СК начал проверку по факту нападения на 4-классника толпы сверстников в Бердске

Мальчика били до того момента, пока проходившая мимо женщина не отогнала их и не увела плачущего ребенка домой.

СК начал проверку по факту избиения ребенка в Бердске

В Новосибирской области по сообщению СМИ об избиении 10-летнего школьника одноклассниками организована доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Из сообщения СМИ следует, что днем 21 января в Бердске толпа школьников настигла идущего с уроков четвероклассника. Двое били, а шестеро, в том числе две девочки, снимали побои на видео. Били до момента, пока проходившая мимо женщина не отогнала их и не увела плачущего ребенка домой.

По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.