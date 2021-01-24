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Лютые морозы придут 24 января в Бердск. Когда обещают потепление?

08:18 24.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Синоптики обещают бердчанам холодную погоду в течение нескольких дней. Но она резко сменится почти весенним теплом.

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Аномальные морозы продержатся в Бердске до 27 января

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по юго-востоку местами небольшой снег. Местами изморозь. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью -31, -36°С, по юго-востоку -24, -29°С местами до -43°С, днём -31, -36°С, по юго-востоку -24, -29°С.

В Бердске днем 24 января похолодает до -31 градуса. А к вечеру столбик термометра упадет до минус 35. В ночь на понедельник мороз усилится - по прогнозу синоптиков до -37 градусов. Днем в воскресенье в Бердске будет переменная облачность и слабый ветер.

В понедельник, 25 января, морозы в Бердске сохранятся. Резкое потепление до минус 8 синоптики и снегопады обещают бердчанам 27 января.

морозы синоптики снегопад холод
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