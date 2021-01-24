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СК начал проверку по факту нападения на 4-классника толпы сверстников в Бердске

10:24 24.01.2021 Фото: СКР
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Мальчика били до того момента, пока проходившая мимо женщина не отогнала их и не увела плачущего ребенка домой.

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СК начал проверку по факту избиения ребенка в Бердске

В Новосибирской области по сообщению СМИ об избиении 10-летнего школьника одноклассниками организована доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Из сообщения СМИ следует, что днем 21 января в Бердске толпа школьников настигла идущего с уроков четвероклассника. Двое били, а шестеро, в том числе две девочки, снимали побои на видео. Били до момента, пока проходившая мимо женщина не отогнала их и не увела плачущего ребенка домой.

По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

доследственная проверка побои сообщения СМИ толпа Анастасия Кулешова
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От редакции

Почему школьники агрессивны?

Истмат, 24 января 2021 11:04
Фильм "Чучело", как ответ на этот вопрос. Человеческое общество всегда универсально и живёт по законам стаи.
Сильные самоутверждаются за счет слабых, большинство - трусоватая масса: "умри ты сегодня, а я завтра", самки выбирают сильнейшего и так далее.

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