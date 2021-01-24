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Сгорели два дома: Есть пострадавшие, ветер разносил огонь на соседей в Новосибирске

10:55 24.01.2021 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Тушение крупного пожара осложняло наличие баллонов в одном из горящих домов, а также отключение электричества в районе возгорания.

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Пожар в двух домах тушили по повышенному рангу

Пожарные ликвидировали крупный пожар в двух жилых домах Новосибирска вечером 23 января, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Пожар по повышенном рангу в двух жилых домах в Калининском районе ликвидирован силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России. По оперативным данным площадь пожара составила более 200 квадратных метров, есть пострадавшие.

23 января около восьми часов вечера поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по улице Костонаева. На момент прибытия первых пожарных расчетов открытым огнем горел двухквартирный жилой дом. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на крышу соседнего частного жилого дома и надворные постройки, была угроза дальнейшего распространения огня и обрушения кровли. Силы и средства к месту происшествия были стянуты по повышенному рангу.

До прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировались пять человека, в том числе один ребенок. Спасшуюся женщину госпитализировала бригада скорой помощи. Помимо ветра работу пожарных осложняло наличие в здании газовых баллонов, а также короткое замыкание электросети в районе возгорания. В ходе ликвидации пожара, огнеборцы эвакуировали два автомобиля, не повреждены.

Чуть больше часа потребовалось сотрудникам МЧС России чтобы ликвидировать открытое горение на площади 280 квадратных метров и не позволить огню распространиться на соседние дома. Еще долго проводилась проливка сгоревших конструкций. Причины пожара установят дознаватели МЧС России.

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Ветер перенес огонь на соседний дом
замыкание крупный пожар надворные постройки эвакуировали ГУ МЧС по НСО
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