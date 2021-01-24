Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 24 января 2021 года для всех знаков зодиака

В воскресенье 24 января 2021 года звезды не советуют заниматься тем, чего вы не хотите. Проведите день в спокойной обстановке и займитесь тем, что приносит вам ощущение спокойствия.

В это воскресенье всем рекомендуется хорошо отдохнуть

Овен

Сегодня вам надо расслабиться и отдохнуть от души. Отвлекитесь от проблем, сходите в кино, погуляйте или займитесь общим делом со своими домочадцами. Вам сейчас это очень необходимо.

Телец



Забудьте о провокациях и конфликтах. Отвлекитесь и постарайтесь ни с кем сегодня не ругаться и не ворчать. Хорошие отношения с окружающими важнее ваших амбиций и капризов.

Близнецы

Близнецы, у вас великолепный день. Извлеките из него максимум пользы - посетите спортзал или погуляйте в лесу с любимым человеком. О это оценит и к вечеру вы в этом уже убедитесь.

Рак

Вы сегодня можете внести позитивные изменения в обычный ритм жизни и окружающую обстановку. Воскресенье – благоприятное время для проведения ремонта жилого помещения.

Лев

Сегодня могут поступить заманчивые предложения, касающиеся профессиональной сферы деятельности. Единственное предостережение в этот день – не занимайтесь делами, от которых можете серьезно пострадать.

Дева



В этот день вы можете переоценить свои физические силы, что неблагоприятно скажется на состоянии здоровья.

Весы

Сегодняшний день посвящайте делам, которые доставляют вам удовольствие. Займитесь обустройством дома, покупкой вещей, о которых мечтали и обновлением гардероба.

Скорпион

Рабочая неделя у Скорпионов выдалась довольно тяжелой, поэтому попробуйте во второй выходной день немного отдохнуть. Вечер звезды советуют посвятить оздоровительным процедурам.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут добиться значительного успеха в делах. Любые вопросы будут решаться очень легко. День подходит для того, чтобы разобраться в своих мыслях и чувствах.

Козерог



Сегодня Козероги будут активно воплощать свои планы в жизнь. С вопросами, которые возникнут, вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами.

Водолей

Сегодняшняя поездка будет хлопотной и напряженной, поэтому лучше в этот день не садиться за руль. Займитесь с родными домашними семейными делами.

Рыбы

Сегодня постарайтесь в первой половине дня довести до логического конца дела, которые начали еще вчера. Семейные и бытовые хлопоты не займут много времени.

Источник: Новости Ю