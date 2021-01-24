Когда перестает расти грудь? Все мифы о груди

До скольки лет растет грудь – вопрос, волнующий каждую девушку

Всем известно, что период полового созревания у представительниц прекрасной половины сопровождается огромным количеством изменений, которые связаны с гормональными перестройками в организме. Речь идет о первых месячных, росте волос по женскому типу, установлении менструального цикла, изменении эмоционального состояния и, конечно, увеличении молочных желез.

Красивая и упругая грудь – мечта практически каждой женщины. Именно на эту часть тела чаще всего обращают внимание мужчины при знакомстве с женщиной. Большинству мужчин нравится большая грудь. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что девушки мечтают иметь большой и красивый бюст и интересуются, до скольки лет он растет.

До какого возраста растет бюст?

Сказать точно, сколько будет длиться процесс полного полового созревания, нельзя. То есть сказать, до какого возраста растет грудь у конкретной девушки, не сможет никто. У каждого человека этот процесс носит индивидуальный характер.

Начало полового созревания приходится на появление первых месячных. Именно в это время начинают увеличиваться в размерах молочные железы. Первые признаки увеличения бюста, как правило, отмечаются уже в 10-11 лет. В большинстве случаев данный процесс длится от 5 до 8 лет. Исследования показали, что практически у 80% женщин уже через 24 месяца грудь имеет стабильный размер, то есть она перестает дальше расти. Как правило, данный процесс практически полностью заканчивается к 15-16 годам. После этого серьезных изменений в размере молочных желез ждать не приходится. Однако у некоторых дам грудь продолжает увеличиваться в размерах до 19-20 лет.

При необходимости можно легко определить примерный возраст, когда молочные железы перестанут расти. Для этого к возрасту, когда начался данный процесс, необходимо прибавить 3-4 года. То есть если у девочки начало полового созревания пришлось на 13 лет, то его окончание, скорее всего, придется на 16-17 лет.

Если грудь совсем не растет и в возрасте 15-16 лет у девушки нет менструаций, то это явный повод бить тревогу и обратиться за помощью к профессионалам. Данное неприятное явление может указывать на то, что в женском организме не хватает эстрогенов. Такая ситуация требует немедленного лечения.

Молочные железы у девушек претерпевают процессы перестройки на протяжении всей жизни. Но это совсем не значит, что внешне бюст постоянно меняет размер и форму. Все изменения проходят на клеточно-структурном уровне, поэтому заметить их невооруженным глазом нельзя.

Замедлить процесс роста молочных желез может неправильное физическое развитие, а именно – неправильное развитие мышечного аппарата спины. Все дело в том, что сутулость может привести к неравномерному развитию бюста. Именно поэтому с самого детства родители должны следить за тем, чтобы у их девочки была правильная осанка.

Многие девушки замечают усиленный рост молочных желез во время месячных. На самом деле в этот период роста груди как такового не происходит. Просто перед менструацией могут немного увеличиться молочные железы. Все дело в том, что прогестерон, который вырабатывается в яичниках, влияет на рост эпителия желез и приводит к усиленной выработке их гормона. Но уже к концу месячных прогестерон теряет свою эффективность, что приводит к тому, что бюст приобретает привычный размер.

Какие факторы могут повлиять на данный процесс?

Чтобы определить, до какого примерно момента будут увеличиваться в размерах молочные женщины, девушка может просто подойти к своей матери или бабушке и поинтересоваться, когда у них закончился этот процесс. Все дело в том, что на размер груди очень сильно влияют наследственные факторы. Если мать в молодости имела пышную и красивую грудь, то, скорее всего, у ее дочери бюст будет выглядеть примерно так же.

Немаловажным фактором является комплекция девушки. Стройные и хрупкие представительницы прекрасной половины с небольшим объемом подкожной жировой клетчатки вряд ли будут покупать в магазинах бюстгальтер больших размеров. А если все-таки у худенькой женщины бюст вырос до больших размеров, то это может указывать на нарушение выработки гормонов. В этом случае следует обязательно обратиться за помощью к эндокринологу.

Мало кто знает, что на рост молочных желез влияет регион проживания. Восточные и южные нации демонстрируют более активные темпы созревания и роста среди прекрасной части населения.

Продукты питания

Многие хоть раз в жизни слышали о том, что большое количество капусты может вызвать рост молочных желез. Именно благодаря этому слуху в период полового созревания капуста является любимым овощем каждой девушки.

Несмотря на распространенность данного утверждения, оно является абсолютным мифом. Исследования доказали, что женская грудь, а именно ее рост, никакого отношения к употреблению капусты не имеет. То есть можно есть данный продукт в огромных количествах, но ни к чему это не приведет. Однако если употреблять капусту в умеренном количестве, то можно рассчитывать на то, что бюст станет более упругим. Также данный овощ не допускает развития мастита и опухолей.

Специалисты предупреждают: надеяться на то, что при употреблении того или иного продукт можно увеличить размер груди с 1 до 4, не стоит.

С помощью некоторых продуктов питания можно только улучшить внешний вид молочных желез.

Речь идет о еде, содержащей фитогормоны, способные подкорректировать форму груди. Достаточно много фитогормонов содержится в грецких орехах, бобовых, семенах льна и тыкве. Однако важно помнить о том, что в большом количестве данные продукты могут привести к тому, что увеличится в размерах не только бюст, но и другие части тела.

Не менее полезны продукты, содержащие фолиевую кислоту. Данной кислоты много в молочных продуктах, печени барана, свинине и красной рыбе.

Факты и мифы

Грудь может вырасти от частого занятия любовью. Ученые утверждают, что при ежедневной половой близости молочные железы могут увеличиться в размерах. Все дело в том, что во время секса в организме женщины происходит выброс большого количества эстрогена, который влияет на рост бюста. Однако для такого бурного всплеска необходимо достаточно длительный период времени воздерживаться от интимных отношений. Насколько такие манипуляции оправданы, решает каждый для себя сам.

Когда заканчивает расти грудь, девушки готовы пойти практически на все, чтобы данный процесс возобновился. Некоторые дамы начинают принимать в большом количестве противозачаточные таблетки. На самом деле между приемом противозачаточных средств и ростом молочных желез есть связь. То есть данное утверждение является фактом. Но у такого способа увеличения груди имеются минусы. Во-первых, такой положительный эффект появляется не у всех женщин. Во-вторых, для роста бюста необходимо постоянно принимать данные препараты. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что бюст увеличится на 1-2 размера. В-третьих, увеличение молочных желез – это всего лишь побочный эффект, который появляется из-за нарушения гормонального состояния. Специалисты советуют принимать противозачаточные средства только при необходимости.

Физические упражнения могут помочь увеличить грудь – миф. Никакие упражнения не смогут сделать молочные железы больше. Единственное, чего можно добиться постоянными занятиями спортом, – улучшение тонуса кожи и состояния мышц. Усиленная физическая активность может немного приподнять грудную мышцу и сделать бюст более привлекательным.

Массаж может привести к вышеописанному эффекту – еще один миф. На самом деле, если постоянно массажировать грудь, то она может немного стать больше. Но данный положительный эффект будет временным. Однако массаж очень положительно сказывается на упругости кожных покровов. Все массажные движения должны быть нежными и аккуратными. Чрезмерные старания могут сильно навредить внешнему виду и здоровью груди.

Грудь обязательно растет во время беременности – миф. Известно, что в период вынашивания малыша у будущей мамочки сильно увеличиваются молочные железы. Но такой процесс наблюдается далеко не у всех представительниц прекрасного пола. У некоторых женщин в интересном положении молочные железы не увеличиваются. В этом нет ничего удивительного и тем более опасного.

Употребление большого количества пива также может привести к желаемым результатам – факт. Все дело в том, что в данном напитке содержится много фитоэстрогенов. Но любительницам пива следует понимать, что в большом количестве данный напиток приведет к резкому набору веса. В этом случае игра, скорее всего, не стоит свеч.

Каждая женщина должна понимать, что важен не размер груди, а ее внешний вид. Аккуратный, небольшой и упругий бюст может выглядеть намного красивее, чем грудь больших размеров, имеющая непривлекательную форму.

Источник: dental7.ru