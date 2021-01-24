Сколько лет живет каждый знак Зодиака

Чаще всего Львы страдают от проблем с сердечно-сосудистой системой, зрением и спиной. Львам нужно позволить своим родственникам позаботиться об их здоровье.

Ознакомьтесь, сколько лет отвели астрологи представителям вашего знака

Астрология влияет на характер и поведение человека. Она затрагивает всю жизнь. Кроме того астрология способна повлиять на то, сколько лет проживет определенный представитель. Ведь этот показатель тоже зависит от поведения человека. Давайте узнаем, кто сколько проживет.

Овен

Этого представителя можно назвать долгожителем. Женщина может жить минимум 78 лет, а мужчина 79. Главной проблемой могут стать стрессы, из-за которых страдают сердце и нервы. Овну нельзя беспокоиться вообще. Он должен смотреть на жизнь по-философски.

Телец

Женщина может прожить 80 лет, а мужчина 82. Проблемой может стать ожирение, болезни мочевых путей и суставов. Тельцы должны следить за своим здоровьем.

Близнецы

Мужчины могут прожить до 78 лет, а женщины – 85. Близнецы постоянно ищут смысл жизни, а если не находят, считают ее бренной. Уныние может стать причиной депрессии. В результате могут появиться болезни, связанные с дыханием и лишим весом. Близнецам следует забывать об изнурительных диетах.

Рак

Женщина способна прожить примерно до 73 лет, мужчина же до 68. Причина в том, что представители не ведут здоровый образ жизни и редко посещают врачей. Раки думают скорее о болезни, чем о выздоровлении. Обычно они страдают от заболеваний сосудов и органов пищеварения. Им просто нужно чаще посещать врачей и следовать их указаниям.

Лев

Представители обоих полов могут прожить до 74 лет, если будут своевременно лечить серьезные заболевания. Чаще всего Львы страдают от проблем с сердечно-сосудистой системой, зрением и спиной. Львам нужно позволить своим родственникам позаботиться об их здоровье.

Дева

Мужчина может прожить до 77 лет, женщина до 81. Вообще Девы долгожители, но проблемы с пищеварением, а также стрессы на работе могут сильно сократить качество их жизни. Деве нужно есть только здоровую пищу и меньше думать о работе.

Весы

Обычно женщины живут до 77 лет, а мужчины до 73. Но Весы могут выиграть больше лет жизни, если позаботятся о плохом иммунитете. Чаще всего Весы страдают от заболеваний кожи, и почек. Им нужно избегать холодов, чтобы не заболеть.

Скорпионы

Женщины могут прожить до 62 лет, а мужчины до 63. Проблема в том, что Скорпионам просто не нравится, что медицина вторгается в их жизнь. Они готовы уйти из жизни пораньше, лишь бы не сталкиваться с врачами. Они страдают от болезней горла и мочеполовой системы. Скорпионам нужно понять, что доктора желают им только добра.

Стрельцы

Мужчина редко доживает до 69 лет, а женщина до 73. Причина в том, что Стрельцы часто страдают от целого букета болезней, включающих заболевания сердца и опорно-двигательного аппарата. Стрельцам нужно уделять внимание коже и сердцу.

Козерог

Очень выносливый человек, который способен пережить любые болезни в течение жизни. Мужчина может прожить до 77 лет, а женщина до 80. Лучше всего уделять внимание органам пищеварения и суставам.

Водолей

В среднем живет 72 года. Их здоровье сложно объяснить логическим образом. Водолей способен простудиться в летнюю жару, но то же время зимой практически не болеть. Лучше всего быть осторожным с болезнями органов пищеварения и нервной системы.

Рыбы

В среднем мужчины способны прожить 71 год, а женщины 75. Рыбы считаются самыми болезненными среди представителей. Они могут страдать от болезни кожи, суставов и органов дыхания. Вредит Рыбам, как ни странно, вода. Представителям нужно быть с ней осторожными.

Источник: navalnyfals.com