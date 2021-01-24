Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 24 января 2021 года для всех знаков зодиака

Овен
Сегодня вам надо расслабиться и отдохнуть от души. Отвлекитесь от проблем, сходите в кино, погуляйте или займитесь общим делом со своими домочадцами. Вам сейчас это очень необходимо.
Телец
Близнецы
Близнецы, у вас великолепный день. Извлеките из него максимум пользы - посетите спортзал или погуляйте в лесу с любимым человеком. О это оценит и к вечеру вы в этом уже убедитесь.
Рак
Вы сегодня можете внести позитивные изменения в обычный ритм жизни и окружающую обстановку. Воскресенье – благоприятное время для проведения ремонта жилого помещения.
Лев
Сегодня могут поступить заманчивые предложения, касающиеся профессиональной сферы деятельности. Единственное предостережение в этот день – не занимайтесь делами, от которых можете серьезно пострадать.
Дева
Весы
Сегодняшний день посвящайте делам, которые доставляют вам удовольствие. Займитесь обустройством дома, покупкой вещей, о которых мечтали и обновлением гардероба.
Скорпион
Рабочая неделя у Скорпионов выдалась довольно тяжелой, поэтому попробуйте во второй выходной день немного отдохнуть. Вечер звезды советуют посвятить оздоровительным процедурам.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут добиться значительного успеха в делах. Любые вопросы будут решаться очень легко. День подходит для того, чтобы разобраться в своих мыслях и чувствах.
Козерог
Водолей
Сегодняшняя поездка будет хлопотной и напряженной, поэтому лучше в этот день не садиться за руль. Займитесь с родными домашними семейными делами.
Рыбы
Сегодня постарайтесь в первой половине дня довести до логического конца дела, которые начали еще вчера. Семейные и бытовые хлопоты не займут много времени.
Источник: Новости Ю