в субботу задержали порядка 3200 человек. В Новосибирске, по данным ОВД-инфо, - не менее 96. Это третий показатель в стране.