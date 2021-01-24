Умер тележурналист Ларри Кинг

Ему было 87 лет. Телеведущий умер в больнице в Лос-Анджелесе, куда его госпитализировали три недели назад с коронавирусом.

Известный американский тележурналист Ларри Кинг умер 23 января в возрасте 87 лет.

Об этом сообщается в записи, опубликованной в его официальном аккаунте в Twitter.

-С глубокой печалью [телестудия] Ora Media сообщает о смерти одного из своих основателей, ведущего и друга Ларри Кинга, который умер этим утром в возрасте 87 лет, - говорится в сообщении.

Телеведущий умер в больнице в Лос-Анджелесе, куда его госпитализировали три недели назад с коронавирусом.