Нарушений в задержаниях на акциях в поддержку Навального не увидел глава СПЧ

Кроме того, Фадеев призвал тщательно расследовать «вовлечение» несовершеннолетних в мероприятия. Глава СПЧ увидел в этом вмешательство извне: "отвратительная история".

Глава СПЧ Валерий Фадеев не увидел нарушений в задержаниях на акциях в поддержку Навального

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в беседе с изданием «Подъём» заявил о незаконности проходящих по всей стране митингах и шествиях.

«Эти акции незаконны. Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения. Это что первые задержания у нас? Это не первые несогласованные митинги. Обычно это заканчивается тем, что составляют акт об административном правонарушении и отпускают. Я уверен, что и сейчас, если не будет каких-то провокаций, столкновений с полицией, точно так же произойдёт».

Кроме того, Фадеев призвал тщательно расследовать «вовлечение» несовершеннолетних в мероприятия. Глава СПЧ увидел в этом вмешательство извне.

«Отвратительная история. Это требует расследования. Потому что масштаб агитационной кампании в TikTok, в первую очередь, призывающей несовершеннолетних выходить на эти акции, очень серьёзен. Специалисты по интернету говорят, чтобы развернуть такую кампанию, требуются значительные деньги либо помощь со стороны платформы, это очень серьезная операция. Я считаю, что вовлекать несовершеннолетних в подобного рода акции, по крайней мере, безответственно».

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ходе несогласованных акциях, прошедших в России 23 января, в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали, по данным ОВД-инфо 161 человека, на 17.30 Москвы.

Супругу оппозиционера Юлию Навальную тоже задержала полиция и увезла в автозаке в отдел. Но позже отпустила.

В Новосибирске задержаны 95 человек. В Москве 623. В Санкт-Петербурге - 268.